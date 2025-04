ĐHCĐ Petrolimex: Doanh thu mất 1.000 tỷ đồng sau biến động giá dầu, cơ hội mở rộng mạng lưới bán lẻ từ việc sáp nhập tỉnh, thành

Sáng ngày 25/4/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2025.

4 tháng đầu năm 2025 đạt 113 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Năm 2024, Tập đoàn Petrolimex đã đối mặt với nhiều khó khăn do biến động lớn của thị trường xăng dầu. Giá xăng dầu thế giới có biến động mạnh, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chiến tranh, chính sách cấm vận và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu, đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Tập đoàn đã phải đối mặt với áp lực giảm biên lợi nhuận, trong khi vẫn duy trì được ổn định nguồn cung và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố đầu vào, phí môi trường và chi phí vận hành.

Doanh thu thuần năm 2024 của Petrolimex đạt 284.666 tỷ đồng – tăng 3,7% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 3.161 tỷ đồng – tăng 2,7%. HĐQT trình cổ đông cổ tức năm 2024 là 10% tiền mặt (1.000 đồng/cp)

Năm 2025, Petrolimex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 248.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.200 tỷ, giảm lần lượt 13% và 19% so với kết quả năm ngoái.

4 tháng đầu năm 2025, Petrolimex đạt sản lượng 5,7 triệu m³/tấn, hoàn thành 33% kế hoạch và đảm bảo tiến độ đề ra. Doanh thu của Tập đoàn đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, đạt 35% so với kế hoạch. Đồng thời, Petrolimex đã nộp ngân sách nhà nước 9.100 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch, cũng vượt tiến độ so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 113 tỷ đồng, đạt 4% so kế hoạch.

“Trong 4 tháng đầu năm 2025, chưa bao giờ thị trường dầu mỏ toàn cầu lại đối mặt với những bất ổn lớn như vậy” – Lãnh đạo Petrolimex đánh giá.

Một cú sốc lớn vào tháng 4/2025 khi OPEC+ tăng sản lượng dầu bất ngờ, kết hợp với thuế đối ứng của Mỹ, khiến giá dầu thô giảm mạnh từ 71,71 USD/thùng xuống 55,12 USD/thùng chỉ trong vòng một tuần.

Trả lời câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Hoàng Giang về tác động từ những yếu tố trên đến kết quả kinh doanh của Petrolimex, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm cho biết từ ngày 2/4, giá xăng dầu trên thế giới giảm rất nhanh, từ 75 USD/thùng dầu Brent xuống chỉ còn hơn 60 USD/thùng sau vài ngày. Theo tính toán của Petrolimex, mức giảm lớn nhất có thời điểm lên tới hơn 20%.

Trong khi đó với quy định của nhà nước hiện nay, các thương nhân đầu mối phải dự trữ tồn kho tối thiểu 20 ngày. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn phân giao tổng nguồn cho thương nhân đầu mối như Petrolimex trong khi việc điều hành giá xăng dầu lại thực hiện theo tuần.

Vì vậy, với biến động sâu và rất nhanh chỉ trong vài ngày trong khi lượng hàng tồn kho theo quy định của Petrolimex tương đương khoảng 750 nghìn m3 xăng dầu, hoạt động kinh doanh của Petrolimex bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Trần Ngọc Năm, chỉ riêng trong kỳ điều hành ngày 10/4, doanh thu của Petrolimex mất luôn 1.000 tỷ đồng, cộng thêm tồn kho sang đến kỳ điều chỉnh ngày 17/4, Petrolimex lại mất thêm 300 tỷ đồng. Khi giá bán giảm sâu nhưng giá vốn hàng hoá đã mua cao từ trước vẫn còn tồn kho sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Petrolimex ở lĩnh vực kinh doanh cốt lõi xăng dầu trong quý I/2025.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm

Việc giảm sâu giá dầu như hiện nay, cộng thêm với các biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, Petrolimex và nhiều thương nhân xăng dầu khác đều nhận thấy 2025 là năm có nhiều rủi ro và rất khó kiểm soát với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Dù vậy, Petrolimex khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và công bố báo cáo tài chính chi tiết vào cuối tháng 4 để cổ đông hiểu rõ hơn về mức độ ảnh hưởng và các giải pháp đối phó. Đồng thời, để vượt qua khó khăn, Tập đoàn cũng đã có nhiều giải pháp chiến lược quan trọng phù hợp với tình hình thực tiễn.

“Chủ trương sáp nhập tỉnh, thành là cơ hội mở rộng mạng lưới bán lẻ”

Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc và tinh gọn bộ máy tổ chức. Một trong những bước đi quan trọng là sáp nhập một số đơn vị vào công ty mẹ, hoàn thành việc thoái vốn tại một số công ty con và chấm dứt hoạt động của các văn phòng đại diện không còn phù hợp.

