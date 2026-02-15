Thị trường vàng tuần tới: Các chuyên gia lưỡng lự về triển vọng giá sau tuần biến động

Giá vàng tuần này đã vận động trong mô hình tích lũy khá gọn gàng, trước khi một đợt bán tháo chớp nhoáng vào cuối buổi sáng thứ Năm nhắc nhở giới giao dịch rằng biến động của kim loại quý có thể bất ngờ và cực đoan đến mức nào.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.980,36 USD/oz, sau đó tăng nhanh lên 5.041 USD/oz. Kim loại quý nhanh chóng kiểm tra lại khu vực gần 5.000 USD rồi bước vào giai đoạn đi ngang hẹp, khiến các chỉ báo biến động dần thu hẹp theo thời gian.

Sau khi chạm mức cao nhất tuần gần 5.120 USD/oz vào sáng sớm thứ Tư, các nhà giao dịch bắt đầu nhận ra hình ảnh quen thuộc của vàng trong những năm trước: giá không giảm dưới vùng hỗ trợ 5.000 USD, trong khi nhiều lần chạm ngưỡng 5.100 USD ở đỉnh điểm.

Từ 19h30 thứ Tư sang 10h30 sáng thứ Năm, vàng giao dịch trong biên độ 25 USD. Vàng khi đó lại vận động như một tài sản trú ẩn và thị trường dường như ổn định.

Nhưng thị trường kim loại quý năm 2026 rất khác. Vào lúc 11h05 sáng thứ Năm theo giờ miền Đông, giá vàng bất ngờ lao dốc từ 5.068 USD xuống đáy tuần 4.889 USD chỉ trong 20 phút.

Điều đáng chú ý là không có nguyên nhân rõ ràng cho cú bán tháo đột ngột này, vốn ảnh hưởng toàn bộ đến thị trường tài chính. Không có bài đăng trên Truth Social, không có căng thẳng địa chính trị, cũng không có phán quyết pháp lý. Ngay cả các nhà chuyên gia phân tích cũng bối rối như nhà đầu tư mới.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, vàng nhanh chóng hồi phục, tăng lên 4.970 USD/oz vào lúc 12h30 và cuối cùng lấy lại mốc 5.000 USD trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán thứ Sáu khoảng 15 phút.

Sau một lần kiểm tra hỗ trợ nữa gần 24 giờ sau cú bán tháo hôm thứ Năm, vàng lại giao dịch tương tự như hôm thứ Tư, kết thúc tuần cao hơn 40 USD so với mốc hỗ trợ 5.000 USD và dao động trong biên độ hẹp 25 USD.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia đang lưỡng lự về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm lạc quan như tuần trước, bất chấp những biến động trong tuần.

“Tăng”, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định.

“Cú bán tháo cuối tuần khá dữ dội, nhưng phe mua xuất hiện rất mạnh và tôi vẫn xem các nhịp giảm là cơ hội. Không có lý do gì để cố giao dịch ngược xu hướng lúc này”, James Stanley cho biết thêm.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cũng cho rằng vàng và bạc đang trong xu hướng tăng, nhưng cảnh báo con đường ngắn hạn sẽ không bằng phẳng.

Đồng quan điểm, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng sẽ tăng.

“Quá trình phục hồi chậm và không ổn định đang diễn ra khi các động lực của thị trường vàng vẫn còn nguyên”, ông Adrian Day chia sẻ.

Mark Leibovit, nhà xuất bản VR Metals/Resource Letter, nhận định: “Nhìn chung, vàng có thể dao động trong vùng 3.500-4.600 USD trong thời gian tới, với tín hiệu mua rõ ràng nếu về vùng thấp. Bạc mục tiêu 50-55 USD”.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho biết nên theo dõi dữ liệu giao dịch mở trên CME để tìm manh mối về hướng đi của giá vàng.

“Nếu nhìn lại vị thế mở, khoảng ngày 23/1 là một trong những mức cao gần đây và từ đó đến nay đã giảm gần 150.000 hợp đồng, một lượng rất lớn rời khỏi thị trường”, Kevin Grady nói.

Phần lớn dòng vốn đầu cơ hiện chuyển sang các hợp đồng mini, khiến nhà đầu cơ và giao dịch theo động lượng chi phối thị trường nhiều hơn, trong khi dòng tiền lớn đứng ngoài.

