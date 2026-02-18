ACB gợi ý "tất tần tật" đặc quyền du Xuân chỉ với một chiếc thẻ

Những địa điểm du lịch đầu năm được ưa chuộng

Sau những ngày sum họp và chúc Tết, một chuyến đi ngắn để "đổi gió" trở thành cách khởi động năm mới đầy hân hoan, giúp tinh thần nhẹ nhõm và sẵn sàng cho những kế hoạch phía trước.

Với du lịch trong nước, không khí Xuân hiện diện rõ nét ở nhiều điểm đến quen mà không cũ. Đà Lạt những ngày đầu năm mang vẻ đẹp rất riêng, khi hoa đào nở rộ, sương sớm bảng lảng trên các con dốc và nhịp sống chậm lại vừa đủ để người ta tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ. Ở miền Trung, biển Mỹ Khê mở ra những buổi dạo biển thong thả trong nắng nhẹ đầu năm, kết hợp cùng hành trình ghé thăm phố cổ Hội An rực rỡ đèn lồng, tạo nên trải nghiệm vừa thư giãn vừa giàu không khí lễ hội. Với những ai yêu thích nghỉ dưỡng, Phú Quốc hay Vũng Tàu tiếp tục là lựa chọn quen thuộc cho các chuyến đi ngắn ngày, đủ để nạp lại năng lượng mà không cần lịch trình dày đặc.

Du lịch quốc tế cũng mang đến sắc màu khác cho kỳ nghỉ đầu năm. Nhiều gia đình lựa chọn các điểm đến giải trí như Disneyland, nơi những màn trình diễn và pháo hoa rực rỡ tạo nên ký ức đầu năm đáng nhớ. Với những người trẻ hoặc các cặp đôi, hành trình đến những thành phố giàu trải nghiệm như Paris, Tokyo hay Seoul mang lại cảm giác mới mẻ, từ dạo phố, mua sắm đến thưởng thức ẩm thực. Một buổi tối ngồi nhâm nhi cocktail tại quán bar đạt chuẩn Michelin, ngắm thành phố lên đèn, cũng đủ để biến chuyến đi đầu năm thành món quà tự thưởng tinh tế.

Khi những hành trình du Xuân gắn liền với trải nghiệm và tận hưởng, nhu cầu chi tiêu cho di chuyển, ăn uống và mua sắm trong chuyến đi cũng trở thành một phần tất yếu của kỳ nghỉ.

Hô biến chiếc thẻ thành người bạn đồng hành vi vu Tết

Với những chuyến đi nước ngoài, thẻ Visa Signature và Privilege Visa Signature của ACB được ưu đãi mức phí chuyển đổi ngoại tệ 0,9%, giúp giảm những khoản chi phí thường phát sinh khi thanh toán quốc tế. Các ưu đãi dành cho di chuyển và trải nghiệm như giảm giá 50% vé máy bay, hoàn 100% phí WiFi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, hay ưu đãi tại hệ thống sân golf cũng góp phần giúp hành trình du Xuân trở nên thuận tiện hơn.

Ở mảng mua sắm, chủ thẻ các dòng thẻ tín dụng ACB được giảm từ 5% đến 10% tại hệ thống Tam Sơn, áp dụng cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Tory Burch, BOSS, HUGO, Marc Jacobs hay Longchamp. Những ưu đãi này phù hợp với xu hướng tiêu dùng chọn lọc, ưu tiên các món đồ có giá trị sử dụng lâu dài thay vì mua sắm dàn trải theo cảm hứng.

Các ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng ACB hiện đang áp dụng đến hết 31.3.2026, mở thêm lựa chọn để người dùng tận hưởng du xuân và chi tiêu đầu năm một cách chủ động hơn.

Ngoài các ưu đãi chi tiêu dịp Tết, khi quẹt thẻ tín dụng ACB, khách hàng còn có cơ hội nhận vàng và hàng chục nghìn voucher giá trị thông qua chương trình "Mã Đáo Phát Tài". Với mỗi giao dịch thanh toán từ 500.000 đồng, giao dịch trả góp hoặc khi liên kết thẻ với các ví điện tử như Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay hay Google Pay đều được ghi nhận thêm lượt tham gia. Chi tiêu càng đều tay trong mùa Tết, cơ hội nhận quà càng đến gần. Đây cũng là cách để mỗi khoản chi đầu năm vừa tiện lợi, vừa mang thêm ý nghĩa "mở lộc" cho cả gia đình. Đăng ký ngay thẻ tín dụng ACB để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào mùa Tết này. Khách hàng có thể tham khảo thông tin ưu đãi chi tiết tại đây



