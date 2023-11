Đối thủ của Toyota Vios, Hyundai Accent giảm giá mạnh chỉ còn 386 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc

Ảnh minh họa.

Thời điểm cuối tháng 11/2023, nhằm tăng khả năng cạnh tranh cũng như thu hút khách hàng, mẫu sedan hạng B - Kia Soluto đã được hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết cho 1 số phiên bản.

Cụ thể, KIA Soluto bản MT có giá niêm yết mới là 386 triệu đồng, mức giá hấp dẫn nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Trong khi đó, Soluto AT Deluxe có giá bán mới là 439 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Phiên bản cao cấp nhất là Soluto AT Luxury giảm 20 triệu đồng, giá bán mới chỉ còn 462 triệu đồng.

KIA Soluto sở hữu thiết kế trẻ trung bắt mắt. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 (mm), trục dài cơ sở đạt 2.570 mm, khoảng sáng gầm 150 mm.

Thiết kế của KIA Soluto mang những nét đặc trưng của thương hiệu như lưới tản nhiệt mũi hổ, cụm đèn pha thiết kế khá tròn trịa. Các chi tiết như hốc đèn sương mù, khe hút gió khá đơn giản. Đèn pha trên Soluto là đèn halogen chóa phản xạ thông thường. 2 phiên bản KIA Soluto MT Deluxe và AT Deluxe có thêm gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút điện. Tay nắm cửa được mạ crom sáng bóng, riêng phiên bản thấp nhất không có trang bị này.

Ảnh minh họa.

Nội thất của KIA Soluto được bố trí đơn giản bao gồm cửa gió điều hòa 2 bên được thiết kế tròn khá điệu, tất cả các phiên bản đều có ghế bọc da, đồng hồ kết hợp giữa 2 dạng analog và màn hình điện tử nhỏ, vô lăng 3 chấu tích hợp các nút bấm điều khiển. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa.

Cung cấp sức mạnh cho KIA Soluto là động cơ Kappa 1.4L thế hệ mới, vận hành mạnh mẽ, đi cùng tùy chọn 2 phiên bản gồm hộp số tự động 4 cấp có khả năng chuyển số thông minh và hộp số sàn 5 cấp có tỷ số truyền động tối ưu.

Ngoài ra, KIA Soluto cũng được trang bị các tiện ích hỗ trợ vận hành cơ bản như hệ thống lái trợ lực điện MDPS, hệ thống treo trước kiểu McPherson và hệ thống treo sau thanh xoắn.