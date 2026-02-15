Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khen thưởng cá nhân, tập thể công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

15-02-2026 - 08:09 AM | Tài chính - ngân hàng

(NLĐO) - Chưa đầy 24 tiếng, lực lượng Công an TPHCM đã bắt kẻ sử dụng dao và một thiết bị giả "bom" để đe dọa, uy hiếp nhân viên ngân hàng.

Thông tin từ UBND phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết đã tổ chức lễ trao khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng Công an TPHCM phá nhanh vụ cướp ngân hàng trong 24 giờ - Ảnh 1.

UBND phường Tân Sơn Nhất khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, đã trao giấy khen đột xuất cho Công an phường Tân Sơn Nhất; tổ hình sự khu vực 4 thuộc Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM; cùng Đại úy Ninh Quang Hậu và ông Nguyễn Thái Nguyên (cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM).

Trước đó, ngày 19-1, Công an phường Tân Sơn Nhất tiếp nhận tin báo từ Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt - Ngân hàng Indovina (IVB) trên đường Lý Thường Kiệt. Người đàn ông đã sử dụng dao và một thiết bị giả "bom" để đe dọa, uy hiếp nhân viên ngân hàng với mục đích cướp tài sản.

Vào cuộc truy xét, chưa đầy 24 tiếng, lúc 16 giờ ngày 20-1, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Anh Vũ khi đang trên đường lẩn trốn.

UBND phường Tân Sơn Nhất đánh giá việc nhanh chóng khám phá, bắt giữ đối tượng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an.

Theo Đông Hoa

Người lao động

