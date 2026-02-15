Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026

15-02-2026 - 12:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Hai ngân hàng Việt Nam vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 do tạp chí TIME công bố, phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của ngành ngân hàng Việt trên bản đồ tài chính khu vực.

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách các công ty tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, trong đó có 9 đại diện đến từ Việt Nam là: Vingroup, FPT, BIDV, Vinhomes, FPT Retail, Masan, VietinBank, Vietnam Airlines và Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là năm thứ hai bảng xếp hạng được thực hiện, sau lần đầu công bố vào năm 2025.

Theo đánh giá độc lập của TIME và Statista, các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm tăng trưởng tài chính, mức độ hài lòng của nhân viên và minh bạch trong phát triển bền vững (ESG). Hiệu quả tài chính được đo bằng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2022-2024, trong khi tiêu chí nhân sự dựa trên khảo sát lao động tại nhiều thị trường trong khu vực. Các yếu tố ESG gồm quản trị, môi trường, chính sách lao động, chống tham nhũng và công bố thông tin, với trọng số tương đương.

Trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục chiếm ưu thế. DBS Bank đứng đầu, tiếp theo là Commonwealth Bank, nhờ duy trì lợi nhuận ổn định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Ngành ôtô cũng cho thấy sức chống chịu tốt khi nhu cầu xe điện và hybrid duy trì, với Toyota, Hyundai và Honda nằm trong nhóm dẫn đầu.

Theo bảng xếp hạng, BIDV đứng ở vị trí 280, trong khi VietinBank xếp hạng 461. Việc hai ngân hàng Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng trong nước duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, VietinBank và BIDV đều ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức cao trong hệ thống, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước.

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026

Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026 Nổi bật

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 14/2

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 14/2 Nổi bật

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

Giá vàng hôm nay 15-2: Dự báo mới nhất về vàng những ngày Tết

10:23 , 15/02/2026
Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 15/2

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 15/2

09:15 , 15/02/2026
Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng

Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng

09:00 , 15/02/2026
Khen thưởng cá nhân, tập thể công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

Khen thưởng cá nhân, tập thể công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

08:09 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên