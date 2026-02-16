Giá vàng quay đầu rớt mạnh trong đêm giao thừa

Tối ngày 26/2 (tức 29 tháng Chạp), giá vàng trên thị trường quốc tế quay đầu giảm mạnh. Mức giảm tới 85 USD/ounce. Theo đó, giá vàng giao ngay lại mất mốc 5.000 USD, hiện quanh mức 4.970 USD/ounce.

Giá vàng không giữ được trên mốc 5.000 USD/ounce trong phiên giao dịch khá trầm lắng thứ Hai, khi nhiều thị trường lớn đóng cửa vào đầu tuần giao dịch mới.

Trong đêm qua, giá vàng có thời điểm tăng lên mức cao nhất phiên khoảng 5.032 USD/ounce nhưng không thu hút được lực mua mạnh, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc nghỉ giao dịch cả tuần.

Kim loại quý này sau đó chịu áp lực bán ra nhẹ nhưng liên tục kể từ khi chạm đỉnh trong phiên đêm. Các chuyên gia cho rằng khó có biến động lớn trong ngày thứ Hai, do thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp Ngày Tổng thống (Presidents’ Day). Ngay cả Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (Canada) cũng tạm nghỉ giao dịch do tỉnh Ontario kỷ niệm Ngày Gia đình (Family Day).

Thị trường bạc cũng ghi nhận diễn biến giao dịch trầm lắng tương tự. Giá bạc giao ngay hiện ở mức 75,96 USD/ounce, giảm 1,75% trong ngày. Bạc chịu bất lợi lớn hơn so với vàng khi không thể duy trì mức giá trên 80 USD/ounce và đã lùi khá xa so với đỉnh thiết lập trong tháng trước.

Trong khi giá vàng đang hình thành một vùng giao dịch mới quanh mốc 5.000 USD/ounce, các chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn đang trong quá trình tìm đáy, khiến biên độ biến động tiếp tục ở mức cao. Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích cho rằng mỗi nhịp điều chỉnh sẽ sớm thu hút lực mua vào, do các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn duy trì tích cực.

Trao đổi với Kitco News, ông Elior Manier, chuyên gia phân tích thị trường tại OANDA, cho biết giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt quanh mốc 5.000 USD/ounce trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tiếp tục gia tăng.

“Giá vàng chỉ có thể điều chỉnh mạnh nếu rủi ro địa chính trị hạ nhiệt. Ở mặt bằng giá hiện nay, đà tăng có thể chững lại,” ông Manier nhận định. “Theo tôi, khả năng giảm thêm vẫn hiện hữu nhưng phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị.”

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng vàng vẫn đối mặt với một số rủi ro giảm giá khi các chỉ báo động lượng tiếp tục phát tín hiệu thị trường đang ở trạng thái mua quá mức.

Ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, cho biết sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn kỳ vọng được công bố, thị trường đang gia tăng kỳ vọng về khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất thứ ba vào tháng 12.

“Triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Môi trường kinh tế vĩ mô đang ủng hộ xu hướng này,” ông Hynes nhận định. “Những bất ổn về địa chính trị và kinh tế nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, khi ông Trump tiếp tục sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Sự chú ý của thị trường đang dần chuyển sang tác động tiềm ẩn của thuế quan – yếu tố vẫn chưa phản ánh đầy đủ trong các số liệu kinh tế và lạm phát – trong khi niềm tin vào uy tín chính sách của Fed trong tương lai vẫn còn bị nghi ngờ. Bối cảnh như vậy sẽ làm gia tăng nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản thực như vàng.”