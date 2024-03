Đối thủ giá rẻ của Hyundai Santa Fe trình làng phiên bản 2024, giá hơn 600 triệu đồng

Ảnh minh họa

Ngày 18/3, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD đã ra mắt phiên bản cập nhật của mẫu SUV Frigate 07 với tên gọi Frigate 07 Glory Edition. Đáng chú ý, phiên bản cập nhật có giá thấp hơn 12% so với phiên bản tiền nhiệm.

Frigate 07 được mở bán lần đầu vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, là mẫu SUV hàng đầu trong dòng sản phẩm Ocean của BYD với 6 tùy chọn. Xe có giá lần lượt là 202.800 RMB, 215.800 RMB, 228.800 RMB, 245.800 RMB, 259.800 RMB và 289.800 RMB.

Ở phiên bản Frigate 07 Glory, xe có 5 tùy chọn với giá khởi điểm là 179.800 RMB, 189.800 RMB, 202.800 RMB, 229.800 RMB và 259.800 RMB, tương đương thấp nhất từ 617 triệu đồng và cao nhất là khoảng 789 triệu đồng quy đổi theo tỷ giá hiện tại, thấp hơn 12,79% so với phiên bản tiền nhiệm.

Kích thước của mẫu xe cập nhật không thay đổi với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.820 mm, 1.920 mm và 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Xe được định vị ở phân khúc SUV hạng D, 'chung mâm' với Hyundai Santa Fe nếu về Việt Nam.

Hệ thống buồng lái ở phiên bản lần này đã được nâng cấp lên DiLink 100 mới nhất, được trang bị bộ vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon dựa trên tiến trình 6 nm và được nâng cấp với băng tần cơ sở 5G mới.

Các tính năng trợ lý giọng nói ảo cũng đã được nâng cấp đáng kể và hiện hỗ trợ các cuộc trò chuyện liên tục trong 20 giây. BYD cho biết giọng nói AI này có thể so sánh với giọng nói của người thật.

Các nâng cấp khác bao gồm trạm điện di động VTOL 6 kW, thiết bị đo LCD đầy đủ 10,25 inch và sạc không dây 50 W cho điện thoại.

Frigate 07 chỉ có phiên bản hybrid, với ba tùy chọn với phạm vi hoạt động lần lượt là 100 km, 175 km và một tùy chọn khác là 205 km.

Phiên bản dẫn động 4WD mạnh mẽ nhất của mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,7 giây, trong khi phiên bản 2WD thực hiện điều này lần lượt trong 8,9 và 8,5 giây.

Là mẫu xe tầm trung đến cao cấp, Frigate 07 đã chứng kiến doanh số tăng đáng kể trong lần ra mắt đầu tiên nhờ sự gia tăng năng lực sản xuất, với doanh số hàng tháng trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023 đạt hơn 10.000 chiếc. Tuy nhiên doanh số bán hàng giảm xuống còn 774 chiếc trong tháng 2.

BYD đã bán được 122.311 phương tiện năng lượng mới trong tháng 2, giảm 36,84% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 39,30% so với tháng 1. Nguyên nhân là do sự gián đoạn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

BYD đang tiếp tục đẩy mạnh các đợt cập nhật mẫu xe mới nhất của mình với hy vọng đẩy nhanh việc thay thế phương tiện xanh cho các loại xe chạy xăng truyền thống.

Trước đó vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, BYD đã tung ra phiên bản Glory giá thấp hơn cho Qin Plus và Chaser 05. Đến nay, BYD cũng đã cập nhật Dolphin, Han, Tang, Song Plus, Seal DM-i, Yuan Plus, Song Pro DM-i, Seagull và e2, tất cả đều đã giảm giá.