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Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

| | Xã hội

Ngày 31/7/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Quyết định, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2026.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo PV

baochinhphu.vn

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