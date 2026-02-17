Giá vàng hôm nay 17/2: Quay đầu đi xuống, mất ngưỡng 5.000 USD/ounce

Giá vàng giảm trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu phục hồi và thị trường chờ thêm tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Dù điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng vẫn duy trì mặt bằng cao so với đầu tháng, cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ.

Tuần này, giao dịch rút ngắn do thị trường Mỹ nghỉ lễ vào thứ Hai, trong khi thị trường chứng khoán Canada cũng đóng cửa nhân dịp Family Day. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến thị trường Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – tạm ngừng giao dịch. Thanh khoản suy giảm có thể khiến những biến động nhỏ tạo ra tác động giá lớn hơn bình thường.

Về dữ liệu kinh tế, ngày thứ Ba sẽ công bố chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ, cùng quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương New Zealand.

Thị trường sẽ theo dõi đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, số liệu nhà ở khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ. Buổi chiều cùng ngày, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ được công bố.

Giá vàng mất ngưỡng 5.000 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Các báo cáo đáng chú ý gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, doanh số bán nhà chờ xử lý và khảo sát sản xuất của Fed khu vực Philadelphia.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.991 USD/ounce, giảm 49 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần với các chuyên gia Phố Wall cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng. Trong số 12 nhà phân tích tham gia, chỉ 33% dự báo giá vàng tiếp tục đi lên, trong khi 25% cho rằng vàng có thể giảm. Nhóm còn lại nhận định rủi ro tăng - giảm tương đối cân bằng, hàm ý kịch bản tích lũy nhiều khả năng chiếm ưu thế. Trái ngược, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì quan điểm lạc quan, với phần lớn ý kiến kỳ vọng giá tăng trong tuần tới.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang ở trạng thái “giằng co” sau chuỗi biến động dữ dội gần đây. Ông Michael Brown-chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstonev, nhận định đợt bán tháo mạnh trong tuần là diễn biến bất thường khi thiếu chất xúc tác rõ ràng.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, số liệu thị trường nhà ở, GDP quý IV và chỉ số Core PCE. Những tín hiệu mới về lạm phát và tăng trưởng được kỳ vọng sẽ định hình lại kỳ vọng lãi suất Fed, qua đó tiếp tục dẫn dắt xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Vàng là một “hầm trú ẩn” truyền thống, thường phát huy công dụng bảo toàn giá trị cho danh mục của nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán suy yếu. Nhưng mặt khác, vàng cũng là tài sản có độ thanh khoản cao, dễ bị bán khi nhà đầu tư cần tiền để đáp ứng yêu cầu ký quỹ trong trường hợp giá cổ phiếu giảm mạnh.

Ngoài ra, một số nhà phân tích nhận định giá vàng và giá bạc có thể đương đầu áp lực bán mạnh trong tuần này do thị trường Trung Quốc - một thị trường kim loại quý chủ chốt - đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Theo các chuyên gia, nhu cầu của thị trường Trung Quốc đã giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thị trường kim loại quý thời gian qua, bao gồm cả trong đợt biến động giá gần đây.