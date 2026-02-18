Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ gặp sức ép lớn về cung ứng vốn cho nền kinh tế

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà

Trao đổi với báo chí nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có những chia sẻ về những chính sách, giải pháp trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) năm 2025 và một số định hướng năm 2026.

Theo Phó Thống đốc, bước sang năm 2026, kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và bất định: tăng trưởng chậm, căng thẳng địa chính trị kéo dài, xu hướng phân mảnh thương mại toàn cầu, tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Theo dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026 được dự báo ở mức khoảng 3,1%, thấp hơn giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Lạm phát toàn cầu tuy có xu hướng hạ nhiệt nhưng chưa thực sự bền vững. Trong khi triển vọng điều hành CSTT của các Ngân hàng Trung ương, nhất là Mỹ vẫn khó dự báo, tiềm ẩn tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển.

Ở trong nước, lạm phát tiềm ẩn áp lực tăng trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở tương đối lớn, giá cả hàng hóa biến động do xu hướng gia tăng về bảo hộ thương mại, chiến tranh thuế quan gây áp lực lên tỷ giá… Thời gian tới, huy động vốn dự báo tiếp tục tăng chậm so với tín dụng và chịu áp lực cạnh tranh từ các kênh khác, trong khi đó nền kinh tế lại dựa vào vốn vay từ hệ thống ngân hàng rất nhiều, đồng nghĩa ngành Ngân hàng sẽ gặp sức ép lớn về cung ứng vốn cho nền kinh tế.

"Tất cả những yếu tố trên sẽ tạo áp lực, thách thức đối với điều hành lãi suất, tỷ giá của NHNN trong thời gian tới", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, ông Hà cho biết điều hành CSTT của NHNN sẽ tiếp tục kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững; đồng thời phát huy bài học kinh nghiệm từ giai đoạn 2021-2025 để có quyết định điều hành đồng bộ các công cụ và giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, phù hợp với bối cảnh thực tiễn. CSTT tiếp tục tăng cường phối hợp với CSTK và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, củng cố các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Đồng thời, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Thể chế pháp luật ngân hàng cũng tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho điều hành CSTT, thúc đẩy phát triển thị trường tiền tệ và hội nhập quốc tế.

Song song với đó, NHNN cũng chú trọng thực hiện các giải pháp như nâng cao năng lực thanh tra, giám sát, kiểm tra các lĩnh vực rủi ro, nợ xấu, đảm bảo an toàn và lành mạnh hệ thống TCTD, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường năng lực quản trị và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán.

"Những giải pháp này sẽ tạo nền tảng ổn định, hỗ trợ điều hành CSTT hiệu quả, duy trì thanh khoản, ổn định tỷ giá, đồng thời đảm bảo niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư", Phó Thống đốc cho hay.