10 sự kiện ngành Ngân hàng năm 2025

1. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro, bất định khi tăng trưởng chậm lại, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động chính sách thương mại thuế quan và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các NHTW lớn. Lạm phát toàn cầu dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại, tạo áp lực lên thị trường tài chính và dòng vốn quốc tế, ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Trong nước, năm 2025 là năm tăng tốc để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 -2025, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030. Với mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, điều hành chính sách tiền tệ được đặt ra yêu cầu vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định vĩ mô và an toàn hệ thống. Trong bối cảnh đó, NHNN Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt và đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Về lãi suất, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp. Đồng thời chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục ổn định lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí hoạt động và nhiều giải pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ổn định.

Trên thị trường mở, NHNN điều hành linh hoạt, chủ động, duy trì các phiên chào mua giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, đa dạng nhằm hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện cho các TCTD ổn định mặt bằng lãi suất ở mức thấp và ổn định tỷ giá.

Về tỷ giá, trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, biến động của đồng USD và các yếu tố quốc tế, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trường, kết hợp sử dụng các công cụ lãi suất, thanh khoản và bán can thiệp ngoại tệ khi cần thiết. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng 8,02%, trong khi lạm phát được kiểm soát ở 3,31%.

2. Tăng trưởng tín dụng góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng kinh tế 8,02%

Để góp phần hỗ trợ tăng trưởng GDP 8%, ngay từ đầu năm, NHNN đã xác định rõ định hướng điều hành tín dụng năm 2025 và dự kiến tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Đồng thời, NHNN tiếp tục đổi mới công tác điều hành TTTD, thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao chỉ tiêu TTTD để các TCTD chủ động triển khai thực hiện. Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu đặt ra, ngày 31/7/2025, NHNN đã chủ động thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu TTTD năm 2025 cho các TCTD theo nguyên tắc công khai, minh bạch mà các TCTD không cần phải đề nghị.

Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tính đến hết năm 2025, tín dụng tăng hơn 19% so với cuối năm 2024 - cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực động lực tăng trưởng. Cùng với đó, các TCTD tiếp tục đẩy mạnh giải ngân cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, góp phần đưa dòng vốn đến các lĩnh vực ưu tiên và những khu vực có sức lan tỏa đối với nền kinh tế. Đơn cử, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản đã 4 lần nâng quy mô từ 15.000 tỷ đồng lên 185.000 tỷ đồng, riêng trong năm 2025 được nâng quy mô 2 lần. Một số chương trình khác như cho vay nhà ở xã hội; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, công nghệ số; các chương trình tín dụng chính sách... được các TCTD tích cực triển khai.

Bên cạnh đó, năm 2025, trước diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, bão, lũ lụt, để đảm bảo dòng vốn thông suốt, NHNN kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN khu vực khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng để áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Đến 25/12/2025, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 2.250 khách hàng với dư nợ khoảng 1.884 tỷ đồng; các TCTD giảm lãi suất cho khoảng 84.200 khách hàng với dư nợ khoảng 29.500 tỷ đồng…

Tín dụng tăng trưởng tích cực đã góp phần hỗ trợ nền kinh tế đạt tăng trưởng 8,02% trong năm qua. Việt Nam là một trong những điểm sáng hiếm hoi của kinh tế châu Á trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất định.

3. Hoàn thiện khung pháp lý trọng yếu cho hệ thống ngân hàng

Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế của ngành Ngân hàng, khi nhiều Bộ Luật và Nghị định then chốt được sửa đổi, bổ sung và ban hành, trực tiếp tác động tới an toàn hệ thống, kỷ luật thị trường và năng lực quản lý nhà nước. Trọng tâm là việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 96/2025/QH15), qua đó bổ sung quyền thu giữ tài sản bảo đảm, hoàn thiện cơ chế can thiệp sớm và xử lý TCTD yếu kém, khắc phục những khoảng trống pháp lý tồn tại nhiều năm qua trong xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống.

NHNN đã xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ, trình Quốc hội khoá XV thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025 ngày 10/12/2025, thay thế Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012. Đây là bước tiến quan trọng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tổ chức Bảo hiểm tiền gửi nâng cao năng lực tài chính và tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD theo định hướng tại Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đảm bảo duy trì sự ổn định của hệ thống TCTD, an ninh, an toàn xã hội.