Phát biểu tại Đại hội Cổ đông năm 2025, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, ông Phạm Văn Thanh khẳng định, với Petrolimex, chủ trương sáp nhập tỉnh, thành là cơ hội mở rộng mạng lưới bán lẻ, khi các tuyến nội tỉnh, liên vùng, liên tỉnh sẽ được triển khai mạnh. Tuy nhiên, quá trình này cũng ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy và tâm lý người lao động.

Ngay khi có chủ trương, Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo đơn vị, tham khảo ý kiến chuyên gia và các mô hình quốc tế để xây dựng phương án tổ chức mới phù hợp với hệ thống chỉ còn hơn 30 tỉnh, thành. Mục tiêu là tinh gọn, hiệu quả, giảm chi phí và đảm bảo hoạt động thông suốt.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã quyết định triển khai tái cấu trúc, thoái vốn tại một số đơn vị thành viên, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Campuchia, TP. Hồ Chí Minh và sáp nhập Tổng công ty PTC vào Tập đoàn. Hội đồng cổ đông ngày 28/3 cũng đã thống nhất tiếp tục triển khai tái cấu trúc công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Quá trình tái cấu trúc này được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả tích cực.

Chuẩn bị triển khai hệ thống thanh toán tự động tại 100 cửa hàng xăng dầu có lượng khách hàng lớn

Chia sẻ về vấn đề chuyển đổi số, Tổng giám đốc Petrolimex, ông Đào Nam Hải cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng, mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành toàn hệ thống”.

Ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc Petrolimex

Trong năm 2023 và 2024, Petrolimex đã triển khai thành công nhiều dự án trọng điểm. Tiêu biểu là việc áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng – đây là bước đột phá trong việc tăng cường minh bạch, quản trị rủi ro và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Đồng thời, Tập đoàn đẩy mạnh tự động hóa tại kho và cửa hàng xăng dầu, phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt...

Giai đoạn 2025–2030, một số nội dung đang được xúc tiến gồm: lắp đặt đồng hồ đo mức tự động tại bể chứa, tầm soát cột bơm tại cửa hàng xăng dầu, nghiên cứu giải pháp chống nhập nhầm xăng dầu, áp dụng công nghệ xuất đáy xe bồn và thử nghiệm đồng hồ nguyên lý Coriolis trong xuất hàng đường bộ.

Tập đoàn cũng đang chuẩn bị triển khai hệ thống thanh toán tự động tại 100 cửa hàng xăng dầu có lượng khách hàng lớn ở các thành phố lớn.

Chuyển dịch năng lượng xanh

Theo Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh, trong 15 năm tới, xăng dầu vẫn giữ vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, xu thế chuyển dịch sang năng lượng xanh, sạch và bền vững là điều không thể đảo ngược.

Tính đến nay, đã có 142 quốc gia cam kết mục tiêu trung hòa carbon – trong đó có Việt Nam. Tại Hội nghị COP26, Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đây là cam kết mạnh mẽ và thể hiện trách nhiệm quốc tế của chúng ta.

Trên thế giới, nhiều tập đoàn năng lượng lớn cũng đã xây dựng lộ trình chuyển đổi. Tuy nhiên, trong ba năm gần đây, xu hướng này gặp nhiều khó khăn. Các tập đoàn lớn như Chevron, ExxonMobil, Shell... đã phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vào năng lượng tái tạo. Ví dụ, một số đơn vị đã cắt giảm từ mức đầu tư 5 tỷ USD/năm cho năng lượng sạch xuống chỉ còn 1,5–2 tỷ USD. Nguyên nhân chính là do sức ép từ cổ đông – khi các khoản đầu tư này chưa mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, thậm chí gây thua lỗ. Các cổ đông yêu cầu các doanh nghiệp tập trung trở lại vào lĩnh vực truyền thống để đảm bảo lợi nhuận.

Bên cạnh đó, ở cấp độ chính phủ, một số quốc gia cũng thay đổi chính sách. Ví dụ, chính quyền mới của Tổng thống Mỹ đã yêu cầu tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và giảm áp lực giá cả. Ở COP29, đại diện Ả Rập Xê Út đã thẳng thắn tuyên bố quốc gia này không cam kết cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Ba Lan – một thành viên của EU – cũng gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào than đá, gây ra những mâu thuẫn trong lộ trình chuyển đổi xanh của châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng cần có điều chỉnh phù hợp. Tại hội nghị gần đây của Ban chỉ đạo sửa đổi Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nhiều chuyên gia đề xuất phải rà soát, cập nhật nội dung nghị quyết để phù hợp với xu hướng mới – vừa đảm bảo cam kết quốc tế, vừa đáp ứng thực tiễn trong nước.

Petrolimex đang triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải và phát triển các sản phẩm năng lượng tái tạo. Tập đoàn đã bắt đầu đưa vào sử dụng các nhiên liệu sinh học và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào công nghệ năng lượng xanh.

“Tuỳ tình hình, chúng tôi sẽ chuyển dịch nhanh hay chậm theo diễn biến xanh – sạch của thế giới, đảm bảo tối đa lợi nhuận của cổ đông” – người đứng đầu Tập đoàn Petrolimex nhấn mạnh.