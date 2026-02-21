Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá vàng hôm nay 21-2: Vàng thế giới tăng mạnh

21-02-2026 - 08:40 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng hôm nay, 21-2, tăng rất mạnh khi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro bởi tình hình địa chính trị ở Trung Đông

Giá vàng hôm nay 21-2: Vàng thế giới tăng 107 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh

Đầu ngày 21-2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 5.107 USD/ounce, tăng mạnh 107 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 5.000 USD/ounce.

Yếu tố chính thúc đẩy giá vàng là căng thẳng Mỹ - Iran leo thang nhanh chóng. Tổng thống Donald Trump đã đặt thời hạn ngắn (khoảng 10-15 ngày) để Iran đạt thỏa thuận hạt nhân mới, đồng thời Mỹ đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại khu vực Trung Đông

Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, nhận định rằng nếu Mỹ thực hiện tấn công vào Iran, giá vàng có thể tăng thêm tới 15% do nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ. Đồng thời, bà Razan Hilal, nhà phân tích thị trường tại Forex.com, nhấn mạnh rằng rủi ro xung đột mới tại Trung Đông chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn.

Tâm lý né tránh rủi ro vẫn chi phối thị trường toàn cầu, với các lo ngại về biến động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, căng thẳng địa chính trị kéo dài và quan hệ Mỹ - Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu mua vào vàng khi giá điều chỉnh giảm.

Ngoài ra, lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu mỏ cũng góp phần thúc đẩy giá vàng. Các nhà giao dịch lo ngại rằng xung đột Mỹ - Iran có thể dẫn đến việc Iran hạn chế giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz, khiến giá dầu thô tăng mạnh. Giá dầu thô hiện dao động quanh mức 66 USD/thùng, gần mức cao nhất trong sáu tháng qua, phản ánh rủi ro cung ứng từ khu vực Trung Đông.

Giá vàng hôm nay 21-2: Vàng thế giới tăng 107 USD - Ảnh 2.

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

Người lao động

