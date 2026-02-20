Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau Tết, loạt ngân hàng, doanh nghiệp rầm rộ lì xì đầu năm

20-02-2026 - 19:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhiều ngân hàng, doanh nghiệp công bố chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 (ngày 23-2, mùng 7 Tết), Vietcombank triển khai chương trình "Đón lộc đầu xuân Tết Bính Ngọ 2026" với 10.000 lì xì may mắn dành tặng khách hàng.

Theo đó, khách hàng giao dịch tại quầy thỏa mãn các điều kiện của chương trình sẽ được nhận món quà lì xì may mắn đầu năm trị giá 100.000 đồng từ Vietcombank. Món quà lì xì sẽ được Vietcombank trao thông qua ngân hàng số VCB Digibank, bao gồm tiền chuyển khoản, thiệp và OTT chúc mừng đến từng khách hàng đủ điều kiện.

Giao dịch đủ điều kiện nhận lì xì là phát hành mới/gia hạn thẻ tín dụng quốc tế; mua bảo hiểm FWD; gửi tiết kiệm; giải ngân hoặc ký hợp đồng vay…

Loạt ngân hàng khác như MB, SeABank, HDBank, Nam A Bank cũng triển khai chương trình khuyến mại, ưu đãi và lì xì cho khách tới giao dịch đầu năm hoặc gửi tiết kiệm online dịp Tết.

Nhiều doanh nghiệp cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Ngân hàng và doanh nghiệp lì xì đầu năm 2026 cho khách hàng và cổ đông - Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng, doanh nghiệp triển khai chương trình ưu đãi, khuyến mại, lì xì cho khách tới giao dịch đầu năm mới 2026

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 27-2 để chi trả cổ tức năm 2025 và chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Doanh nghiệp tạm ứng cổ tức tỉ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 3-4. Với hơn 541,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, REE sẽ chi hơn 541,6 tỉ đồng trong đợt này.

Tương tự, Công ty CP Mía Đường Lam Sơn (mã chứng khoán: LSS) chốt danh sách cổ đông vào ngày 26-2 để chia cổ tức năm tài chính 2024-2025 với tỉ lệ 10%. Trong đó, 5% được chi trả bằng tiền mặt (500 đồng/cổ phiếu) và 5% bằng cổ phiếu. Công ty này dự kiến phát hành gần 4,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Theo đó, doanh nghiệp chi gần 43 tỉ đồng tiền mặt cho đợt chia này.

Trong khi đó, cổ đông của Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng (mã chứng khoán: USD) sẽ nhận cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 15,2%, tương ứng 1.520 đồng/cổ phiếu. Thời gian chi trả vào ngày 27-2, ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô lớn, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (mã chứng khoán: BCM) đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỉ lệ 11%, tương đương 1.100 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 13-3.

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã chứng khoán: TMG) thông báo ngày 27-2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức tiền mặt tỉ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi khoảng 27 tỉ đồng, thời điểm thanh toán vào ngày 11-3.

Mức cổ tức cao nhất đầu năm thuộc về Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 (mã chứng khoán: DP3) với tỉ lệ 40%, tức mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng. Thời gian chi trả dự kiến vào 29-6. Công ty dự kiến chi khoảng 86 tỉ đồng cho đợt này.

Theo Lê Tỉnh - Thái Phương

Người Lao động

