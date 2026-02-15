Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng giá trị

15-02-2026 - 14:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng giá trị

Ngày 14/02, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) tổ chức lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng giải trong chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký”, sau kỳ quay số công khai, minh bạch dưới sự giám sát của hội đồng chuyên trách.

Tại buổi lễ, giải thưởng đặc biệt 1 ký vàng SJC (10 lượng) đã được trao tận tay cô Đỗ Thị T. (Quận 10, TP.HCM) cùng với 10 giải thưởng tiếp theo là các phần vàng giá trị dành cho những khách hàng may mắn trong chương trình. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của đại diện ngân hàng, khách hàng trúng thưởng và đông đảo cán bộ nhân viên.

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng giá trị- Ảnh 1.

Giải thưởng lớn nhất – 10 lượng vàng SJC – đã được trao tận tay cô Đỗ Thị T.

Chương trình "Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký" được triển khai trên toàn quốc, mang đến cơ hội vừa sinh lời từ lãi suất hấp dẫn, vừa có cơ hội trúng vàng mỗi ngày, mỗi tuần và giải đặc biệt cuối kỳ. Với cơ chế quay số minh bạch, phát sóng trực tiếp, chương trình đã thu hút đông đảo khách hàng tham gia và trở thành một trong những sản phẩm tiết kiệm nổi bật trên thị trường.

Ông Lê Văn Thành phó Tổng giám đốc Vikki Bank chia sẻ tại buổi lễ:"Chúng tôi tin rằng ngân hàng không chỉ là nơi giữ tiền, mà còn là nơi giúp khách hàng tích lũy, sinh lời và chạm tới những cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống. Chương trình Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký là lời cam kết về lợi ích thiết thực, minh bạch và bền vững mà VikkiBank mang đến cho khách hàng."

Ngay tại lễ trao thưởng, Vikki Bank cũng chính thức khởi động mùa mới – "Tiết kiệm Vikki – Trúng Ngựa Vàng Ký", với quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn, cơ cấu quà tặng đa dạng và cơ hội trúng vàng giá trị lớn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trên toàn quốc.

Vikki Bank trao giải 1 ký vàng và 10 giải thưởng giá trị- Ảnh 2.

Vikki Bank chính thức khởi động mùa 3 - "Tiết kiệm Vikki – Trúng Ngựa Vàng Ký"

Chương trình mùa mới tiếp tục phát huy tinh thần "Ngân hàng số của bạn, của mọi nhà", mang đến trải nghiệm tiết kiệm đơn giản, linh hoạt trên ứng dụng số, tại các điểm hẹn Vikki và hệ sinh thái đối tác.

Với các sản phẩm tiết kiệm sáng tạo, cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cùng nền tảng ngân hàng số hiện đại, Vikki Bank đang từng bước trở thành điểm đến tài chính tin cậy cho hàng triệu khách hàng, đồng hành trong hành trình tích lũy và kiến tạo tương lai.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Vikki Bank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026

Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026 Nổi bật

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 14/2

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 14/2 Nổi bật

Hai ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026

Hai ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026

12:33 , 15/02/2026
Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

10:23 , 15/02/2026
Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 15/2

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 15/2

09:15 , 15/02/2026
Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng

Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng

09:00 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên