Đội trưởng FAS Angel vội vã vào ca trực ngay sau gala Human Act Prize 2023: "Chúng tôi cần nỗ lực hơn sau khi được vinh danh"

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ..., phối hợp tổ chức bởi Công ty Cổ phần VCCorp. Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Tối qua, ngày 11/12 đã diễn ra đêm Gala trao giải để lại rất nhiều ấn tượng với người xem. Đạt giải trong hạng mục vinh danh Dự án truyền cảm hứng tại Human Act Prize 2023, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel rất xúc động.

"Thông qua chương trình đầy nhân văn này, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn trong sứ mệnh truyền cảm hứng"

"Đây là 1 trong những chương trình rất tuyệt vời và cũng là 1 chương trình đầu tiên tôi được biết đến giải thường tôn vinh những hành động đẹp vì cộng đồng như vậy. Tôi nghĩ rằng 1 chương trình như này mang lại cái nhìn tích cực hơn cho hoạt động thiện nguyện. Những dự án tham gia trong chương trình để lại cho tôi cảm xúc tuyệt vời. Tôi mong rằng nhiều năm sau nữa có nhiều chương trình như này để kết nối cũng như tìm được những dự án tuyệt vời, đóng góp cho cộng đồng", anh Việt nói.

Anh Việt cho biết thêm: "Là 1 trong những dự án được trao giải và tôn vinh trong chương trình, chúng tôi nhận thấy cần nỗ lực hơn, có trách nhiệm lớn hơn. Chúng tôi sẽ luôn gắn bó với cộng đồng cũng như chương trình, tiếp tục phát triển để hoàn thiện hơn, vững mạnh và chuyên nghiệp hơn. Thông qua chương trình đầy tính nhân văn này, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn trong sứ mệnh truyền cảm hứng về kĩ năng sơ cứu cũng như các kĩ năng khác đến cộng đồng".

Đến dự đêm gala, anh Phạm Quốc Việt vẫn giản dị, khoác trên mình chiếc áo đồng phục của FAS Angel. Với anh, tấm áo không chỉ có tác dụng bảo vệ thông thường mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, cũng là đại diện cho lý tưởng mà anh cùng các cộng sự đang xây dựng.

Có lẽ anh Việt là người hiếm hoi phải tạm nén lại niềm vui sau đêm trao giải để lao vào ca trực đêm cho kịp giờ. Chiếc áo cam cũng như khung 21h30 tối đã quen thuộc với anh cũng như các anh em đồng đội trong FAS Angel suốt 4 năm qua.

"Vây quanh tôi là những nỗi đau của ai đó đang cần được giúp đỡ"

Làm công việc hỗ trợ cứu hộ nhiều năm, từng chứng kiến không ít những hình ảnh đau lòng, thậm chí kinh hãi, tâm lý anh Việt ảnh hưởng ít nhiều. Bạn bè đã có lúc khuyên anh Việt đi điều trị tâm lý. Dẫu vậy, vượt qua tất cả, anh Việt vẫn gắn bó với từng ca trực.

"Tôi rất sợ xa Hà Nội. Vì tôi sợ nếu như Hà Nội có một vụ nào đó như ở Khương Hạ (cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong - PV) mà tôi không có ở đấy tôi sẽ chẳng an tâm.

FAS Angel đã đi được chặng đường hơn 4 năm, còn tôi đã đi chặng đường hơn 6 năm. Mọi thứ dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng nuôi 'đứa con' của mình vững mạnh", anh Việt chia sẻ.

Với nhiệt huyết cống hiến cũng như làm bằng cái tâm, anh Việt tâm sự: "Còn sức tôi còn làm, còn sức tôi còn đi chia sẻ kỹ năng để cứu người, còn sức tôi sẽ còn cống hiến những cách làm hay, cách thoát hiểm hiệu quả. Và còn sức tôi sẽ còn dẫn dắt FAS Angel.

Thú thực rằng, tôi đã không có nhiều thời gian gian cho gia đình, cho bố mẹ, con cái, người yêu, hay bạn bè thông thường như bao người khác. Tôi cũng chẳng có thời gian cà phê, bia bọt, rượu chè... Vây quanh tôi là những nỗi đau của ai đó cần được tôi giúp đỡ kịp thời".

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, anh Quốc Việt cho biết sẽ tiếp tục đào tạo các tình nguyện viên và truyền lửa để họ duy trì công việc thiêng liêng này. Ngoài ra, anh sẽ đẩy mạnh hoạt động sơ cấp cứu miễn phí đến các trường học, để các thầy cô giáo, các em học sinh không may xảy ra sự cố trong nhà trường hay ngoài đường thì có thể xử lý đúng cách để giảm bớt tính nghiêm trọng vết thương.