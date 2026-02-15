Mùa Tết - mùa cao điểm của dòng kiều hối

Kiều hối tăng mạnh cả kênh online lẫn chi trả tại nhà

Mùa Tết - mùa cao điểm kiều hối trong năm, những khoản tiền được bà con người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài gửi về cho thân nhân ở trong nước, tiếp tục tăng mạnh trên cả kênh online lẫn chia trả trực tiếp tại nhà. Thống kê của các công ty kiều hối, khoảng 70 - 80% kiều hối chuyển về qua kênh online. Còn 20 - 30% lượng kiều hối là được chi trả trực tiếp tại nhà. Dù qua kênh online, tiền gần như ngay lập tức được chuyển vào tài khoản người nhận, nhưng trong mùa Tết lượng chi trả tại nhà lại tăng mạnh hơn, có thời điểm gấp 2 - 3 lần so với ngày thường

Nhiều năm gần đây, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất toàn cầu. Riêng trong năm 2024, tổng lượng kiều hối về nước ước đạt khoảng 16 tỷ USD. Nguồn lực tài chính quan trọng này không chỉ hỗ trợ đời sống gia đình mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bổ sung thanh khoản ngoại tệ, hỗ trợ cán cân thanh toán quốc gia.

Mùa Tết từ lâu đã trở thành cao điểm lớn nhất trong năm của dòng tiền này, khi hàng triệu người Việt sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân trong nước

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về ổn định và tăng trưởng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng người Việt định cư tại nước ngoài. Không còn dừng lại ở những khoản hỗ trợ sinh hoạt thuần túy, dòng vốn kiều hối hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mục đích đầu tư. Những thay đổi tích cực trong hệ thống pháp luật, điển hình là việc nới lỏng quy định sở hữu bất động sản cho người Việt tại nước ngoài, cùng với sự sôi động của các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ và thị trường tài chính đã tạo nên sức hút không nhỏ cho nguồn tiền tích lũy từ hải ngoại.

Thực tế cho thấy, khi dòng tiền xuyên biên giới bắt đầu hành trình trở về, người nhận thường đối mặt với hai “nút thắt” lớn: phí giao dịch và chênh lệch tỷ giá. Với những khoản tiền lớn dành cho đầu tư dài hạn, chi phí chuyển đổi và rút tiền có thể làm hao hụt đáng kể giá trị thực tế của nguồn vốn. Thấu hiểu tâm lý đó, MSB đã chính thức triển khai chương trình “Kiều hối sinh lời, x2 ưu đãi” như một lời giải hoàn hảo, giúp khách hàng xóa bỏ gánh nặng chi phí và gia tăng dòng vốn đầu tư sinh lời ngay tức thì.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc tối ưu hóa lợi ích kép cho người nhận tiền: thay vì chỉ đóng vai trò là kênh luân chuyển, MSB trực tiếp tác động vào hai mắt xích quan trọng nhất là tỷ giá và phí rút tiền, bảo đảm mỗi đồng tiền gửi về không chỉ được nhận dễ dàng mà còn mang lại giá trị cao hơn so với thông thường.

Tại Agribank, ngân hàng tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại thường niên “Mùa kiều hối Agribank 2026” từ ngày 15/12/2025 đến hết 28/02/2026, phối hợp cùng Western Union. Chương trình tập trung vào nhóm khách hàng nhận tiền tại quầy giao dịch, với các hoạt động tri ân, quà tặng và rút thăm trúng thưởng dịp Tết. Với mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch phủ rộng khắp cả nước, Agribank tạo điều kiện để người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, tiếp cận dịch vụ nhận kiều hối nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Trong khi đó, Nam A Bank lựa chọn hình thức ưu đãi gắn trực tiếp với giá trị giao dịch. Theo đó, khách hàng nhận kiều hối qua Western Union tại Nam A Bank sẽ được tặng tiền mặt tương ứng với quy mô giao dịch, với mức thưởng được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán VND ngay sau khi hoàn tất chi trả. Cách tiếp cận này giúp người nhận gia tăng giá trị thực ngay tại thời điểm giao dịch, đồng thời khuyến khích dòng tiền kiều hối quay trở lại hệ thống ngân hàng chính thức.

D òng vốn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, nguồn kiều hối này được người dân nhận kiều hối, người thụ hưởng sử dụng trong chi tiêu, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cùng với dịp cuối năm nó tạo ra hiệu ứng và hiệu quả rất tích cực. Về mặt bản chất, kiều hối sử dụng vào lĩnh vực nào cũng có tác dụng tích cực đối với phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

Đơn cử như chị Trần Thị Hồng - chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại Hà Nội cho biết, nhiều năm nay, cứ cận Tết là gia đình chị lại nhận kiều hối từ người em trai làm việc tại Đức. “Ban đầu là tiền gửi về để lo Tết, sau này dần dần trở thành vốn làm ăn. Mỗi năm em gửi về vài nghìn euro, tôi dùng để nhập hàng, mở rộng cửa hàng, đầu tư thêm cho cả năm”, chị Hồng nói. Với gia đình chị, kiều hối không còn đơn thuần là hỗ trợ sinh hoạt, mà đã trở thành nguồn vốn tích lũy, giúp kinh tế gia đình phát triển bền

Dù chịu tác động từ biến động tỷ giá và một số thay đổi chính sách ở nước ngoài, như việc Mỹ bắt đầu đánh thuế lên kiều hối, kiều hối chuyển về Việt Nam vẫn được dự báo tiếp tục tăng trưởng 5 - 7% trong 2026 này.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng BIDV, kiều hối vẫn là một “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn kiều hối vẫn tập trung vào bất động sản, tiêu dùng và hỗ trợ thân nhân, trong khi tỷ lệ dành cho sản xuất - kinh doanh và đầu tư còn hạn chế (khoảng 15–20%). Điều này đặt ra yêu cầu cần có thêm các cơ chế khuyến khích và sản phẩm tài chính chuyên biệt để dòng kiều hối phát huy hiệu quả cao hơn đối với tăng trưởng kinh tế.

Theo đại diện Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, cần phát triển các sản phẩm tài chính trung gian nhằm định hướng dòng kiều hối. Cụ thể là phát hành các chứng chỉ tiền gửi công nghệ hoặc chứng chỉ tiền gửi xanh. Ở góc độ tài chính, các sản phẩm này giúp đảm bảo an toàn vốn, khả năng hoàn trả cả gốc và lãi cho nhà đầu tư kiều bào. Ở góc độ sử dụng vốn, dòng tiền sẽ được định hướng rõ ràng vào các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, doanh nghiệp SME, năng lượng tái tạo và các dự án chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, tổ chức này cũng đề xuất sớm thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, quỹ startup, quỹ chuyển giao công nghệ và đưa các mô hình này vào khuôn khổ sandbox của Trung tâm Tài chính Quốc tế. Mục tiêu là rút ngắn thời gian cấp phép, giảm rào cản pháp lý, từ đó thu hút hiệu quả hơn dòng vốn và tri thức của kiều bào.