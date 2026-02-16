Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, khách hàng Vikki trúng 10 lượng vàng

16-02-2026 - 09:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, khách hàng Vikki trúng 10 lượng vàng

Không khí tại lễ trao thưởng chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” của Vikki Digital Bank trở nên sôi động và đầy cảm xúc khi chủ nhân giải đặc biệt chính thức xuất hiện. Đặc biệt, vị khách hàng này chỉ gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, nhưng đã nhận về giải thưởng 10 lượng vàng – một con số khiến nhiều người tham dự bất ngờ.

Khoảnh khắc nhận giải, khách hàng xúc động chia sẻ: "Tôi gửi tiền chỉ với mong muốn tích lũy an toàn cho gia đình sau một năm làm việc vất vả. Không nghĩ rằng số tiền 1,1 tỷ đồng lại mang đến niềm vui lớn như vậy. Khi nghe thông báo trúng 10 lượng vàng, cả nhà tôi như vỡ òa. Đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là món quà may mắn đầu năm, khiến chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc gửi tiết kiệm tại Vikki."

Gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, khách hàng Vikki trúng 10 lượng vàng- Ảnh 1.

Cô Đỗ Thị T. chủ nhân của giải đặc biệt 10 lượng vàng từ "Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký"

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, khi ngân hàng trao giải thưởng đặc biệt cùng các phần vàng giá trị cho những khách hàng may mắn. Nhiều người tham dự cho biết, họ cảm nhận rõ sự minh bạch và niềm vui lan tỏa từ chương trình, khi kết quả quay số được công bố công khai và phát sóng trực tiếp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc Vikki Digital Bank cho biết: "Chúng tôi muốn mỗi khoản tiết kiệm tại Vikki không chỉ là con số sinh lời, mà còn là một cơ hội mang lại niềm vui, may mắn và động lực cho khách hàng. Câu chuyện hôm nay – gửi 1,1 tỷ đồng và nhận về 10 lượng vàng – chính là minh chứng rõ ràng cho thông điệp đó."

Ông Thành cũng chia sẻ thêm rằng, ngay sau lễ trao thưởng, ngân hàng chính thức khởi động mùa mới "Tiết kiệm Vikki – Trúng Ngựa Vàng Ký", với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn và cơ hội trúng vàng dành cho nhiều khách hàng hơn.

Gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, khách hàng Vikki trúng 10 lượng vàng- Ảnh 2.

Vikki Bank chính thức khởi động mùa 3 - "Tiết kiệm Vikki – Trúng Ngựa Vàng Ký"

Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết, khách hàng gửi tiết kiệm online trên ứng dụng Vikki sẽ được nhận lì xì may mắn ngay trên app, tạo thêm niềm vui đầu năm cho người gửi tiền. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng vừa có thể tích lũy sinh lời, vừa nhận quà tặng và cơ hội trúng thưởng vàng giá trị.

Gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng, khách hàng Vikki trúng 10 lượng vàng- Ảnh 3.

Lì Xì Online chính thức quay trở lại trên App Vikki với diện mạo mới, hiện đại và tiện lợi hơn

Được định vị là "ngân hàng số của bạn, của mọi nhà", Vikki Digital Bank đang hướng đến trải nghiệm tiết kiệm đơn giản, linh hoạt và nhiều cảm xúc hơn cho khách hàng. Sau khoảnh khắc chủ nhân 10 lượng vàng lộ diện, mùa vàng mới đã chính thức bắt đầu – và những câu chuyện may mắn tiếp theo có thể đang chờ được gọi tên.

Ánh Dương

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Vikki Bank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãi suất cho vay bất động sản tăng mạnh, lãnh đạo Vietcombank, BIDV, Phát Đạt, Vinhomes, Nam Long nói gì?

Lãi suất cho vay bất động sản tăng mạnh, lãnh đạo Vietcombank, BIDV, Phát Đạt, Vinhomes, Nam Long nói gì? Nổi bật

Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026

Ba yếu tố có thể khiến tỷ giá USD tăng trong năm 2026 Nổi bật

Ngày 29 Tết (16/2): Giá vàng thế giới có "diễn biến lạ"; vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục neo cao

Ngày 29 Tết (16/2): Giá vàng thế giới có "diễn biến lạ"; vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục neo cao

08:26 , 16/02/2026
Giá vàng ngày 16/2 quay đầu giảm

Giá vàng ngày 16/2 quay đầu giảm

08:25 , 16/02/2026
Công an Đà Nẵng bắt đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an Đà Nẵng bắt đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

06:53 , 16/02/2026
Xuất hiện nhóm người nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh thẻ căn cước, quét nhận diện khuôn mặt: Công an Lạng Sơn phát khuyến cáo tới người dân

Xuất hiện nhóm người nước ngoài đến Việt Nam chụp ảnh thẻ căn cước, quét nhận diện khuôn mặt: Công an Lạng Sơn phát khuyến cáo tới người dân

06:47 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên