CEO ngân hàng tuổi Ngọ Nguyễn Hưng: Từ người nhận 'ghế nóng' thời tái cấu trúc đến kiến trúc sư phía sau sự chuyển mình của TPBank

Trong ngành ngân hàng Việt Nam, có những lãnh đạo được nhớ đến nhờ những thương vụ lớn, cũng có người tạo dấu ấn bằng sự bền bỉ qua nhiều chu kỳ biến động. Với Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, hành trình hơn một thập kỷ ngồi "ghế nóng" lại là câu chuyện của một chiến lược dài hơi: đưa một ngân hàng từng tái cơ cấu trở thành thương hiệu gắn liền với ngân hàng số – trong giai đoạn mà khái niệm này vẫn còn nhiều hoài nghi.

CEO tuổi Ngọ và cuộc đặt cược dài hơi vào tương lai số của TPBank

Sinh năm 1966 (Bính Ngọ), ông Nguyễn Hưng thuộc lớp banker trưởng thành cùng quá trình chuyển đổi của hệ thống tài chính Việt Nam từ đầu những năm 2000. Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và sở hữu bằng MBA chuyên ngành thương mại điện tử tại Đại học Northcentral (Mỹ), ông là một trong nhưng vị lãnh đạo ngân hàng sở hữu nền tảng hiếm ở thế hệ banker trưởng thành từ những năm đầu 2000.

Trước khi về TPBank, Nguyễn Hưng đã trải qua gần ba thập kỷ trong ngành tài chính – ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Techcombank và đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc VPBank giai đoạn 2009–2012.

Khi nhận “ghế nóng” TPBank vào tháng 6/2012, ông bước vào một ngân hàng chưa định hình rõ chiến lược. Thị trường lúc đó vẫn quen với cuộc đua mở rộng mạng lưới, tăng trưởng tín dụng và quy mô tài sản.

TPBank dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Nguyễn Hưng chọn một hướng đi khác: không cạnh tranh bằng số lượng chi nhánh, mà bằng công nghệ.

Ở thời điểm ấy, quyết định này giống như một canh bạc. Ngân hàng số còn là khái niệm xa lạ, đầu tư công nghệ đồng nghĩa với chi phí lớn mà hiệu quả chưa thể nhìn thấy ngay. Nhưng với ông Hưng, đó là con đường duy nhất để một ngân hàng nhỏ có thể vượt lên trong cuộc chơi lớn.

Một thập kỷ kiên định với chiến lược số hóa

Những năm đầu sau tái cơ cấu, TPBank gần như đi ngược dòng so với nhiều ngân hàng cùng thời. Trong khi phần lớn thị trường tập trung mở rộng mạng lưới vật lý, TPBank bắt đầu thử nghiệm các mô hình giao dịch tự động và phát triển nền tảng số.

Theo chính CEO Nguyễn Hưng, chuyển đổi số đã giúp ngân hàng “từ một nhà băng yếu vươn lên nhóm dẫn đầu”, thay đổi toàn bộ cách vận hành từ nội bộ đến trải nghiệm khách hàng.

Đó không phải là một cuộc cách mạng ồn ào. Nó diễn ra âm thầm qua từng lớp thay đổi: hệ thống dữ liệu, quy trình vận hành, tư duy sản phẩm và cách ngân hàng hiểu khách hàng. Khi xu hướng ngân hàng số bùng nổ vài năm sau đó, TPBank đã sẵn sàng với nền tảng được xây dựng từ trước.

Nhiều chuyên gia nhận xét, điều khó nhất trong chuyển đổi số không phải là công nghệ, mà là sự kiên định chiến lược. Và đó cũng là điều mà ông Nguyễn Hưng duy trì suốt hơn một thập kỷ dẫn dắt TPBank – đến mức ông trở thành một trong số ít CEO ngân hàng tư nhân giữ vị trí lâu dài với ba nhiệm kỳ liên tiếp.

Phong cách lãnh đạo trầm nhưng bền

Nếu nhìn trên truyền thông, Nguyễn Hưng không phải mẫu CEO thích xuất hiện với những tuyên bố gây chú ý. Ông nói ít về cá nhân, nói nhiều về chiến lược. Phong cách này phần nào phản ánh thế hệ banker trưởng thành trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động – nơi sự ổn định đôi khi quan trọng hơn tốc độ.

Giới quan sát thường gọi đó là phong cách “quản trị hệ thống”: thay vì tạo cú sốc ngắn hạn, ông xây dựng nền tảng dài hạn để tổ chức tự tăng trưởng. Sau hơn 10 năm, TPBank đã chuyển mình từ một ngân hàng tái cơ cấu thành thương hiệu gắn liền với công nghệ và nhóm khách hàng trẻ – điều mà ít ai hình dung được vào thời điểm năm 2012.

Trong một chia sẻ về chiến lược số hóa, ông từng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ là một phần của bài toán, điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy và văn hóa tổ chức.

Cuộc chạy đường dài của CEO tuổi Ngọ

Trong tử vi phương Đông, tuổi Ngọ thường được ví như hình ảnh của người bền bỉ trên đường dài. Nếu nhìn vào hành trình của Nguyễn Hưng, sự ví von này dường như không quá xa.

Ông không phải kiểu lãnh đạo tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ ngay lập tức. Thay vào đó, ông chọn cách tích lũy từng bước – từ nền tảng quản trị, chiến lược số hóa đến văn hóa doanh nghiệp. Và chính sự kiên trì đó đã giúp TPBank định hình bản sắc riêng giữa một thị trường ngày càng đông đúc.

Ngày nay, khi ngân hàng số trở thành cuộc đua của cả hệ thống, câu chuyện của TPBank lại mang dáng dấp của một nhà băng đi trước thời đại. Và ông Nguyễn Hưng – CEO tuổi Ngọ – cùng ban lãnh đạo TPBank không phải người chạy nhanh nhất, nhưng có lẽ là người chọn đúng đường chạy từ rất sớm.