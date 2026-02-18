Giá vàng giảm mạnh đầu năm mới Bính Ngọ 2026

Thị trường kim loại quý đầu năm Bính Ngọ 2026 ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng thế giới bất ngờ giảm sâu. Ghi nhận lúc 8h (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh mức 4.880 USD/ounce, đi ngang so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm gần 2,3% trong phiên giao dịch 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Theo các nhà phân tích của Kitco, một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng giảm mạnh là hoạt động thanh lý vị thế mua (long liquidation) diễn ra trên diện rộng. Khi các nhà đầu tư từng đặt cược vào xu hướng tăng bắt đầu chốt lời hoặc cắt lỗ, áp lực bán tăng nhanh đã kéo cả vàng đi xuống.

Sự suy yếu này không xuất phát từ yếu tố địa chính trị hay thay đổi lớn về chính sách tiền tệ, mà chủ yếu đến từ động thái điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng hồi cuối tháng 1. Ngoài ra, diễn biến đi lên của của đồng USD cũng góp phần tạo áp lực lên vàng.

Iran và Mỹ đã gặp nhau trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva, Thụy Sĩ hôm qua, nhằm tránh xung đột leo thang ở Trung Đông. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn – mặc dù bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran có lẽ còn rất lâu mới đạt được.

Dù giá vàng giảm sâu trong ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính vẫn duy trì góc nhìn lạc quan về xu hướng dài hạn. UBS cho rằng sự biến động hiện nay chỉ là giai đoạn điều chỉnh sau khi thị trường bước vào chu kỳ biến động cao, và giá vàng vẫn có khả năng tăng mạnh trở lại khi điều kiện thị trường ổn định hơn.

Theo dự báo của chuyên gia chiến lược hàng hóa tại UBS, giá vàng có thể tiến tới mốc 6.200 USD/ounce vào giữa năm nay nếu nhu cầu đầu tư phục hồi và biến động thị trường giảm dần. Nhận định này cho thấy giới phân tích vẫn đánh giá cao vai trò của vàng như một tài sản phòng thủ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

"Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, có thể lên tới 6.200 USD/ounce vào giữa năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, thâm hụt ngân sách lớn, lãi suất thực thấp hơn tại Mỹ và các rủi ro địa chính trị", Dominic Schnider, Trưởng bộ phận Hàng hóa & Giám đốc đầu tư Ngoại hối khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại UBS Wealth Management cho hay.

Trong nước, thị trường đang nghỉ Tết Nguyên đán và hầu hết nhà vàng lớn chưa thay đổi bảng giá vàng.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng trong nước duy trì ở vùng cao. Cụ thể, vàng miếng tại SJC và PNJ cùng được niêm yết ở mức 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng chào mua - bán vàng miếng ở cùng mặt bằng giá 178 – 181 triệu đồng/lượng, cho thấy sự đồng thuận rõ rệt giữa các thương hiệu trước kỳ nghỉ dài ngày.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đứng ở vùng cao hơn, mua - bán tại 178 – 181 triệu đồng/lượng, tương đương mặt bằng giá vàng miếng.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm sâu, chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước đã lên tới 27 triệu đồng/lượng.