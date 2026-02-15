Mùa xuân và những kỷ niệm về hệ thống ATM

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, những kỷ niệm về hệ thống ATM và kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng luôn là những kỷ niệm khó quên và là niềm tự hào của ngành ngân hàng.



Ở góc độ thanh toán và đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng cho khách hàng và người dân, thường mỗi dịp cuối năm, nhu cầu thanh toán tăng cao gắn liền với hoạt động chi tiêu mua sắm của người dân dịp cuối năm. Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, những kỷ niệm về hệ thống ATM và kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng luôn là những kỷ niệm khó quên và là niềm tự hào của ngành ngân hàng.

Đó là kỷ niệm về việc thực hiện thành công Chỉ thị số 20/2007/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước . Dịch vụ thẻ ATM tạo điều kiện thuận lợi và là hình thức truyền thông hiệu quả để ngành ngân hàng thực hiện tốt các giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Có thể nói, mặc dù trong giai đoạn đầu, thẻ ATM chủ yếu được người dân, khách hàng sử dụng để rút tiền mặt. Song những tiện ích mang lại như không phải đến trực tiếp ngân hàng, mà chỉ cần đến máy ATM để giao dịch và rút tiền …đã là tiện ích hấp dẫn và thu hút khách hàng, người dân sử dụng dịch vụ, là giải pháp tuyên truyền và truyền thông chính sách để thực hiện tốt Chỉ thị 20. Trong giai đoạn đầu tất cả cán bộ nhân viên; cán bộ hưu trí và công nhân làm việc tại các KCX-KCN đều thực hiện việc nhận lương qua thẻ ATM (tài khoản thẻ). Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích mang lại từ hiệu qủa thanh toán không dùng tiền mặt, hiệu quả dịch vụ ATM - trong giai đoạn này (2007-2010) cũng xuất hiện những tồn tại hạn chế như: sự quá tải của hệ thống ATM, đặc biệt vào những dịp lễ, dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch khi nhu cầu rút tiền mặt tăng cao. Sự hạn chế này cũng là động lực để ngân hàng sáng tạo, đổi mới, tìm tòi cách thức nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM và chất lượng phục vụ. Trong giai đoạn này, đã xuất hiện máy ATM di động và sự phát triển mạnh hệ thống máy thanh toán thẻ POS - Đây là những kỷ niệm gắn liền với sự sáng tạo và phát triển hoàn thiện sản phẩm dịch vụ thẻ ATM.

Đó là kỷ niệm về những hình ảnh khó quên khi khách hàng, công nhân làm việc tại các KCN-KCX xếp hàng dài chờ rút tiền tại máy ATM và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước. Để giải quyết tình trạng quá tải khi nhu cầu rút tiền mặt tại một số thời điểm trong năm, bên cạnh việc mở rộng phát triển tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ thẻ ATM và làm tốt khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng đảm bảo duy trì hệ thống máy ATM hoạt động thông suốt, các TCTD còn thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chi trả lương trực tiếp tại đơn vị trong dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch. Trong khi đó, các cơ quan quản lý nhà nước như NHNN chi nhánh, Ban quản lý KCX-KCN đã phối hợp làm tốt công tác thông tin truyền thông, kiểm tra giám sát, tiền tệ kho quỹ…nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, đảm bảo hoạt động hệ thống ATM thông suốt và chỉ đạo khắc phục sự cố kịp thời, cũng như thông tin truyền thông để người dân, khách hàng tiếp cận thuận lợi dịch vụ và mở rộng sử dụng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt của dịch vụ thẻ ATM. Đây là những phát sinh mang tính thời điểm và có tác động tâm lý, song phản ánh tinh thần trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ, các NHTM và cơ quan quản lý nhà nước, đó là kỷ niệm khó quên về những áp lực và cũng như tinh thần trách nhiệm mỗi dịp Tết đến xuân về trong giai đoạn trước đây.

Đó là kỷ niệm ấn tượng về đổi mới và sáng tạo trong phát triển dịch vụ ngân hàng và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt . Ngày nay, ta có thể bắt gặp những hình ảnh về trụ ATM vắng khách ngày cuối năm - đối lập với hình ảnh trước đây, song đây là niềm tự hào về sự đổi mới và phát triển dịch vụ ngân hàng. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại như thẻ ngân hàng phi vật lý; internetbanking,mobilebanking, ví điện tử…. với những thao tác đơn giản quét mã QR hoặc quẹt thẻ… qua các phương tiện hiện đại như điện thoại, máy tính xách tay hay POS, đã tác động tích cực và khắc phục được những tồn tại hạn chế của dịch vụ thẻ ATM cũng như hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM.

Trên thực tế, hình ảnh vắng khách ngày cuối năm tại các máy ATM lắp đặt tại các KCN nhưBiên Hòa, Amata, Nhơn Trạch (Đồng Nai) hay KCX Linh Trung và Tân Thuận của TP. Hồ Chí Minh trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết Bính Ngọ - cho thấy kết quả của quá trình phát triển hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM. Đồng thời là niềm tự hào về sự phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại và xu hướng mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Đây chính là kết quả hội tụ của đổi mới và phát triển, từ cơ chính sách về hoạt động thanh toán và đề án mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đến vai trò của mỗi TCTD, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân tham gia, đóng góp vào quá trình thực thi, đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển.