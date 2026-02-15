Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

Sáng chủ nhật 15-2 (tức 28 tháng Chạp), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được SJC niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng rớt khỏi vùng 180 triệu đồng mỗi lượng, chỉ còn 179 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng tiếp theo đà phục hồi của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua tiếp tục biến động mạnh trước khi đóng cửa ở trên vùng 5.000 USD/ounce, dừng ở mức 5.042 USD/ounce, tăng hơn 70 USD/ounce so với tuần trước.

Trong tuần, có thời điểm vàng bị bán tháo khiến giá rớt thẳng đứng, chỉ còn 4.878 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy từ thị trường giúp giá vàng đi lên mạnh mẽ trở lại.

Giá vàng tuần tới được dự báo trở nên khó đoán hơn, theo giới phân tích

Khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy giá vàng trở nên khó đoán hơn khi một số chuyên gia dự báo đi ngang.

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 12 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó chỉ có 33% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 25% dự báo giá vàng giảm và có tới 42% còn lại nhận định giá đi ngang.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 257 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 63% người được hỏi nói giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 20% cho rằng giá sẽ giảm và 17% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Tuần tới sẽ là một tuần ngắn hơn đối với các nhà giao dịch, khi trùng dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc khiến thị trường vàng lớn nhất thế giới tạm ngừng hoạt động, làm tăng khả năng những biến động nhỏ có thể gây ra tác động lớn đến giá cả trong bối cảnh giao dịch thưa thớt.

Trả lời Kitco, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết đợt bán tháo vàng cuối tuần qua rất dữ dội nhưng lực cầu bắt đáy đã xuất hiện mạnh mẽ. Vì vậy, những đợt giảm giá hoặc điều chỉnh là cơ hội tham gia thị trường.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới và trong tương lai gần. Còn trong tuần qua, giá vàng dao động trong khoảng từ 4.900 USD đến 5.100 USD/ounce.

"Dự kiến giá sẽ quay trở lại mức 4.600 – 4.700 USD/ounce, vùng tích lũy trong khoảng 2 tháng qua, nếu không giữ được mức hỗ trợ ở khu vực này khả năng giá vàng sẽ còn tiếp tục đi xuống" – ông Alex Kuptsikevich dự báo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng.



