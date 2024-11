Màn gọi vốn “táo bạo” trên Shark Tank là dành cho… dân nhậu

Cụ thể, nhóm hài "Khỉ Khô cười khi khổ" lên Shark Tank gọi vốn cho sản phẩm độc đáo: "Horse Về" (mà theo nhóm chia sẻ là chơi chữ của "Hốt về") – một sản phẩm "xe ngựa đưa người uống say về nhà", hay "xe ngựa bia". Ngoài ra, sản phẩm còn được nâng cấp thành "Xe ngựa bí ngô" tăng tính thẩm mỹ, và "Xe ngựa Premium" khi có thể che ô và chở khách nhậu hẳn trên xe mà không cần ngồi tại quán. Bên cạnh đó còn tung các sản phẩm kèm theo như: viên uống say – tỉnh ngay lập tức, hay túi khí bảo vệ những bộ phận đã qua thẩm mỹ trên cơ thể như mũi, ngực, vòng 3.

Đến Shark Tank, nhóm gọi vốn 1 tỷ đồng cho 10% cổ phần.

Màn gọi vốn "có một không hai" này đã gây ấn tượng mạnh với các Shark nhờ tính sáng tạo, tính giải trí cao và độ "độc lạ" của sản phẩm.

Trước sự hài hước của nhóm gọi vốn, các "các mập" cũng hào hứng đưa ý kiến và ra deal (thương vụ). Shark Tillman Schulz – nhà đầu tư đến từ Đức nhận xét "too good too be true" (quá tốt để thành sự thật).

Shark Bình mạnh dạn ra deal "chúng ta sẽ lập một công ty, tôi sẽ rót vốn theo đề nghị của bạn là 1 tỷ đồng và tôi sở hữu 100% cổ phần.

Ba vị "cá mập" còn lại là Shark Vân, shark Nga và shark Minh Beta không đầu tư với lý do theo Shark Minh Beta chia sẻ rằng câu chuyện thú vị nhưng startup chẳng có gì để đầu tư.

Màn gọi vốn nhanh chóng được khán giả nhận ra chỉ là màn biểu diễn vui của nhóm. Tuy nhiên không thể không ghi nhận rằng màn gọi vốn này đã để lại nhiều tiếng cười, nhiều ấn tượng cho khán giả theo dõi chương trình.

Màn gọi vốn của Khỉ Khô cười khi khổ" khiến các Shark "cười thả ga".

Về các thành viên đã đem đến màn gọi vốn độc, lạ. Đầu tiên là Trần Thanh Tùng (thường được biết đến là Tùng BT) là chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với kinh nghiệm hơn 17 năm khởi nghiệp, Tùng đạt được nhiều thành công trong rất lĩnh vực như kinh doanh khởi nghiệp (Tùng là Founder của Monkey In Black Coffee, Yêu Là Đủ Shop, Wolf On, Saigon Tếu…), giáo dục- coaching, dự án cộng đồng… Ngoài ra Tùng còn là một micro KOL trong lĩnh vực khởi nghiệp với hơn 700.000 followers (người theo dõi) trên cái nền tảng Facebook, Tiktok và Youtube.

Thới Anh Khôi (thường gọi là Anh Khôi Hài) là diễn viên tài năng của nhóm. Anh Khôi sở hữu kinh nghiệm hơn 3 năm diễn hài độc thoại từ sân khấu Saigon Tếu lẫn "Khỉ khô cười khi khổ". Mục tiêu của Anh Khôi khi diễn hài là kể chuyện lan tỏa niềm vui tới mọi người, nếu mọi người chưa cười thì chuyện kể mình phải tự thấy vui.

Trương Trọng Nghĩa (danh xưng khi diễn hài là Nghĩa dễ thương) hiện đang là diễn viên hài độc thoại kiêm diễn viên hài kênh youtube Lân Jee Official với hơn 800 nghìn người đăng ký. Mục tiêu của Nghĩa là kể những câu chuyện hài hước của bản thân với mọi người.

Mặc dù chỉ là màn gọi vốn vui nhưng 3 thành viên của nhóm tỏ ra vô cùng căng thẳng

Cùng xem lại màn gọi vốn của nhóm hài "Khỉ khô cười khi khổ" trong chương trình Shark Tank mùa 7 tại: https://www.youtube.com/watch?v=SD2eXlnA8CY