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Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

| | Xã hội

Chiếc ô tô đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị vật thể lạ rơi từ trên xuống trúng vào kính lái. Tình huống khiến kính chắn gió của xe bị hư hỏng nặng, may mắn tài xế không giật mình mất lái.

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

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