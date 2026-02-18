VIB "may đo" thẻ tín dụng theo hành vi người dùng

Xu hướng này lý giải vì sao những ngân hàng đầu tư mạnh vào thiết kế sản phẩm theo hành vi chi tiêuđang chiếm ưu thế. Trong đó, VIB là một trong những ngân hàng nổi bật với danh mục thẻ tín dụng được may đo theo nhu cầu cụ thể của người dùng: từ chi tiêu hằng ngày, mua sắm online, chăm sóc gia đình đến nhóm khách hàng trẻ, năng động.



Hiểu rõ nhu cầu để chọn đúng thẻ

Mỗi người có thói quen chi tiêu khác nhau. Có người thường xuyên ăn ngoài, người khác lại ưu tiên mua sắm trực tuyến, trong khi không ít người dành phần lớn ngân sách cho du lịch hay các khoản chi cho gia đình. Nhận diện được điều này, VIB đã phát triển các dòng thẻ tín dụng với cơ chế ưu đãi riêng biệt, giúp khách hàng chọn đúng thẻ phù hợp với nhu cầu và tối ưu lợi ích.

Với danh mục 10 dòng thẻ đa dạng, VIB đảm bảo mỗi khách hàng đều tìm được chiếc thẻ tín dụng phù hợp nhất cho phong cách chi tiêu của riêng mình. Đặc biệt, người dùng tất cả các dòng thẻ đều có cơ hội miễn phí thường niên năm đầu và miễn phí trọn đời khi đạt điều kiện chi tiêu.

Câu chuyện thật từ chủ thẻ VIB

Chị Hà Linh, 32 tuổi, Content Creator tại TP.HCM, chia sẻ: "Công việc của mình đòi hỏi phải ăn uống, check-in nhà hàng liên tục để tạo content". Từ khi sử dụng thẻ VIB Super Card và đăng ký danh mục Ẩm thực, chị Linh nhận hoàn tiền 10% cho các giao dịch chi tiêu tại nhà hàng, quán café. Với mức chi tiêu qua thẻ trung bình 10 triệu đồng/tháng, chị được hoàn 1 triệu đồng/tháng, tương đương 12 triệu đồng tiết kiệm mỗi năm. "Điều mình thích nhất là có thể đổi danh mục bất cứ lúc nào. Tháng nào đi du lịch nhiều thì chuyển sang Du lịch để hưởng 10%, rất linh hoạt!" – chị Linh cho biết thêm.

Vợ chồng anh Hoàng và chị Mai, 35 tuổi tại Hà Nội, lại tìm thấy giải pháp cho chi tiêu gia đình từ VIB Family Link. "Hai vợ chồng mình có 2 con nhỏ, một bé học mẫu giáo, một bé học tiểu học. Riêng tiền học phí và các lớp ngoại khóa đã ngốn gần 20 triệu/tháng." Khi biết đến ưu đãi hoàn 10% cho Giáo dục, Y tế và Bảo hiểm, vợ chồng anh quyết định mở đồng thời 2 thẻ chính để nhận thêm ưu đãi giảm 50% phí thường niên trọn đời. Với tổng chi tiêu thuộc danh mục ưu đãi khoảng 20 triệu đồng/tháng (bao gồm học phí, bảo hiểm sức khỏe và khám chữa bệnh định kỳ), gia đình anh được hoàn khoảng 1 triệu đồng/tháng. "Số tiền hoàn lại đủ để cả nhà đi du lịch hè mỗi năm. Mình ước biết đến thẻ này sớm hơn!" – chị Mai chia sẻ.

Tận dụng tối đa lợi ích từ thẻ tín dụng VIB

Không chỉ được tích điểm hoàn tiền theo danh mục chi tiêu, chủ thẻ VIB còn nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ VIB và hàng trăm đối tác liên kết trong nhiều lĩnh vực như: giảm đến 30% tại hơn 50 địa điểm ẩm thực nổi tiếng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB, giảm 20% khi mua sắm online tại Shopee, giảm tới 40% cho du lịch, giá tốt hơn đến 1 triệu và trả góp lãi suất 0% tại nhiều hệ thống siêu thị điện máy lớn….

Để tối ưu hóa lợi ích từ thẻ tín dụng, người dùng nên xác định rõ nhu cầu chi tiêu của bản thân để chọn đúng dòng thẻ. Việc đăng ký nhóm danh mục chi tiêu phù hợp sẽ giúp tối ưu tỷ lệ tích điểm hoàn tiền. Quan trọng không kém, chủ thẻ cần thanh toán đúng hạn trong thời gian miễn lãi (lên đến 55 ngày) để tận hưởng trọn vẹn lợi ích mà không phát sinh chi phí.

Với định vị "Dẫn đầu xu thế thẻ", VIB không ngừng nâng cấp sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái ưu đãi, giúp mỗi giao dịch của chủ thẻ đều mang về giá trị thiết thực. Việc lựa chọn đúng dòng thẻ phù hợp với hành vi chi tiêu không chỉ giúp tối ưu tài chính cá nhân mà còn biến những khoản chi thường ngày thành cơ hội tích lũy đáng kể.

Mở thẻ VIB tại Max app để trải nghiệm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ VIB.



