Ngân hàng phát cảnh báo về hình thức lừa đảo mới

Nếu khách hàng mất cảnh giác, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt chỉ trong thời gian rất ngắn.

Theo thông báo phát đi của các nhà băng này, hiện kẻ gian đang dàn dựng nhiều tình huống tinh vi, tiếp cận khách hàng qua các kênh như tin nhắn SMS, email, cuộc gọi giả mạo tổng đài, mạng xã hội, mã QR hoặc các đường link giả mạo website ngân hàng.

Theo cảnh báo, các đối tượng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ như số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC hoặc yêu cầu nhập mã OTP xác thực. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, kẻ gian đã có sẵn thông tin thẻ bị đánh cắp từ trước và chỉ cần lừa khách hàng cung cấp mã OTP là có thể hoàn tất việc liên kết thẻ vào ví điện tử do chúng kiểm soát.

Ngân hàng nhấn mạnh rằng việc cung cấp OTP, kể cả khi không cung cấp thêm thông tin thẻ, vẫn có thể dẫn đến mất tiền. Mã OTP trong tình huống này chính là bước xác thực cuối cùng để cho phép liên kết thẻ với ví điện tử. Khi khách hàng nhập hoặc đọc mã OTP cho người khác, đồng nghĩa với việc cho phép một thiết bị lạ sử dụng thẻ của mình để thanh toán.

Các ngân hàng cũng khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hoặc mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm qua điện thoại, tin nhắn, email, mạng xã hội hay website. Tin nhắn OTP chính thức từ ngân hàng luôn ghi rõ mục đích sử dụng, chẳng hạn “xác thực liên kết ví Apple/Google”, vì vậy khách hàng cần đọc kỹ nội dung trước khi thực hiện.

Để bảo vệ tài khoản, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chỉ thực hiện liên kết Apple Pay hoặc Google Pay thông qua ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử chính chủ trên thiết bị cá nhân. Đồng thời, người dùng nên thường xuyên kiểm tra danh sách thiết bị hoặc ví đã liên kết với thẻ trên ứng dụng ngân hàng và xóa ngay các thiết bị không nhận diện được.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay hotline ngân hàng để khóa thẻ, đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất hoặc trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.

Giới chuyên gia tài chính nhận định, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán không tiền mặt, các chiêu trò lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Trong bối cảnh đó, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là: tuyệt đối không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai nếu không phải chính mình đang thực hiện giao dịch.