Một điểm nhấn lớn khác về thể chế là việc ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Lần đầu tiên, cơ chế độc quyền Nhà nước trong sản xuất vàng miếng được bãi bỏ, quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu được mở rộng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, tạo nền tảng cho việc đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính cạnh tranh và minh bạch của thị trường vàng. Đây được xem là bước cải cách căn bản, chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang mô hình quản lý thị trường có điều tiết, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Năm 2025 cũng ghi dấu ấn với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý và chính thức áp dụng chuẩn mực an toàn vốn của Ủy ban Basel.

Trong đó, Thông tư số 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Basel 3 (cả phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp xếp hạng nội bộ) và Thông tư số 83/2025/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2 Thông tư này là bước tiến về pháp lý cho việc áp dụng chuẩn mức Basel vào hệ thống ngân hàng Việt Nam ở mức cập nhật phiên bản mới nhất của Ủy Ban Basel.

Cuối năm 2025, các ngân hàng đã bắt đầu đăng ký áp dụng sớm Thông tư số 14 (tính tỷ lệ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel 3).

Việc tạo lập khuôn khổ pháp lý quan trọng cho NHNN điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại và lành mạnh hoá hệ thống các TCTD.

4. Chuyển đổi số ngân hàng bứt tốc, hệ sinh thái thanh toán số hình thành rõ nét

Trong năm 2025, hành lang pháp lý của NHNN cho hoạt động thanh toán tiếp tục được hoàn thiện một cách đồng bộ, đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy hoạt động ngân hàng số, ứng dụng công nghệ mới và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán… Cụ thể, Chiến lược dữ liệu ngành Ngân hàng đến năm 2030; kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị định 94/2025/NĐ-CP về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho Fintech đã mở không gian thử nghiệm an toàn cho các mô hình mới như chấm điểm tín dụng, Open API, P2P Lending, Blockchain… qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với kiểm soát rủi ro.

Năm 2025 ghi nhận bước tăng tốc mạnh mẽ của chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng, thể hiện qua sự bùng nổ của TTKDTM và mức độ số hóa ngày càng sâu trong hoạt động của các TCTD, qua đó tối ưu hoá nguồn vốn xã hội, giảm chi phí giao dịch cho nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số. 11 tháng đầu năm 2025, TTKDTM tăng 42,34% về số lượng và 22,59% về giá trị; qua kênh Internet tăng 52,91% về số lượng và 36,25% về giá trị; qua kênh Mobile tăng 36,48% về số lượng và 20,48% về giá trị; riêng giao dịch qua QR Code tăng tới 54,45% về số lượng và 141,02% về giá trị. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hoá 100% như tiền gửi tiết kiệm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng… Nhiều TCTD có tỷ lệ trên 95% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đến nay, có 87% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản tại ngân hàng.

NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng. Tính đến ngày 26/12/2025, cả ngành Ngân hàng có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân; hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Cùng với đó, NHNN ban hành Chiến lược giám sát hệ thống thanh toán và đưa vào vận hành hệ thống SIMO để giám sát giao dịch nghi ngờ gian lận phát huy hiệu quả rõ nét. Đến cuối năm 2025, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo hơn 2,26 triệu lượt khách hàng; trong đó trên 700 nghìn lượt chủ động dừng hoặc hủy giao dịch, góp phần ngăn chặn nguy cơ thất thoát với tổng giá trị hơn 2,78 nghìn tỷ đồng.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn khi NHNN chính thức vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cung cấp thêm 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

5. Thống đốc NHNN Việt Nam được xếp hạng A+ toàn cầu

Năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt đối với ngành Ngân hàng Việt Nam khi Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng một lần nữa được Tạp chí Global Finance xếp hạng A+ trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu. Đây là mức xếp hạng cao nhất trong hệ thống đánh giá của Global Finance và cũng là lần hiếm hoi một đại diện đến từ nền kinh tế đang phát triển đạt được mức xếp hạng này, qua đó khẳng định uy tín và vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ tài chính - tiền tệ quốc tế.

Theo phương pháp đánh giá của Global Finance, xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được xây dựng trên cơ sở một loạt tiêu chí định lượng và định tính, bao gồm khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, cũng như năng lực phản ứng chính sách trước các cú sốc bên ngoài. Việc Thống đốc NHNN Việt Nam đạt hạng A+ phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh môi trường toàn cầu đầy biến động.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đối mặt với lạm phát cao, biến động tỷ giá mạnh và rủi ro tài chính gia tăng, Việt Nam vẫn duy trì được lạm phát ở mức thấp, ổn định tương đối thị trường tiền tệ và tỷ giá, đồng thời hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Đây là kết quả của cách tiếp cận điều hành thận trọng, linh hoạt và dựa trên dữ liệu của NHNN, kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu ổn định và mục tiêu phát triển.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, xếp hạng A+ của thống đốc còn là tín hiệu tích cực đối với niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, các tổ chức tài chính và đối tác phát triển vào nền tảng vĩ mô và môi trường chính sách của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào hệ thống tài chính toàn cầu, uy tín chính sách tiền tệ đóng vai trò then chốt trong thu hút dòng vốn trung và dài hạn, ổn định cán cân thanh toán và giảm thiểu rủi ro biến động từ bên ngoài.

