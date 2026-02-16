Giá vàng ngày 16/2 quay đầu giảm

Sáng nay, tại thời điểm khảo sát, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 5.019 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức đóng cửa phiên trước. Dù điều chỉnh nhẹ, kim loại quý vẫn duy trì trên ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce.

Trong khi đó, thị trường vàng trong nước đang bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày nên không ghi nhận biến động mới trong phiên sáng nay. Chốt phiên ngày 14/2, giá vàng miếng được các doanh nghiệp như Công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Về giá vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 178-181 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của Công ty SJC ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giao dịch quanh 175,6-178,6 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, thị trường vàng thế giới chứng kiến một nhịp lao dốc mạnh khiến giá có thời điểm rơi sâu khỏi các vùng đỉnh. Tuy nhiên, lực mua quay trở lại vào cuối tuần đã giúp kim loại quý phục hồi và tái chinh phục mốc 5.000 USD/ounce trước khi khép lại tuần giao dịch. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cú bán tháo mạnh trong phiên thứ Năm cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng, và biến động lớn có thể chưa thực sự kết thúc.

Đầu tuần qua, vàng và bạc giao dịch khá trầm lắng, dao động quanh các mốc tâm lý quan trọng là 5.000 USD/ounce với vàng và 80 USD/ounce với bạc. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ xuất hiện đã kéo giá vàng giảm 3% trong một phiên, còn bạc lao dốc hơn 10%.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, nhận định diễn biến này khá “kỳ lạ” khi không xuất hiện yếu tố kích hoạt rõ ràng. Theo ông, dù thị trường đang dần phục hồi phần nào mức giảm, song rất khó khẳng định rằng giai đoạn biến động dữ dội đã qua. Vàng có thể cần thêm thời gian tích lũy, đi ngang trước khi xác lập một nhịp tăng mới.

Yếu tố hỗ trợ đáng chú ý đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,7% của tháng 12 và thấp hơn dự báo 2,5%. Thông tin này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa để xem xét hạ lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chưa kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trước tháng 6. Tuy vậy, ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích tại FXTM, cho rằng dữ liệu lạm phát đã khiến giới đầu tư nâng xác suất về khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2026 lên khoảng 50%.

Dù vậy, ông cũng lưu ý mốc 5.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh. Nếu giá bứt phá rõ ràng trên vùng này, vàng có thể hướng tới 5.050-5.100 USD/ounce. Ngược lại, nếu suy yếu dưới 5.000 USD, giá có thể lùi về vùng 4.900 USD. Cú bán tháo bất ngờ trước đó cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá nhạy cảm.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, diễn biến của thị trường chứng khoán cũng có thể tác động tới giá vàng. Chỉ số S&P 500 hiện chưa thể vượt ngưỡng 7.000 điểm trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng làn sóng tăng giá của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là AI, có thể đang đi quá nhanh so với nền tảng cơ bản.

Dù vàng thường được coi là tài sản trú ẩn khi thị trường tài chính biến động, đây cũng là tài sản có tính thanh khoản cao. Trong những giai đoạn thị trường chứng khoán biến động mạnh, nhà đầu tư có thể bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng được chú ý khi thị trường Trung Quốc sẽ đóng cửa trong tuần tới do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhu cầu từ Trung Quốc thời gian qua được xem là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng. Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia hàng hóa tại Commerzbank, dự báo thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trầm lắng hơn trong thời gian này.

Tại Bắc Mỹ, thị trường Canada và Mỹ cũng đóng cửa đầu tuần do kỳ nghỉ Family Day và Presidents’ Day. Tuy nhiên, một số dữ liệu kinh tế sắp công bố như chỉ số sản xuất và thị trường nhà ở của Mỹ có thể tạo ra biến động mới.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích tại FXEmpire.com, dù các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn ủng hộ vàng, thị trường hiện thiếu động lực đủ mạnh để tạo xu hướng rõ ràng. Ông cho rằng vàng có thể đi ngang trong ngắn hạn do đã tăng quá nhanh trước đó.

Trong bối cảnh hiện tại, đặt cược vào xu hướng giảm không phải lựa chọn ưu tiên. Nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh vài trăm USD, đó có thể là vùng giá đủ hấp dẫn để thu hút thêm lực mua và mở ra khả năng thử thách lại các đỉnh đã thiết lập.