Ông Lưu Trung Thái: Kinh tế thế giới năm 2026 ổn định tất nhiên tốt cho Việt Nam, nhưng nếu biến động còn có lợi hơn khi biết khai thác

Đầu năm 2026, nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội (MB) Lưu Trung Thái cho rằng, biến động không hẳn là rủi ro, mà có thể trở thành cơ hội nếu Việt Nam biết tận dụng tốt vị thế và năng lực điều hành.

"Quốc tế càng biến động thì mình có lợi hay có hại? Nếu ổn định thì có lợi, nhưng thực ra biến động lại có lợi hơn. Vì nếu mọi thứ quá ổn định thì đôi khi lại không tạo ra cơ hội", ông Thái chia sẻ.

Theo ông, xét về nguyên lý và cả ở góc độ triết học kinh tế, biến động càng mạnh thì cơ hội càng lớn. Việt Nam là quốc gia nằm ở vị trí địa chính trị quan trọng, vừa là điểm trung chuyển chuỗi cung ứng, vừa là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh dịch chuyển sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh Việt Nam thời gian qua kiểm soát tốt các mối quan hệ quốc tế và duy trì môi trường chính trị – xã hội ổn định, những biến động lớn trên thế giới hoàn toàn có thể trở thành lợi thế, chứ không phải điểm yếu.

Ở góc độ ngành ngân hàng, Chủ tịch MB cho rằng quy mô là yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế thường xuyên đối mặt với chu kỳ biến động.

"Quy mô lớn rất quan trọng, vì ngân hàng lớn sẽ có khả năng chống chịu cao hơn. Khách hàng cũng thường muốn giao dịch với ngân hàng lớn, vì khi có điều chỉnh hay biến động thì mức độ an toàn và sức chịu đựng sẽ tốt hơn", ông Thái nói.

Không chỉ vậy, ngân hàng lớn còn có vai trò lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế. Trong những giai đoạn cần hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt khi điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng, Chính phủ thường tập trung vào các ngân hàng có quy mô lớn để tạo tác động rộng hơn đến xã hội.

"Khi cần giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, Chính phủ thường tập trung vào các ngân hàng lớn vì tác động xã hội của họ mạnh hơn. Ai kinh doanh cũng muốn đạt được điều đó", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch MB, quy mô không chỉ là câu chuyện tăng trưởng tài sản hay thị phần, mà đi kèm với đó là trách nhiệm xã hội của ngân hàng đối với khách hàng, Nhà nước và cộng đồng. "Câu chuyện lớn nhất là kinh doanh công bằng với khách hàng của mình. Quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng là quan trọng nhất", ông Thái khẳng định.

Bài toán lớn nhất của ngân hàng là cân bằng lợi ích giữa các bên: khách hàng, người gửi tiền, người vay vốn, người lao động và cổ đông. "Lãi suất cho vay thấp thì ai cũng thích, nhưng lãi suất tiền gửi thấp thì không ai thích. Người vay muốn lãi suất thấp, phí thấp, trong khi người lao động lại muốn lương cao. Làm sao để cân bằng được tất cả những điều đó là bài toán không hề dễ".

Vì vậy, MB đặt ra nguyên tắc: mỗi đồng doanh thu tạo ra phải được đánh giá trên nhiều yếu tố, chứ không chỉ nhìn vào lợi nhuận thuần túy. Yếu tố đầu tiên là khách hàng phải chấp nhận được và tin tưởng vào hệ thống dịch vụ mà ngân hàng xây dựng. Đồng thời, ngân hàng phải hiểu sâu sắc khó khăn của khách hàng để thiết kế sản phẩm phù hợp. Đây là quá trình dài hạn, không thể làm ngay trong một sớm một chiều.

Về câu hỏi làm thế nào để huy động vốn với lãi suất thấp, ngân hàng có thể làm rất nhiều việc, trong đó chuyển đổi số phát huy vai trò lớn. Ví dụ, hiện nay ngân hàng không chỉ cho khách hàng vay tiền mà còn giúp khách hàng tiểu thương kinh doanh thuận tiện và giàu có hơn.

MB có lợi thế là một trong 5 ngân hàng lớn nhất thị trường và đang có tốc độ tăng trưởng tốt những năm gần đây. Đặc biệt, cuối năm 2025, MB đã có quy mô khách hàng tới hơn 35 triệu, tăng thêm khoảng 5 triệu so với năm 2024. Với tốc độ mở rộng như những năm qua, MB có thể sẽ đạt con số 40 triệu khách hàng trong năm nay.

Về định hướng kinh doanh năm 2026, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 35%. Lợi nhuận tăng trưởng 15%, phấn đấu tăng 20%. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu duy trì vị thế Top 1 thị trường về tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn).

Nói về những động lực mới, Chủ tịch MB nói rằng, năm 2026 sẽ đánh dấu việc MB thâm nhập sâu hơn vào các mảng kinh doanh khó. Chẳng hạn như mảng khách hàng FDI, dù mảng này hiện mới đạt quy mô hơn 1 tỷ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng đã gấp đôi trong năm qua, thúc đẩy MB mở riêng một "luồng nghiệp vụ" (line) cho nhóm khách hàng này.

Hay lĩnh vực tài sản số, MB chọn chiến lược thận trọng nhưng quyết liệt khi bắt tay với đối tác Hàn Quốc (đứng thứ 3 thế giới). MB xác định chỉ đóng vai trò "ngân hàng giao dịch" để đảm bảo an toàn và kỷ luật thanh toán. "Cái gì khó thì ít người làm được. Khó thì rào cản mới lớn, và khi anh thành công thì giá trị tạo ra mới thực sự to lớn", ông Thái chia sẻ .