Kết quả này cũng cho thấy ngành Ngân hàng Việt Nam đã từng bước chuyển từ mô hình điều hành mang tính phản ứng sang mô hình điều hành chủ động, dự báo và phòng ngừa, tiệm cận dần với chuẩn mực quản trị của các ngân hàng trung ương hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục củng cố ổn định tài chính, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

6. Tiên phong tinh gọn bộ máy, kiện toàn tổ chức Đảng

Dấu ấn đặc biệt trong năm 2025 của ngành Ngân hàng là trở thành một trong những bộ, ngành tiên phong triển khai tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của NHNN đã đạt những kết quả mang tính đột phá, khẳng định sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cơ cấu tổ chức của NHNN giảm từ 25 đầu mối xuống còn 20 đầu mối (giảm 20%). Trường hợp tính cả các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thì NHNN giảm 52 đầu mối, tương đương tỷ lệ giảm 60%...

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là việc thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ NHNN Việt Nam lần thứ nhất, đánh dấu sự thống nhất về tổ chức Đảng trong toàn Ngành dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy NHNN.

Một dấu mốc quan trọng là việc bàn giao 6 đảng bộ các ngân hàng và tổ chức tài chính từ Đảng bộ Chính phủ về trực thuộc Đảng bộ NHNN. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn có ý nghĩa sâu sắc về chính trị và quản trị, khi bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành Ngân hàng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và đặc thù của lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Nhìn tổng thể, việc kiện toàn mô hình tổ chức Đảng và tinh gọn bộ máy trong năm 2025 đã tạo nền tảng tổ chức chính trị quan trọng cho ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo điều kiện để hệ thống ngân hàng vận hành hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

7. Lành mạnh hóa hệ thống và tăng cường “sức đề kháng” cho ngân hàng

Năm 2025 ghi dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng.

Sự ổn định của hệ thống các TCTD tiếp tục được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm, niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống các TCTD được củng cố. Quy mô hệ thống các TCTD tiếp tục tăng, năng lực tài chính, chất lượng quản trị, điều hành từng bước được củng cố, nâng cao, tiệm cận thông lệ quốc tế. Tính đến cuối tháng 11/2025, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đạt 27.058,28 nghìn tỷ đồng tăng 18% so với cuối năm 2024; Vốn chủ sở hữu đạt 1.651,14 nghìn tỷ đồng, tăng 231,483 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2024; Vốn điều lệ đạt 1.238,6 nghìn tỷ đồng tăng 114,8 nghìn tỷ đồng tăng 10,22% so với cuối năm 2024.

Đáng chú ý, trong năm 2025 đã hoàn tất bàn giao 4 ngân hàng mua bắt buộc (ngân hàng “0 đồng”) được xem là bước ngoặt quan trọng trong lộ trình xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng hệ thống, khép lại một giai đoạn xử lý kéo dài và mở ra giai đoạn tái cấu trúc theo cơ chế thị trường có kiểm soát. Ngày 17/1/2025, NHNN Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc NHTM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) cho VPBank và DongA Bank cho HDBank.

Trước đó, tháng 10/2024, NHNN Việt Nam đã công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc đối với 2 ngân hàng đó là NHTM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) cho Vietcombank và NHTM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) cho MB, tạo tiền đề hoàn tất lộ trình chuyển giao các ngân hàng mua bắt buộc.

Song song với đó, các giải pháp xử lý, kiểm soát nợ xấu tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tính đến hết tháng 11/2025, hệ thống các TCTD đã xử lý được 285,1 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát trong ngưỡng an toàn, trong khi năng lực trích lập dự phòng và quản trị rủi ro của các ngân hàng ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố “sức khỏe” tài chính của toàn hệ thống.

