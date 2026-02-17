ACB chúc khách hàng một năm mới Mã đáo phát tài với chương trình khuyến mãi trúng hàng chục lượng vàng

"Mã đáo phát tài" – khuấy động không khí hân hoan những ngày đầu năm

Được triển khai từ trước Tết và tiếp tục lan tỏa trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, chương trình "Mã đáo phát tài – Trúng vàng khai vận" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, tổng giá trị quà tặng gần 8 tỷ đồng và hơn 600.000 lượt giải thưởng với cơ cấu giải thưởng nổi bật với 16 lượng vàng miếng SJC 9999, 21 chỉ vàng SJC 9999, cùng hàng chục nghìn E-voucher mua sắm và điểm thưởng ACB Rewards. Thông qua các giao dịch tài chính quen thuộc, khách hàng không chỉ có cơ hội đón lộc đầu xuân mà còn trải nghiệm không khí Tết vui tươi ngay trên nền tảng ngân hàng số ACB ONE như:

-Gửi tiết kiệm tại quầy hoặc Online hoặc mua chứng chỉ tiền gửi từ 10 triệu đồng trở lên;

- Mở tài khoản số đẹp; Mua vé số Vietlot từ 30.000 đồng;

- Thanh toán qua VNPAY-QR hoặc nạp tiền điện thoại từ 200.000 đồng trở lên;

- Mở mới thẻ tín dụng hoặc giao dịch thẻ từ 500.000 đồng.

Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình nằm ở hoạt động "Săn thần mã" được tích hợp ngay trên ứng dụng ACB ONE. Thông qua các lượt lắc quà, khách hàng tích lũy xu vàng và đổi xu lấy lượt săn ngựa để tham gia trò chơi trực tiếp trên ứng dụng. Mỗi lượt săn mang đến cơ hội nhận quà theo cơ chế ngẫu nhiên, tạo cảm giác hồi hộp, vui nhộn như nhận lì xì đầu năm.

Cách tiếp cận này giúp ACB biến những hoạt động tài chính thường ngày thành khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng, góp phần kéo dài cảm giác rộn ràng, may mắn của mùa xuân.

ACB ngược dòng thị trường, mạnh tay giảm lãi suất đến 2%/năm hỗ trợ hộ kinh doanh

ACB triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thị trường có xu hướng tăng. Đáng chú ý, ngân hàng áp dụng cơ chế giảm lãi suất vay lên đến 2%/năm, dựa trên chính dòng tiền vận hành hằng ngày của khách hàng.

Cơ chế chương trình được thiết kế bám sát "nhịp sống" của hộ kinh doanh. Doanh thu hằng ngày, từ quét QR, chuyển khoản đến tiền thu cuối ngày, càng tập trung về tài khoản ACB thì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân càng cao. Chính dòng tiền này trở thành đòn bẩy để hệ thống tự động giảm lãi suất cho kỳ vay tiếp theo, đồng nghĩa doanh thu về ACB càng ổn định thì chi phí lãi vay khách hàng phải trả càng giảm.

Chương trình giúp hộ kinh doanh biến dòng tiền hằng ngày thành lợi ích tài chính thực, vừa duy trì sự linh hoạt để xoay vòng vốn, vừa giảm chi phí vay mà không cần khóa tiền hay sử dụng thêm các sản phẩm phức tạp. Toàn bộ quá trình đăng ký và theo dõi ưu đãi được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, minh bạch và dễ kiểm soát, trong khi khách hàng vẫn chủ động sử dụng vốn cho nhập hàng, thanh toán chi phí và trả lương.

Chứng chỉ tiền gửi: cách "neo" phần tiền thưởng chưa dùng đến

Bên cạnh các hoạt động khuyến mãi mang không khí đầu năm, ACB cho biết nhiều khách hàng cũng chủ động sắp xếp lại dòng tiền sau Tết theo hướng thận trọng và có kế hoạch hơn. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi với lợi suất sinh lời mỗi ngày lên đến 7%/năm đang được nhiều người lựa chọn như một cách "neo" phần tiền thưởng Tết chưa có nhu cầu sử dụng ngay.

Khác với tài khoản thanh toán, chứng chỉ tiền gửi giúp khách hàng tạo kỷ luật tài chính cho khoản tiền nhàn rỗi, hưởng mức sinh lời cao hơn so với gửi không kỳ hạn, đồng thời phù hợp với những kế hoạch chi tiêu đã được xác định cho giai đoạn sau Tết.

Việc tách riêng một phần tiền thưởng để đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi không chỉ giúp khách hàng an tâm về an toàn vốn, mà còn hạn chế tâm lý rút tiền chi tiêu thêm trong giai đoạn mua sắm cao điểm đầu năm.

Thông qua các chương trình triển khai xuyên suốt từ trước Tết đến đầu năm mới, ACB không chỉ mang đến không khí hân hoan, may mắn với "Mã đáo phát tài – Trúng vàng khai vận", mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc sắp xếp và tối ưu dòng tiền sau Tết. Từ giải pháp chứng chỉ tiền gửi giúp neo tiền thưởng an toàn, đến chương trình giảm lãi suất thiết thực dành cho hộ kinh doanh, mỗi lựa chọn đều hướng đến giá trị tài chính bền vững.