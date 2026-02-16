Chuyên gia: Chính sách tiền tệ và cổ phiếu ngân hàng sẽ dẫn nhịp thị trường chứng khoán năm 2026





Ông Trần Thăng Long – Giám đốc Trung tâm Phân tích - Nghiên cứu CTCK BIDV (BSC)

Phóng viên: Nhìn lại năm 2025, ông đánh giá thế nào về diễn biến và đặc điểm dẫn dắt của thị trường chứng khoán và đâu là những động lực chính của thị trường trong năm 2026?

Ông Trần Thăng Long: Năm 2025 là một năm khá đặc biệt so với các năm trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát thấy chỉ một số rất ít cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt phần lớn điểm tăng của thị trường. Cụ thể, chỉ khoảng 5-6 mã cổ phiếu đã đóng góp tới khoảng 75% tổng mức tăng điểm của thị trường. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong các năm trước và đà tăng này cũng chưa lan tỏa nhiều sang các nhóm ngành khác.

Bên cạnh đó, năm vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến sự phục hồi rõ nét về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến thời điểm kết thúc quý III, lợi nhuận của doanh nghiệp trên sàn tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024, và mức tăng này tương đối tương đồng với đà tăng của thị trường từ đầu năm đến nay.

Bước sang năm 2026, theo tôi, có một số yếu tố quan trọng sẽ đóng vai trò là động lực chính của thị trường. Ở góc độ vĩ mô, đó là tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Còn ở cấp độ doanh nghiệp, yếu tố cốt lõi vẫn luôn là kết quả kinh doanh. Tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực và đây sẽ là động lực quan trọng nhất giúp thị trường chứng khoán duy trì sự sôi động trong năm tới, đồng thời thị trường cũng sẽ có sự lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm ngành so với năm 2025.

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ rõ hơn quan điểm về triển vọng của một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt tích cực trong năm 2026?

Ông Trần Thăng Long: Tôi luôn cho rằng đầu tư dài hạn là quan trọng nhất, còn việc phân bổ theo ngành thường chỉ mang tính ngắn hạn. Ở góc nhìn dài hạn, Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong 5 năm tới và cả giai đoạn 10-15 năm tiếp theo, do đó rất nhiều ngành đều có cơ hội tăng trưởng.

Trong ngắn hạn hơn, nếu nhìn vào cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhóm ngành liên quan đến tài chính - ngân hàng. bất động sản chiếm tỷ trọng lớn và cũng là những nhóm ngành có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần tăng trưởng nhanh.

Với nhóm ngân hàng, đây vẫn là ngành xương sống của nền kinh tế Việt Nam do mức độ phụ thuộc vào tín dụng còn rất lớn, trong khi vai trò của thị trường vốn vẫn còn hạn chế. Thời gian qua, cổ phiếu ngân hàng không tăng quá mạnh và đã điều chỉnh theo thị trường, nên mặt bằng định giá hiện nay nhìn chung là khá hợp lý, dù vậy triển vọng sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng.

Đối với bất động sản, cần phải phân loại rất rõ do mức độ phân hóa rất cao giữa các phân khúc và doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần thận trọng, bởi những cổ phiếu tăng mạnh trong một giai đoạn chưa chắc sẽ tiếp tục là nhóm dẫn dắt trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh 2 nhóm cổ phiếu này, cổ phiếu công nghệ cũng rất đáng chú ý. Xét về dài hạn, khả năng tăng trưởng của nhóm này là rất khả quan. Trong 5 năm qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng trưởng nhanh nhất cả về kế hoạch kinh doanh lẫn kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn giá cổ phiếu tăng quá nhanh, vượt xa năng lực kinh doanh thực tế và cần thời gian để kết quả kinh doanh chứng minh lại tính đúng đắn của hướng đi này. Dù vậy, với định hướng phát triển kinh tế số, công nghệ vẫn là ngành rất quan trọng đối với Việt Nam.

Phóng viên: Năm 2025 chứng kiến đà bán ròng khá mạnh của khối ngoại. Ông đánh giá như thế nào về xu hướng dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2026?

Ông Trần Thăng Long: Thực tế, không chỉ riêng năm 2025 mà trong khoảng 3 năm trở lại đây, khối ngoại đã bán ròng khá nhiều. Nguyên nhân của xu hướng này, thị trường cũng đã phân tích khá rõ, chủ yếu đến từ sự dịch chuyển dòng tiền mang tính toàn cầu.

Xu hướng chung hiện nay là dòng vốn phân bổ sang nhiều thị trường khác nhau và chỉ khi xu hướng đó đảo chiều thì chúng ta mới có thể kỳ vọng vào sự quay trở lại của một dòng tiền lớn vào các thị trường mới nổi nói chung.

Riêng đối với Việt Nam, tôi cho rằng vẫn có những kỳ vọng tích cực. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là tại Nhật Bản – một thị trường rất quan trọng. Thông tin liên quan đến khả năng Việt Nam được nâng hạng thị trường thực sự là một thông tin lớn, bởi việc nâng hạng không phải là điều xảy ra thường xuyên, có thể chỉ vài chục năm mới có một lần. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến câu chuyện này.

Tuy nhiên, điều mà họ thực sự mong muốn không chỉ là yếu tố nâng hạng, mà còn là tiềm năng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp, cũng như mức độ ổn định của thị trường. Với nhà đầu tư nước ngoài, nhiều khi họ không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận quá cao trong ngắn hạn, mà quan trọng hơn là thị trường phải có sự khác biệt và có sức hấp dẫn riêng so với các thị trường khác. Nếu không có những yếu tố đó, sẽ rất khó để thuyết phục họ rời bỏ các thị trường đã ổn định hoặc quen thuộc để gia tăng đầu tư vào Việt Nam.

Phóng viên: Trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu còn nhiều biến động, ông có nhận định gì về xu hướng lãi suất và nhà đầu tư cần lưu ý những yếu tố nào đối với thị trường chứng khoán trong năm 2026?

Ông Trần Thăng Long: Năm 2026 là năm đáng chú ý khi thị trường đã trải qua một chu kỳ điều chỉnh kéo dài trong 2 - 3 năm gần đây. Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố chính sách, nhất là chính sách tiền tệ toàn cầu.

Hiện nay, kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất không còn cao như trước, khả năng chỉ giảm rất ít trong năm tới. Điều này ảnh hưởng đến chi phí vốn toàn cầu và chi phí vốn của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vay vốn ngoại tệ.

Trong nước, mặt bằng lãi suất đang có dấu hiệu nhích lên, cả với lãi suất VND và USD, dù mức tăng không quá mạnh. Lãi suất huy động thường tăng nhẹ vào cuối năm do nhu cầu cân đối thanh khoản, trong khi lãi suất cho hoạt động đầu tư và sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp đang tăng chậm hơn. Tôi kỳ vọng chính sách tiền tệ trong năm 2026 sẽ được điều hành phù hợp, lãi suất sẽ không tăng quá cao, nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, một số nhóm ngành như bất động sản, khu công nghiệp và các ngành liên quan đến xuất khẩu cũng cần được theo dõi sát, do mức độ phân hóa cao và chịu ảnh hưởng từ các chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.