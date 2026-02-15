Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

500 triệu đồng vay chữa bệnh cho con ‘lạc’ sang tài khoản lạ và cái kết ấm lòng

15-02-2026 - 23:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Áp Tết Nguyên đán, một người phụ nữ ở Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân bỗng tăng thêm 500 triệu đồng. Không chần chừ, chị lập tức đến cơ quan công an trình báo, góp phần giúp một gia đình ở Ninh Bình nhận lại số tiền vay mượn để cứu chữa con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 15/2, thông tin từ Công an phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng và các cơ quan chức năng hoàn tất việc chuyển trả số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào sáng 14/2, chị Phan Thị Lệ My (39 tuổi, trú phường Cẩm Thành) đến Công an trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Qua kiểm tra, chị My xác định không có người thân hay đối tác nào chuyển khoản số tiền nói trên.

Lo ngại đây là trường hợp chuyển nhầm và để tránh bị lừa đảo công nghệ cao, chị My chủ động trình báo để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành đã khẩn trương phối hợp với ngân hàng tiến hành rà soát. Kết quả xác định, số tiền 500 triệu đồng là của anh Mai Quảng Hưng (trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm vào tài khoản chị My.

500 triệu đồng vay chữa bệnh cho con ‘lạc’ sang tài khoản lạ và cái kết ấm lòng- Ảnh 1.

Chị Phan Thị Lệ My tại Công an phường Cẩm Thành.

Theo trình bày của anh Hưng, đây là khoản tiền anh vay mượn để chi trả chi phí điều trị cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo . Việc chuyển nhầm khiến gia đình anh vô cùng lo lắng, nhất là trong thời điểm Tết cận kề.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã được chuyển trả lại cho anh Mai Quảng Hưng ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Nhận lại số tiền lớn trong niềm xúc động, anh Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chị Phan Thị Lệ My và lực lượng Công an phường Cẩm Thành đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình anh vượt qua thời điểm ngặt nghèo.

Theo Công an phường Cẩm Thành, hành động trung thực, đầy trách nhiệm của chị My không chỉ giúp một gia đình tìm lại tài sản quý giá mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về lối sống nghĩa tình, nhân văn trong xã hội, nhất là những ngày Tết đến, Xuân về.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền phong

