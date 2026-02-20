Hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VPBank, MB và Techcombank

VPBank dự kiến lãi trên 40.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã: VPB) mới đây đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh riêng lẻ và hợp nhất năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng mẹ VPBank dự kiến đạt 34.240 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Trong khi đó, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit được đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm 2025. Các công ty con khác cũng ghi nhận kế hoạch tăng trưởng mạnh, gồm VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%, và OPES dự kiến đạt 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, VPBank dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026. Tổng tài sản hợp nhất được đặt kế hoạch đạt 1,630 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025; dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt 1,292 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất theo kế hoạch đạt 1,031 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng 40%.

Đối với riêng ngân hàng mẹ, VPBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% theo Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời duy trì tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ở mức cao, qua đó tạo nền tảng cho kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026.

MB đặt mục tiêu lãi 39.500 tỷ đồng năm 2026, tăng trưởng tín dụng khoảng 35%

Tại Hội thảo Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và Định hướng kinh doanh năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) diễn ra chiều ngày 2/2, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho biết bước sang năm 2026, MB đánh giá môi trường vĩ mô tiếp tục mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng.

Theo ông Thái, khi nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm trong bối cảnh GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD, giai đoạn 5 năm tiếp theo sẽ là thời kỳ tích lũy tài sản tài chính quan trọng nhất của một quốc gia. Đây được xem là cơ hội lớn đối với ngành ngân hàng.

Trên cơ sở đó, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn quanh mức 35% trong năm 2026, trong đó mảng bán lẻ được xác định là mảng cốt lõi. Ngân hàng dự kiến mỗi năm nâng tỷ trọng bán lẻ thêm khoảng 1,5–2%.

Song song, MB vẫn sẽ tập trung vào phân khúc doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất - những lĩnh vực mà ngân hàng có kinh nghiệm, hiểu biết sâu và doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Theo kế hoạch, năm 2026 MB đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng, trong đó các công ty thành viên dự kiến đóng góp khoảng 12–13%. Ngân hàng cho biết khá tự tin vào khả năng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Theo kế hoạch, lợi nhuận 2026 dự kiến tăng khoảng 15% nhưng MB sẽ phấn đấu đạt mức 20%.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1,5%, riêng ngân hàng mẹ ở mức 1%; hướng tới mục tiêu dài hạn là 1% cho ngân hàng và 1,3% cho tập đoàn.

Các chỉ tiêu hiệu quả cũng được duy trì ở mức cao, với CIR của tập đoàn dưới 29% và ROE tối thiểu khoảng 21%. MB dự kiến tăng thêm khoảng 5 triệu khách hàng mới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về CASA. Doanh thu từ kênh số được kỳ vọng tăng thêm khoảng 10%.

Techcombank được cấp room tín dụng 12%, chú trọng tăng cường bộ đệm vốn và thanh khoản

Chia sẻ tại sự kiện gặp gỡ Nhà đầu tư cá nhân - Công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 tổ chức ngày 21/1, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) dự báo áp lực tăng lãi suất tiền gửi có thể xuất hiện trong vòng 6 tháng tới. Theo kế hoạch, mặt bằng lãi suất huy động của Techcombank có thể tăng khoảng 0,5–0,6 điểm % trong năm tới.

Techcombank sẽ chú trọng tăng cường bộ đệm vốn và thanh khoản nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel III. Theo lãnh đạo ngân hàng, điều này đòi hỏi Techcombank phải chủ động cải thiện các chỉ số an toàn, bao gồm LDR và các tỷ lệ theo yêu cầu của Basel III.

Chiến lược huy động vốn trong thời gian tới sẽ được điều chỉnh linh hoạt, phụ thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp. Trong trường hợp được cấp room tín dụng cao hơn, Techcombank sẽ chủ động gia tăng huy động để đáp ứng nhu cầu cho vay, thông qua nhiều kênh khác nhau như huy động từ khách hàng và wholesale funding (nguồn vốn bán buôn - nguồn vốn quy mô lớn từ các tổ chức tài chính khác, ngân hàng trung ương, hoặc các doanh nghiệp lớn).

Tiết lộ về hạn mức tín dụng, ông Alexandre Macaire - Giám đốc Tài chính tập đoàn Techcombank cho biết đến hiện tại ngân hàng đã được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 12%. Tuy nhiên, hạn mức tăng tín dụng cho cả năm 2026 được kỳ vọng sẽ cao hơn đáng kể, nhờ chất lượng tài sản và hiệu quả kinh doanh tốt của ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục tận dụng thị trường vốn, thị trường trái phiếu và các khoản vay hợp vốn để đa dạng hóa nguồn vốn, qua đó giữ ổn định thanh khoản. Lãnh đạo Techcombank nhấn mạnh ngân hàng duy trì kỷ luật cao trong quản trị bảng cân đối kế toán, với tỷ lệ đòn bẩy ở mức thấp và các chỉ số an toàn được kiểm soát chặt chẽ.

Trong thời gian tới, Techcombank kỳ vọng tiếp tục cải thiện tỷ lệ CASA, đồng thời đẩy mạnh mảng quản trị gia sản nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động và đảm bảo thanh khoản bền vững với chi phí hợp lý.