8. Đổi mới thanh tra, giám sát ngân hàng theo hướng chủ động, hiệu quả

Năm 2025, sau khi sắp xếp đã có sự thay đổi lớn trong mô hình hoạt động của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, từ Tổng cục xuống thành các cục, bao gồm Cục Quản lý Giám sát TCTD, Cục An toàn hệ thống TCTD. Công tác thanh tra tiếp tục được đổi mới, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nguồn lực hiện có; đẩy mạnh thanh tra chuyên đề, hướng tới tập trung hiệu quả nguồn lực thanh tra vào các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, sai phạm như: hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn; phân loại nợ; trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý nợ ngoại bảng; hoạt động liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp; phòng, chống rửa tiền; quản lý và sử dụng tiền mặt; công tác an toàn kho quỹ; kiểm kê thực tế tại các quỹ tín dụng nhân dân; vốn điều lệ, cổ đông, cổ phần, cổ phiếu; về quản trị, điều hành; kiểm soát, kiểm toán nội bộ; hoạt động kinh doanh vàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;...

Công tác giám sát với ngân hàng tiếp tục được chú trọng, tăng cường và từng bước áp dụng các biện pháp mới để nâng cao hiệu quả giám sát. Nội dung giám sát không chỉ dừng lại ở việc theo dõi tình hình tuân thủ và chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng, mà còn chú trọng đến việc giám sát, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của các TCTD. Thông qua công tác giám sát, NHNN thường xuyên ban hành các văn bản khuyến nghị, cảnh báo các TCTD về những vấn đề rủi ro trong hoạt động và chỉ đạo các TCTD, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin hỗ trợ cho công tác thanh tra đối với các đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro, các tồn tại kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, các dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Việc tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục là một định hướng trọng tâm và xuyên suốt, nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm.

9. Ngành Ngân hàng - trụ cột trong hình thành mô hình Trung tâm tài chính

Triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam, NHNN đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại TTTCQT tại Việt Nam nhằm tạo khung pháp lý để phát triển trung tâm tài chính, thu hút tối đa nguồn vốn quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Trên nền tảng khung pháp lý mới được thiết lập bởi Nghị quyết số 222/2025/QH15, Nghị định 329/2025/NĐ-CP, tiến trình hình thành TTTCQT đã bước sang giai đoạn triển khai thực tiễn. Sáng 21/12/2025, Chính phủ chính thức công bố thành lập TTTCQT tại Việt Nam. Tại sự kiện, danh sách những tập đoàn, định chế tài chính và doanh nghiệp đầu tiên được trao giấy chứng nhận đầu tư tại TTTCQT TP.Hồ Chí Minh cũng được công bố. Trong lĩnh vực ngân hàng, TTTCQT tại TP.Hồ Chí Minh ghi nhận sự tham gia của nhiều NHTM lớn như MB, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, Nam A Bank và NCB là những định chế có quy mô lớn, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống tài chính trong nước và có kinh nghiệm triển khai các sản phẩm tài chính doanh nghiệp, đầu tư và ngân hàng số.

Bước sang đầu năm 2026, tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tham gia TTTCQT Việt Nam tại Đà Nẵng, đến nay đã có thêm 4 ngân hàng cùng tham gia là VietinBank, Nam A Bank, HD Bank và ngân hàng số Vikki.

Nhìn tổng thể, việc thành lập TTTCQT được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan toả mạnh: thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án tài chính, công nghệ, hạ tầng và dịch vụ; phát triển thị trường vốn nội địa, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đa dạng và hiệu quả hơn; thúc đẩy fintech và tài chính số; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Với nền tảng thể chế vững chắc, sự tham gia tích cực của các NHTM và định chế tài chính, TTTCQT không chỉ là không gian hội nhập tài chính hiện đại, mà còn là động lực mới thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

10. Ngành Ngân hàng ghi dấu ấn đậm nét về an sinh xã hội

Năm 2025, ngành Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong công tác an sinh xã hội thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, từ vùng sâu, vùng xa, biên giới đến hải đảo, tập trung ưu tiên những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Với những đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ngành Ngân hàng đã để lại dấu ấn đậm nét và vinh dự là một trong 19 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những kết quả rất cụ thể, thiết thực của toàn ngành Ngân hàng trong công tác an sinh xã hội, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành trong việc đồng hành cùng Chính phủ bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân. Tính chung từ tháng 4/2024 đến nay, toàn ngành Ngân hàng đã quyên góp hơn 1.815 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng trên 30.000 căn nhà cho người nghèo.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội khi trao tặng 150 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Trước đó ngành Ngân hàng đã phát động toàn ngành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Riêng trong năm 2025, ngành Ngân hàng đã dành hơn 2.300 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, tập trung vào hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và tham gia tích cực chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Những con số và kết quả trên không chỉ phản ánh quy mô nguồn lực được huy động, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần sẻ chia, đồng hành và trách nhiệm xã hội mà ngành Ngân hàng đã kiên trì theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.