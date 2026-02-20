Ngày Vía Thần Tài: Mua gì để “rước lộc” vào nhà?

Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, trước thềm ngày Thần Tài Bính Ngọ 2026, các sản phẩm vàng có thiết kế đẹp mắt, mang thông điệp cát lành được nhiều người quan tâm. Nắm bắt xu hướng đó, DOJI đã sớm đón đầu nhu cầu với loạt sản phẩm vàng 24K độc đáo, giới thiệu tới khách hàng thông qua Lễ hội Vàng diễn ra từ 24 - 26/2 (mùng 8 - mùng 10 tháng Giêng) tại các trung tâm trang sức DOJI.

Đồng vàng Kim Mã

Thuộc dòng sản phẩm Kim Giáp, được sản xuất vào dịp năm mới, đồng vàng Kim Mã của DOJI gửi gắm thông điệp "Mã đáo vinh khang" là biểu trưng cho sự bứt phá và tài lộc quy tụ. Thiết kế dáng tròn truyền thống không chỉ mang ý nghĩa về sự viên mãn, hanh thông mà còn giúp khách hàng thuận tiện trong việc bảo quản và tích lũy.

Đồng vàng Kim Mã - Mở lối vận may đầu năm.

Tâm điểm của mỗi đồng vàng là hình tượng tuấn mã trở về, tượng trưng cho thành quả rực rỡ và vinh hoa hội tụ sau hành trình nỗ lực. Với các mức trọng lượng 01 - 02 - 05 chỉ, sản phẩm đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu: từ mua "lấy vía" ngày Thần Tài, tích lũy bền vững đến làm quà tặng ý nghĩa dịp đầu xuân.

Kết hợp giữa giá trị của vàng 24K và biểu tượng linh vật năm Bính Ngọ, đồng vàng Kim Mã trở thành lựa chọn ưu việt, mang lại khởi đầu đầy động lực và may mắn cho mọi gia đình.

Đồng vàng Kim Thần Tài

Song hành cùng Kim Mã, đồng vàng Kim Thần Tài cũng là sản phẩm được đông đảo khách hàng lựa chọn mỗi dịp khai xuân. Được chế tác từ vàng 999.9 với công nghệ tiên tiến, mỗi sản phẩm đều đạt độ tinh xảo tuyệt đối, sắc nét trong từng chi tiết.

Đồng vàng Kim Thần Tài - Lựa chọn quen thuộc của khách hàng ngày 10 tháng Giêng.

Lấy cảm hứng từ vị thần cai quản tài lộc, sản phẩm Kim Thần Tài được biết đến với 2 mẫu đồng vàng đặc trưng: Thần Tài Đại Phất với hình tượng ông Thần Tài trong tư thế uy nghi, cầm thỏi vàng lớn trên tay biểu trưng cho sự bứt phá mạnh mẽ; và Thần Tài Thịnh Vượng với hình tượng ông Thần Tài có nụ cười nhân từ, hiền hậu gửi gắm lời chúc phú quý bền lâu.

Là sản phẩm được DOJI đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đồng vàng Kim Thần Tài với các mức trọng lượng 01 - 02 - 05 chỉ, không chỉ là lựa chọn tích lũy an toàn mà còn là món quà ý nghĩa, khai mở vận trình hanh thông cho gia chủ trong năm mới.

Nhẫn vàng Hưng - Thịnh - Vượng

Mang thông điệp "Sự nghiệp Hưng Thịnh - Kinh doanh Vượng Phát - Toàn gia Hiển Đạt - Vạn sự Cát Tường", nhẫn vàng 24K Hưng - Thịnh - Vượng là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn trong kế hoạch tích lũy đầu năm. Sản phẩm được chế tác từ vàng 999.9 trên dây chuyền công nghệ hiện đại của DOJI, đảm bảo độ tinh xảo và bảo quản bền vững theo thời gian.

Nhẫn vàng Hưng - Thịnh - Vượng: Tích lũy vững bền từ những chắt chiu nhỏ bé

Với dải trọng lượng linh hoạt từ 0.5 đến 10 chỉ cùng thiết kế trang nhã, bộ sản phẩm nhẫn vàng Hưng - Thịnh - Vượng không chỉ là vật phẩm tích lũy mà còn có thể đeo hằng ngày, trở thành món quà ý nghĩa gắn liền với lời chúc hưng vượng và phát triển bền lâu.

Trang sức Kim Mã và Kim Ngân

Xu hướng trẻ hóa trong tiêu dùng vàng đang thúc đẩy nhiều khách hàng tin chọn các sản phẩm charm vàng 24K Kim Mã và trang sức vàng 24K Kim Ngân mỗi dịp xuân về, nhờ thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và giàu ý nghĩa biểu trưng.

Charm Kim Mã và trang sức Kim Ngân - Giữ lộc bên mình mỗi ngày

Trong đó, trang sức vàng 24K Kim Ngân với tạo hình đồng vàng, túi tiền mang thông điệp về sự sung túc, tài lộc dồi dào. Charm vàng 24K Kim Mã đại diện cho tinh thần bứt phá, hanh thông và khởi đầu thuận lợi. Với mức chi phí vừa phải nhưng hàm chứa giá trị phong thủy tích cực, đây là lựa chọn phù hợp cho người trẻ, người đi làm hoặc làm quà tặng đầu xuân đầy ý nghĩa.

Quà tặng vàng Kim Bảo Phúc

Đáp ứng nhu cầu biếu tặng đối tác, người thân hay cấp trên, dòng quà tặng Kim Bảo Phúc gồm tượng và tranh phủ vàng 24K Nano được nhiều khách hàng quan tâm trong dịp Thần Tài. Các sản phẩm không chỉ mang giá trị trưng bày cao mà còn gửi gắm lời chúc tài lộc, công danh và thịnh vượng.

Kim Bảo Phúc – Quà tặng vàng sang trọng, ý nghĩa

Sự đa dạng về mẫu mã và mức giá giúp Kim Bảo Phúc phù hợp với nhiều đối tượng, từ quà tặng trang trọng đến quà đầu xuân tăng tình gắn kết.

Đồng hành cùng khách hàng trong dịp Thần tài, Tập đoàn DOJI tổ chức Lễ hội Vàng diễn ra từ ngày 24 – 26/2/2026 (tức mùng 8 – mùng 10 tháng Giêng) tại hệ thống hơn 200 trung tâm trang sức trên toàn quốc. Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội nhận lì xì lên tới 15% khi mua trang sức, quà tặng vàng và cơ hội bốc thăm trúng thưởng quà giá trị như xe máy điện, đồng vàng Kim Mã.., góp phần mang đến một khởi đầu năm mới trọn vẹn và nhiều may mắn.

