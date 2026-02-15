Hai ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 doanh nghiệp tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2026

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách các công ty tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, trong đó có 9 đại diện đến từ Việt Nam là: Vingroup, FPT, BIDV, Vinhomes, FPT Retail, Masan, VietinBank, Vietnam Airlines và Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là năm thứ hai bảng xếp hạng được thực hiện, sau lần đầu công bố vào năm 2025.

Theo đánh giá độc lập của TIME và Statista, các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên ba nhóm tiêu chí gồm tăng trưởng tài chính, mức độ hài lòng của nhân viên và minh bạch trong phát triển bền vững (ESG). Hiệu quả tài chính được đo bằng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2022-2024, trong khi tiêu chí nhân sự dựa trên khảo sát lao động tại nhiều thị trường trong khu vực. Các yếu tố ESG gồm quản trị, môi trường, chính sách lao động, chống tham nhũng và công bố thông tin, với trọng số tương đương.

Trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính tiếp tục chiếm ưu thế. DBS Bank đứng đầu, tiếp theo là Commonwealth Bank, nhờ duy trì lợi nhuận ổn định và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Ngành ôtô cũng cho thấy sức chống chịu tốt khi nhu cầu xe điện và hybrid duy trì, với Toyota, Hyundai và Honda nằm trong nhóm dẫn đầu.