“Các hợp đồng vàng nhỏ và hợp đồng bạc dưới 100 oz khối lượng đang lập kỷ lục. Việc tăng tỷ lệ ký quỹ trên hợp đồng tương lai CME đã đẩy nhiều nhà đầu tư cá nhân ra ngoài. Với hợp đồng mini, nhiều nhà đầu cơ đã chuyển sang đó”, ông nói.

Kết quả là nhà đầu cơ, nhà đầu tư cá nhân và giao dịch theo động lượng đang chi phối thị trường nhiều hơn bình thường, trong khi dòng tiền lớn đứng ngoài cuộc.

Về cú bán tháo chớp nhoáng hôm thứ Năm, ông Grady thừa nhận ông cũng bối rối như những người khác. Về triển vọng gần hạn, ông cho biết đang theo dõi một số yếu tố.

“Giờ khi biết ông Kevin Warsh sẽ vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cần xem thông điệp ông ấy đưa ra. Ngoài ra còn vụ kiện liên quan Thống đốc Fed Lisa Cook, điều này liên quan đến tính độc lập của Fed, nên thị trường cũng đang theo dõi. Cuối cùng tôi nghĩ giá vàng sẽ cao hơn trong năm nay. Nhưng sự sụt giảm vị thế mở rất đáng chú ý. Nếu thấy nó thay đổi theo hướng tăng hay giảm, điều đó sẽ cho thêm tín hiệu về hướng đi của dòng tiền lớn”, Grady nói.

Ảnh: Kitco

Tuần này, với 12 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, các nhà phân tích trở nên kém chắc chắn hơn sau thêm một tuần biến động giá: 4 chuyên gia, tương đương 33%, kỳ vọng giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/oz trong tuần tới; trong khi chỉ có 3 người, chiếm 11%, dự đoán giá sẽ giảm; và 5 chuyên gia còn lại (chiếm 42%) dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 257 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả cho thấy, các nhà đầu tư giữ nguyên tâm lý: 163 nhà đầu tư, tương đương 63%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới; trong khi 52 nhà đầu tư khác, tương đương 20%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 42 nhà đầu tư còn lại, chiếm 17% tổng số, kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Tuần giao dịch tới bị rút ngắn do thị trường Mỹ nghỉ lễ Ngày Tổng thống, Canada nghỉ Lễ Gia đình và Tết Nguyên đán của Trung Quốc làm thanh khoản mỏng, khiến biến động có thể lớn hơn. Thứ Ba sẽ chứng kiến việc công bố Khảo sát Sản xuất Empire State, cùng với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand vào buổi tối.

Vào thứ Tư, thị trường sẽ chú ý đến Đơn đặt hàng Hàng hóa Lâu bền và Khởi công Xây dựng và Giấy phép Xây dựng vào buổi sáng, tiếp theo là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Giêng của Cục Dự trữ Liên bang vào buổi chiều.

Thứ Năm sẽ chứng kiến việc công bố số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, Doanh số Bán nhà Chờ xử lý và Khảo sát Sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia.

Tuần kết thúc với việc công bố GDP quý 4 sơ bộ của Mỹ vào thứ Sáu, bao gồm Chỉ số PCE cốt lõi, Chỉ số PMI sản xuất S&P Flash, Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan và Doanh số bán nhà mới trong tháng Giêng.

“Giá vàng có vẻ sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, nhưng quá trình điều chỉnh trên diện rộng vẫn tiếp diễn. Kim loại quý này đã chững lại ở mức 5120 USD/oz vào giữa tuần và tạo thành một ngưỡng nhỏ gần 4880 USD/oz. Tôi nghi ngờ sự tích lũy sẽ được giải quyết ở mức cao hơn, nhưng rủi ro là sự tích lũy có thể kéo dài thêm một chút”, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho biết.

Đồng thời, các dữ liệu quan trọng tác động đến thị trường sẽ được công bố trong vài tuần tới, nhưng có khả năng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về việc tổng thống sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế sẽ được đưa ra vào cuối tuần tới, điều này có thể là một nguồn biến động mới” ông cảnh báo.

Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com cho biết các đợt bán tháo như hôm thứ Năm là một trải nghiệm khó khăn cho các chuyên gia phân tích kỳ cựu.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro dự báo giá có thể giảm trong tuần tới.

“Vàng dao động trong khoảng 4.900-5.100 USD và cú giảm gần 4% trong chưa đầy một giờ mới đây cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ quay về 4.600-4.700 USD; nếu mất hỗ trợ, lực bán có thể tăng mạnh”, Alex Kuptsikevich nói.