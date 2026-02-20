Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 20-2, giá vàng miếng SJC tăng mạnh

20-02-2026 - 11:12 AM | Tài chính - ngân hàng

Các công ty vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC chạm 181 triệu đồng/lượng khi mở cửa trở lại vào mùng 4 Tết.

Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), Công ty Bảo Tín Mạnh Hải thông báo giá giao dịch vàng miếng SJC sau kỳ nghỉ Tết là 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với trước Tết.

Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 178,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số công ty khác vẫn chưa giao dịch trở lại, giá vàng miếng có sự cách biệt nhưng không đáng kể. Đáng chú ý, một số cửa hàng vàng nhỏ trên thị trường tự do cũng báo giá vàng miếng mua vào 177,8 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng/lượng – bằng với giá tại các công ty lớn.

Sáng 20-2, giá vàng miếng SJC tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch quanh 178 triệu đồng/lượng mua vào – 181 triệu đồng/lượng bán ra, không cách biệt nhiều so với giá vàng miếng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.998 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng tăng tiếp so với hôm qua.

Giá vàng được duy trì ở mốc cao quanh 5.000 USD/ounce trong bối cảnh nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vẫn mạnh mẽ, đặc biệt sau các thông tin về căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang.

Đáng chú ý, giá vàng vẫn duy trì ở mốc cao bất chấp đồng USD cũng tăng tiếp. Chỉ số đồng USD (DXY Index) sáng nay tăng mạnh lên 97,7 điểm - mốc cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1576, triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 23,4 triệu đồng/lượng.

Theo Thái Phương

Người lao động

Từ Khóa:
Vàng giá vàng

