Đời sống người dân đảo lộn vì mất điện, Quảng Ninh chỉ đạo giải pháp khắc phục

Chiều 4/6, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, những ngày qua, nắng nóng gay gắt diện rộng đã làm sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là phía Bắc, có thời điểm lượng điện tiêu thụ tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo an toàn hệ thống điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) đã yêu cầu Công ty Điện lực các tỉnh cắt giảm công suất khẩn cấp, trong đó Quảng Ninh công suất giảm khẩn cấp 158,7MW, Hải Phòng giảm 266MW, Thái Bình giảm 146MW...

TP Hạ Long mất điện, người dân lên trụ cầu tình yêu hóng gió. (Ảnh: PC)

Việc cắt giảm diễn ra trong tình trạng khẩn cấp và thời gian kéo dài trong thời tiết nắng nóng gần 40 độ C khiến đời sống của người dân bị đảo lộn, việc kinh doanh của nhiều hộ gia đình cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, thời điểm này đang là mùa du lịch, rất nhiều khách hàng lựa chọn các điểm du lịch ở Quảng Ninh như TP Hạ Long, Vân Đồn... để nghỉ dưỡng.

Trả lời PV VTC News , bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hoàng Phương (Hạ Long, Quảng Ninh) - cho biết, gần 1 tuần nay, văn phòng của công ty không có người đi làm vì điện mất liên tục và không mất vào giờ cố định. Có hôm lúc có điện thì cũng chiều tối, hết giờ làm việc nên nhân viên cũng không tới làm được, nhiều khách du lịch cũng vạ vật.

Đang là mùa cao điểm du lịch, bà Hằng cũng rất mong vấn đề điện tại khu du lịch có thể được đảm bảo.

Đại diện cơ sở kinh doanh X.H Hotel ở TP Hạ Long cho biết, việc mất điện diễn ra tại TP Hạ Long khiến việc đón khách của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Trời nắng nóng, điều hoà không bật được, khách trả phòng để đi nơi khác.

Tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), tại một số cửa hàng điện máy, lượng khách tại các cửa hàng điện máy cũng tăng đáng kể do nhu cầu mua máy phạt điện dân dụng tăng đột biến sau khi bị cắt điện luân phiên.

Chị Bưởi - Chủ cửa hàng bán máy phát điện ở đường Tô Hiệu (TP Cẩm Phả) - cho biết, trung bình mỗi ngày, cửa hàng của chị bán ra thị trường khoảng 15 - 20 chiếc máy phát điện, cao hơn trước rất nhiều. Máy phát điện nhập về tới đâu là bán hết đến đấy.

Người dân ở Cẩm Phả đổ xô đi mua máy phát điện sau khi xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên giữa trời nắng nóng gần 40 độ C. (Ảnh: NQ)

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, dự kiến, nhu cầu tiêu thụ điện của các tỉnh phía Bắc những ngày tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục tăng cao. Để tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện..

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về việc cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, trong đó tính toán, cấp bổ sung lượng than dự phòng trong tháng 6/2023 và các tháng tiếp theo, đảm bảo hoạt động sản xuất điện không bị ảnh hưởng do thiếu than.

Các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp kỹ thuật để vận hành tối ưu, an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy nhiệt điện; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, của tỉnh Quảng Ninh đảm bảo phát điện với mức công suất cao nhất, đáp ứng nhu cầu điện cho lưới điện quốc gia, nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhân lực để kịp thời khắc phục sự cố (nếu có), đưa các tổ máy sửa chữa, bảo dưỡng vào vận hành phát điện sớm nhất, đáp ứng nhu cầu điện cao nhất.

Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện các giải pháp để vận hành an toàn hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý với mức cao nhất; tăng cường ứng trực xử lý sự cố 24/24; có phương án đảm bảo cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 871 ngày 4/4/2023; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện lớn để thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện và giám sát thực hiện; cắt giảm ngay các hoạt động sử dụng điện có mục đích không thiết yếu; quá trình thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện đảm bảo hài hòa, tuân thủ các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Quảng Ninh cân đối việc cắt điện luân phiên để đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện thông báo lịch cắt điện trước cho tổ chức, doanh nghiệp, các hộ tiêu thụ để biết để chủ động phương án sản xuất, sinh hoạt.