Tỷ phú Việt tiếp tục dẫn dắt nhiều ngành, lĩnh vực trong năm Bính Ngọ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mãnh liệt Việt Nam và nhiều lĩnh vực mới

VinFast tiếp thực hiện khát vọng "Mãnh liệt Việt Nam" đưa thương hiệu Việt hiện diện với những vòng xe VinFast lăn bánh trên mọi nẻo đường trong và ngoài nước. Năm 2026 được xác định là năm bản lề khi hãng đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và ít nhất 1 triệu xe máy điện. Con số này cao gấp 2,5 lần so với kết quả 406.453 xe đạt được trong năm 2025.

Vingroup chính thức lấn sân sang mảng luyện kim với việc thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng). Mục tiêu của VinMetal là xây dựng tổ hợp thép công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) với công suất 5 triệu tấn/năm, chuyên cung ứng thép HRC và thép hợp kim cho VinFast và Vinhomes. Các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và tham vọng sẽ từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Cùng với đó, mặc dù không tham gia dự án 67 tỷ USD cao tốc Bắc Nam, VinSpeed cũng đang gây chú ý với đề xuất loạt dự án đường sắt trọng điểm, bao gồm tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, TPHCM - Cần Giờ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản 26 tỷ USD, xếp thứ 88 trên thế giới. Cùng "đồng hành" với ông, bảng danh sách Forbes còn có sự xuất hiện của tỷ phú Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng.

Tỷ phú, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ phú, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo: Từ sải cánh toàn cầu của Vietjet đến vị thế dẫn dắt tài chính tiêu dùng, đổi mới sáng tạo

Là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên tại Đông Nam Á, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới vào năm 2017 với khối tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD tại thời điểm đó và liên tục có mặt trong danh sách này những năm qua với uy tín tầm ảnh hưởng ngày càng rộng lớn trên trường quốc tế. Theo Forbes, danh sách tỷ phú của Việt Nam hiện có tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, Phó Chủ tịch thường trực HDBank giữ vị trí thứ 2 với khối tài sản 4,1 tỷ USD.

Bước sang năm 2026, Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đangtiếp tục khẳng định vị thế nữ tướng ngành hàng không khi đưa Vietjet mở rộng mạng bay liên lục địa và tiên phong trong tài chính hàng không, với cơ hội rộng mở của ngành đặc biệt từ triển vọng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thành mà còn đưa HDBank trở thành biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành tài chính.

Dưới sự dẫn dắt của bà, HDBank đã bứt phá ngoạn mục với lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt mốc 21.300 tỷ đồng, tạo đà cho năm 2026 trở thành "năm bản lề" của kỷ nguyên số hóa toàn diện. Thông qua việc tích hợp sâu rộng các giải pháp tài chính tiêu dùng thông minh (như tại HD SAISON) và ngân hàng số thế hệ mới, bà đã biến HDBank thành một "hub" kết nối dòng vốn quốc tế, đóng vai trò là thành viên sáng lập chủ chốt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM.

Chiến lược của bà không chỉ dừng lại ở tăng trưởng lợi nhuận con số, mà là kiến tạo một hệ sinh thái tài chính bền vững dựa trên "niềm tin" và công nghệ, đưa HDBank dẫn đầu xu hướng xanh hóa dòng vốn và tài chính toàn diện, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.Theo đó, HDBank hiện đang sánh vai cùng các Ngân hàng TMCP tư nhân top đầu và đang hứa hẹn những tiềm năng cực hạn đặc biệt với đối tác ngoại từ việc nâng "room" kịch trần đến triển vọng tăng trưởng bền vững và dài hạn.

Với các sáng kiến dẫn dắt nhiều ngành, lĩnh vực có hàm lượng ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo cao, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được ví như "kiến trúc sư trưởng" của các đường băng số đối với nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong hệ sinh thái. Nữ tỷ phú vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động cao quý vào cuối năm 2025. Đồng thời, thị trường đang chờ đợi những phát kiến và đóng góp, phụng sự mới của bà khi Sovico do bà dẫn dắt đang là thành viên sáng lập của Trung tâm tài quốc tế Việt Nam tại cả Đà Nẵng lẫn TP Hồ chí Minh.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh

Tỷ phú Hồ Hùng Anh và hệ sinh thái mở rộng

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - hiện sở hữu 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.675 thế giới. Ông Hồ Hùng Anh lần đầu gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes năm 2019.

Năm 2026, Techcombank (TCB) của tỷ phú Hồ Hùng Anh tiếp tục kiên định với chiến lược củng cố bộ đệm vốn và thanh khoản theo chuẩn Basel III, sẵn sàng cho mức tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với hạn mức 12% của năm 2025.

Đáng chú ý, hệ sinh thái này thông qua các thành viên, cũng đang hứa hẹn những bước tiến mới trong các thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng...

Tỷ phí Ngô Chí Dũng

Tỷ phú Ngô Chí Dũng: Gương mặt mới của danh sách tỷ phú Việt

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes đầu tháng 2/2026 với 1,1 tỷ USD. Hiện tại, khối tài sản của ông Dũng ở mức 1,1 tỷ USD, xếp thứ 2.918 thế giới.

"tân tỷ phú" Ngô Chí Dũng (tài sản 1,1 tỷ USD) đang đặt mục tiêu đầy tham vọng cho VPBank (VPB). Nhà băng này phấn đấu trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành cán mốc lợi nhuận trên 40.000 tỷ đồng (cụ thể là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%). Động lực tăng trưởng đến từ ngân hàng mẹ (tăng 30%), VPBankS - OPES (tăng 40%) và sự hồi phục mạnh mẽ của FE Credit (lợi nhuận gấp đôi năm trước).

Tỷ phú Trần Đình Long

Tỷ phú Trần Đình Long: Tối ưu hóa chuỗi sản xuất Tập đoàn

Ttỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - với khối tài sản ròng 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.513 thế giới. Ông Trần Đình Long lần đầu góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes năm 2018 với 1,3 tỷ USD, xếp hạng 1.756 thế giới.

Đầu năm 2026, hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long đã đưa Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) chính thức niêm yết trên HoSE vào ngày 6/2.Với giá tham chiếu 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA đã thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư ngay phiên chào sàn.

Cốt lõi của hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long - Hòa Phát, hiện vẫn doanh nghiệp giữ thị phần số 1 về thép xây dựng và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có thể sản xuất được thép cuộn cán nóng (HRC) cùng với doanh nghiệp FDI là Formosa Hà Tĩnh.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Masan và hệ sinh thái tiêu dùng riêng có

Với khối tài sản ròng 1,1 tỷ USD, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đứng thứ 2.990 thế giới. Cuối năm 2025, "viên kim cương gia bảo" của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã lên sàn HOSE và lập tức khẳng định vị thế top 1 ngành hàng tiêu dùng.

Ở lĩnh vực gần như khó có đối thủ cạnh tranh về hệ sinh thái - tiêu dùng bán lẻ, Masan Group (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 93.500- 98.000 tỷ đồng (tăng 15-20%), lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng 7-17%, đạt mốc 7.250-7.900 tỷ đồng.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hiện vẫn đang tiếp tục mục tiêu Go Global - xuất khẩu ẩm thực, đưa niềm tự hào của Việt Nam ra thế giới, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và cao cấp hóa các sản phẩm nhằm mở rộng quy mô giá trị của doanh nghiệp.