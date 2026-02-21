DOJI khởi động chuỗi hoạt động du xuân sôi động tại Lễ hội Vàng 2026

Được tổ chức thường niên vào dịp đầu năm, Lễ hội Vàng DOJI không chỉ là địa chỉ mua sắm nhộn nhịp các sản phẩm vàng, mà còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình Việt trong hành trình du xuân, cầu tài lộc và khởi động một năm mới hanh thông.

Năm nay, Lễ hội Vàng - Lộc Vinh Khang 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24 - 26/2/2026 (tức mùng 8 - mùng 10 tháng Giêng) tại hệ thống trung tâm trang sức DOJI trên toàn quốc, đặc biệt Lễ Hội Vàng tại DOJI Tower số 5 Lê Duẩn (Hà Nội) và DOJI Tower 81-85 Hàm Nghi (TP. Hồ Chí Minh) mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm đặc sắc.

Không khí lễ hội thành thị

Lễ hội Vàng - Lộc Vinh Khang được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức với concept: tái hiện sống động không khí lễ hội xuân phố thị. Chính vì vậy, những hoạt động văn hóa dân gian như: trống hội, múa lân rồng, xin chữ đầu xuân vẫn được DOJI duy trì hàng năm. Đặc biệt, theo chia sẻ từ Tập đoàn DOJI, ngày khai hội sẽ có thêm hoạt động rước Thần Tài, như một nghi thức chiêu cầu tài lộc cho tất cả khách hàng tham dự và các khách hàng của DOJI. Lễ khai hội sẽ bắt đầu từ 7h sáng, ngày 24/2/2026 (tức mùng 8 tháng Giêng).

Các hoạt động văn hóa dân gian được tái hiện trọn vẹn tại Lễ hội Vàng - Lộc Vinh Khang.

Bên cạnh các tiết mục, chương trình biểu diễn, các hoạt động giải trí, trò chơi săn lộc, trải nghiệm công nghệ cũng được bố trí rộng khắp khu vực tòa nhà DOJI Tower Hà Nội tạo nên không gian du xuân náo nhiệt, ấm áp và giàu bản sắc.

Đặc biệt, khách hàng tham dự Lễ hội Vàng còn có cơ hội tham gia hái lộc mai vàng, như một nghi thức đầu xuân mang ý nghĩa "xin vía" may mắn, cầu mong năm mới bình an, làm ăn hanh thông, buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. Cây mai hái lộc năm nay mang tới nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó quà giá trị cao nhất là nhẫn vàng 999.9.

Hàng chục nghìn lì xì tài lộc chờ đón khách hàng trên cây hái lộc DOJI.

Các hoạt động văn hóa, trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội Vàng luôn là điểm nhấn ý nghĩa trong năm của DOJI, tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa thương hiệu và khách hàng ngay trong những ngày đầu năm.

Mua sắm nhận lộc may

Trong dịp Lễ hội Vàng 2026, hệ thống trung tâm trang sức DOJI trên toàn quốc được khoác lên diện mạo đậm sắc xuân. Không gian trưng bày được đầu tư bài bản, mang tính thẩm mỹ cao và tối ưu trải nghiệm khách hàng, mang đến cho người dân cảm giác vừa tham quan du xuân, vừa dễ dàng lựa chọn những sản phẩm vàng phù hợp cho ngày Vía Thần Tài và dịp đầu năm mới.

Các sản phẩm Kim Mã được nhiều khách hàng quan tâm.

Tại Lễ hội Vàng DOJI 2026, các dòng sản phẩm chủ đạo phục vụ mùa cao điểm đầu xuân như đồng vàng Kim Mã, Kim Thần Tài, nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng, trang sức Kim Ngân, charm Kim Mã và quà tặng vàng Kim Bảo Phúc được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Theo ghi nhận từ thương hiệu, ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được giới thiệu, các dòng sản phẩm này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không chỉ sở hữu thiết kế đẹp mắt, giàu ý nghĩa phong thủy, các dòng sản phẩm vàng 24K Kim Mã còn đa dạng về trọng lượng, đáp ứng linh hoạt nhiều mức ngân sách cũng như nhu cầu tích lũy khác nhau của khách hàng.

Lễ hội Vàng 2026 mang đến nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Lễ hội Vàng, Tập đoàn DOJI lì xì khách hàng lên tới 15% khi mua trang sức, quà tặng vàng cùng cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị như: xe máy điện, đồng vàng Kim Mã, quà tặng thương hiệu góp phần mang đến một khởi đầu năm mới trọn vẹn và nhiều may mắn.

Với chuỗi hoạt động du xuân phong phú, kết hợp giữa mua sắm và trải nghiệm văn hóa, Lễ hội Vàng - Lộc Vinh Khang 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người dân trong dịp đầu năm. Thông qua sự kiện này, DOJI mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm vàng chất lượng, mà còn là không gian để gửi gắm niềm tin, hy vọng và những lời chúc tốt đẹp cho năm Bính Ngọ hanh thông, vẹn tròn.

