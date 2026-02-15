Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 15/2

Sau 2 tuần biến động dữ dội, giá vàng tuần qua diễn biến "êm ả" hơn với biên độ dao động trong khoảng 1-2 triệu đồng/phiên, thậm chí nhiều phiên không thay đổi.



Cụ thể, giá bán vàng SJC ở trong khoảng 179 – 181 triệu đồng/lượng. Kết thúc tuần, giá vàng miếng ở mức 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Hôm nay (15/2), giá vàng nhẫn trên thị trường hiện phổ biến 177,5 – 178,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 - 181 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với các loại vàng khác, giá vàng có mức niêm yết tương tự. Chẳng hạn tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng Tiểu Kim Cát 24k loại 0,1 chỉ hiện có giá 1,78 – 1,81 triệu đồng/lượng. Các loại vàng trang sức 24k có giá 17,6 – 17,95 triệu đồng/chỉ.

Trên thị trường quốc tế tuần qua, vàng đã vận động khá chậm rãi trong một mô hình tích lũy gọn gàng và ổn định, cho đến khi một đợt bán tháo chớp nhoáng vào cuối sáng thứ Năm nhắc nhở giới giao dịch rằng mức độ biến động của kim loại quý có thể đột ngột và cực đoan đến mức nào. Kết thúc tuần, kim loại quý vẫn trở lai mốc 5.000 USD, đứng ở mức 5.040 USD/ounce.

Khảo sát Vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia Phố Wall vẫn tỏ ra thận trọng và chưa đưa ra quan điểm rõ ràng về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn duy trì tỷ lệ lạc quan chiếm ưu thế như tuần trước, bất chấp những biến động mạnh trong tuần.

Tuần này, có 12 chuyên gia phân tích tham gia Khảo sát Giá Vàng của Kitco News, trong bối cảnh Phố Wall trở nên kém chắc chắn hơn sau thêm một tuần giá biến động mạnh. Bốn chuyên gia, tương đương 33%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục vượt lên trên mốc 5.000 USD trong tuần tới, trong khi ba người khác, chiếm 25%, cho rằng giá sẽ giảm. Năm nhà phân tích còn lại, tương ứng 42% tổng số, đánh giá rủi ro đang ở thế cân bằng hoặc dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận tổng cộng 257 lượt bình chọn, với tâm lý của nhà đầu tư cá nhân (Main Street) nhìn chung không thay đổi so với tuần trước. Có 163 nhà giao dịch nhỏ lẻ, tương đương 63%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 52 người khác, chiếm 20%, dự đoán kim loại quý này sẽ suy yếu. 42 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 17% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần kế tiếp.

Đáng chú ý, tuần giao dịch tới sẽ bị rút ngắn đối với giới đầu tư, khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai nhân dịp Presidents Day, trong khi thị trường chứng khoán Canada cũng nghỉ giao dịch do Family Day. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc,thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới cũng sẽ khiến hoạt động giao dịch toàn cầu trầm lắng hơn, làm gia tăng khả năng những biến động nhỏ có thể tạo ra tác động giá lớn trong điều kiện thanh khoản mỏng.

"Giá vàng có xu hướng chốt tuần ở mức cao hơn, nhưng xu thế tích lũy trên diện rộng vẫn tiếp diễn," Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

"Kim loại quý này đã bị chặn lại trước ngưỡng 5.120 USD vào giữa tuần và hình thành một vùng nền nhỏ quanh 4.880 USD. Tôi cho rằng giai đoạn tích lũy nhiều khả năng sẽ được phá vỡ theo hướng đi lên, nhưng rủi ro là quá trình tích lũy có thể còn kéo dài thêm một thời gian nữa", ông nói.

"Những dữ liệu kinh tế lớn có khả năng làm dịch chuyển thị trường trong vài tuần tới về cơ bản đã được công bố xong, nhưng vẫn có khả năng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tuần việc tổng thống sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế quan. Đây có thể trở thành một nguồn biến động mới," ông cảnh báo.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng những đợt bán tháo như phiên thứ Năm vừa qua là một trải nghiệm "khiêm nhường" đối với cả những người kỳ cựu trên thị trường.

"Đó là một trong những ngày khiến giới phân tích cảm thấy bối rối, bởi công việc của chúng tôi là phải luôn có câu trả lời," ông nói. "Nhưng thực tế là không có câu trả lời nào cả. Dĩ nhiên có rất nhiều tin đồn - điều đầu tiên xảy ra là tin đồn lấp đầy khoảng trống thông tin - và mọi người lập tức cho rằng đó là 'rò rỉ CPI'. Nhưng rồi khi CPI được công bố và thấp hơn một chút, thì rõ ràng không phải nguyên nhân đó."