Một ngân hàng chuyển giao bắt buộc hồi sinh ngoạn mục, có lãi 1.900 tỷ đồng, cao hơn 8 nhà băng trên sàn chứng khoán

Tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh Quý 4/2025 mới đây của Vietcombank ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị đã hé lộ về kết quả kinh doanh tích cực của VCB Neo (trước đây là CB Bank).

Ông Hùng cho biết, Vietcombank tiếp nhận ngân hàng này vào tháng 10 năm 2024, kể từ đó đã tiến hành tái cơ cấu ngân hàng theo đúng kế hoạch được Chính phủ phê duyệt và đồng thời đổi tên thương hiệu ngân hàng, hiện nay được gọi là VCB Neo. Ngân hàng hiện đang hoạt động bình thường và quá trình tái cơ cấu đang đi đúng tiến độ.

"Năm 2025 vừa qua là năm đầu tiên thực hiện tái cơ cấu. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, VCB Neo đã đạt được lợi nhuận khoảng 1.900 tỷ đồng", ông Hùng nói. "Đối với số lượng khoản vay được chuyển giao sang VCB Neo, thông tin này được xếp vào diện mật, vì vậy chúng tôi chưa thể công bố tại thời điểm này".

Tuy nhiên, ông Hùng lưu ý rằng việc chuyển giao các khoản vay sang VCB Neo chỉ là hoạt động một lần duy nhất. "Chúng tôi không có kế hoạch tiếp tục chuyển thêm khoản vay nào sang VCB Neo trong năm 2026 và các năm tiếp theo, ngoại trừ một phần nhỏ của các khoản vay đã được chuyển trước đó khi đến hạn đáo hạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thay thế một phần tương ứng nhằm duy trì quy mô danh mục các khoản vay đã chuyển giao", ông chia sẻ.

Theo thống kê, với mức lợi nhuận đạt 1.900 tỷ trong năm 2025, VCB Neo có mức lãi cao thứ 20 trong hệ thống và cao hơn lợi nhuận của 8 ngân hàng trên sàn chứng khoán, như VietABank, VietBank, Eximbank, BacABank, PGBank,…

VCB Neo, trước đây là CBBank là một trong 4 ngân hàng yếu kém được Ngân hàng Nhà nước công bố chuyển giao bắt buộc. Trong đó, GPBank về VPBank; ngân hàng Đông Á cho HDBank; OceanBank cho MB và ngân hàng CB cho Vietcombank.

Cả 4 ngân hàng yếu kém trên đều bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trong năm 2015. Vốn điều lệ của 4 ngân hàng này đều không thay đổi so với trước thời điểm bị kiểm soát đặc biệt. Trong đó, 3 ngân hàng OceanBank, CB và GPBank bị Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc với giá 0 đồng.

Sau chuyển giao bắt buộc, DongABank đổi tên thành Vikki Bank, Oceanbank đổi thành MBV, CB đổi tên thành VCB Neo. GPBank được giữ nguyên tên gọi cũ và thay đổi nhận diện thương hiệu.

Các ngân hàng trên đều có lãi trong năm đầu tiên được chuyển giao bắt buộc. Trong đó, VCB Neo ghi nhận kết quả lợi nhuận cao vượt trội. GPBank đứng thứ 2 với lợi nhuận trước thuế hơn 500 tỷ đồng.



