Vụ Vạn Thịnh Phát: Sau 10 đợt chi trả, trái chủ đã nhận được bao nhiêu tiền?

Ngày 1/8, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết đã tiếp tục thực hiện chi trả đợt 10 cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm, với số tiền hơn 318,1 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Thông cáo của THADS TPHCM cho hay, số tiền chi trả đợt 10 này được thu từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và việc xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Tổng số tiền thực hiện chi trả là 318 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 1,0575% số tiền phải thi hành án.

Trong đợt chi trả này, THADS TPHCM đã thanh toán cho 42.607 trái chủ. Đồng thời, cơ quan thi hành án thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 501 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền.

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TPHCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Số người được thi hành án theo các phụ lục của bản án là 43.108 người, liên quan các mã trái phiếu QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Đối với các mã trái phiếu không nằm trong bản án đã xét xử, THADS TPHCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện chi trả.

Trước đợt 10, THADS TPHCM đã thực hiện 9 đợt thanh toán. Trong đó, đợt 1 được thực hiện ngày 25/6/2025 với hơn 7.464 tỷ đồng; đợt 2 hơn 738,5 tỷ đồng; đợt 3 hơn 376,1 tỷ đồng; đợt 4 gần 300 tỷ đồng.

Các đợt tiếp theo lần lượt được thực hiện với số tiền hơn 205,7 tỷ đồng, 271,9 tỷ đồng, 704,1 tỷ đồng, 250,4 tỷ đồng và đợt 9 hơn 1.732 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 30/7, THADS TPHCM đã thanh toán bổ sung các đợt từ 1 đến 9 đối với những trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ về thi hành án và cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin tài khoản.

THADS TPHCM cho biết, kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Thông tư 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực. Theo đó, một số trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án dân sự theo quy định.

Đối với các đợt chi trả tiếp theo, trái chủ thuộc diện được xem xét miễn, giảm phí cần nộp đơn đề nghị kèm tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

Hiện THADS TPHCM tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan. Cơ quan này cũng yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm của hai giai đoạn.

Theo THADS TPHCM, khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo, nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ .

THADS TPHCM đồng thời khuyến cáo người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống; thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan thi hành án và không tụ tập đông người, tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.