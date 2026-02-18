Sáng mùng 2 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

Sáng 18-2 (mùng 2 Tết), giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng thông báo mua vào 176 triệu đồng/lượng, bán ra 179 triệu đồng/lượng - giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng được một số cửa hàng giao dịch quanh 163,4 triệu đồng/lượng mua vào, 165,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 1,1 triệu đồng so với hôm qua.

Thị trường vàng trong nước đang nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty vàng lớn nghỉ giao dịch nên giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa lớn các tiệm vàng. Riêng giá vàng nhẫn trơn có sự cách biệt rất lớn giữa các tiệm nhỏ và doanh nghiệp lớn.

Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn quanh 177,5 triệu đồng/lượng mua vào, 180,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá vàng nhẫn trơn ở các doanh nghiệp lớn và tiệm vàng lên tới 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm tiếp theo thế giới

Giá vàng trong nước giảm nhưng không bằng đà lao dốc của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.897 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên, nếu so với sáng hôm qua, mỗi ounce vàng mất thêm khoảng 65 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, có thời điểm giá vàng giảm sâu chỉ còn 4.850 USD/ounce – đánh dấu phiên thứ 3 liên tiếp đi xuống kể từ cuối tuần. Giá vàng cũng lùi sâu khỏi mốc 5.000 USD/ounce và đang thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh kỷ lục trên 5.600 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Thị trường thiếu vắng những thông tin hỗ trợ khiến giá vàng bị bán tháo khi thủng mốc 4.900 USD/ounce. Đồng USD mạnh lên khi chỉ số USD Index (DXY) duy trì ở trên vùng 97,2 điểm, cao nhất trong khoảng 2 tuần qua cũng gây áp lực lên giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 154,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 24,5 triệu đồng/lượng.



