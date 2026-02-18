Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030 với mục tiêu, yêu cầu đặt ra rất cao
Nhân dịp năm mới và Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng.
antt.nguoiduatin.vn
Theo antt.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/thu-chuc-mung-nam-moi-cua-thong-doc-nguyen-thi-hong-205260218072631644.htm