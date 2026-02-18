Ngân hàng MBV 2026: Khi công nghệ thôi thúc những trải nghiệm khác biệt

Số hóa toàn diện nền tảng vận hành

Trong năm 2025, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã thực hiện thành công chiến dịch chuyển đổi hạ tầng quy mô lớn trong thời gian ngắn kỷ lục để thiết lập lại toàn bộ cấu trúc nền tảng.

Trái tim của cuộc cách mạng này chính là việc thay thế hoàn toàn hệ thống Core Banking nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý giao dịch nhanh chóng, linh hoạt và an toàn tuyệt đối. Đi cùng với đó là quá trình chuyển đổi đồng bộ 50 hệ thống nghiệp vụ từ tín dụng, thanh toán đến quản trị rủi ro và báo cáo, tạo nên một kiến trúc công nghệ hiện đại, liền mạch và giàu dữ liệu. Cú hích này được cụ thể hóa bằng việc chính thức "Go-live" bộ đôi ứng dụng MBV Bank và MBV Biz, mang lại trải nghiệm nhất quán, mượt mà trên không gian số cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

MIRA và lời chào từ tương lai

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật, MBV còn tái định nghĩa khái niệm giao dịch truyền thống thông qua sự hiện diện của Trợ lý Robot AI MIRA tại các điểm chạm vật lý. Thay vì hệ thống lấy số xếp hàng thụ động, MIRA đóng vai trò như một "Đại sứ công nghệ" chủ động di chuyển và chào đón khách hàng ngay từ cửa ra vào.

Nhờ tích hợp công nghệ FaceID tiên tiến, Robot có khả năng nhận diện khách hàng thân thiết và chào hỏi bằng tên riêng, tạo nên sự gần gũi và chuyên nghiệp ngay từ những giây đầu tiên. Đặc biệt, với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, MIRA có thể đối thoại hai chiều để giải đáp mọi thắc mắc về lãi suất hay tư vấn thủ tục một cách chính xác. Việc triển khai MIRA không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành mà còn khẳng định cam kết của MBV trong việc kiến tạo những "điểm chạm" cảm xúc đầy thú vị.

Trợ lý Robot AI MIRA giúp MBV giúp tối ưu hóa vận hành và gia tăng "điểm chạm" cảm xúc.

Gần gũi, gắn kết cộng đồng cùng nhiều ưu đãi

Dù tiến nhanh trên đường đua công nghệ, MBV vẫn giữ vững định vị là một ngân hàng địa phương gần gũi. Sự hiện đại của ngân hàng luôn song hành cùng những hoạt động trải nghiệm thiết thực như góc café 0 đồng, các gian hàng sản phẩm bản địa hay những giải pháp tài chính linh hoạt dành riêng cho người dân.

Tinh thần này một lần nữa được cụ thể hóa bằng chương trình ưu đãi tri ân quy mô lớn ngay từ đầu năm 2026. Từ nay đến ngày 28/02/2026, MBV triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy hoặc qua ứng dụng MBV Bank sẽ có cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF8, VF3, xe máy điện, cùng các voucher du lịch đẳng cấp.

Chi tiết thể lệ chương trình tham khảo tại: https://www.mbv.com.vn/tin-tuc/UuDaiSinhNhatMBV

MBV triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, các phần quà trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Bằng sự kết hợp giữa "lõi" công nghệ hiện đại và tinh thần phục vụ tận tâm, MBV đang từng bước hiện thực hóa mô hình ngân hàng tương lai – nơi công nghệ phục vụ con người và kiến tạo nên những giá trị sống thịnh vượng.