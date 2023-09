Đòn bẩy vận hành trong doanh nghiệp chỉ với một bộ giải pháp

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của FPT khi Tập đoàn tròn 35 tuổi. Trong suốt quãng thời gian đó, FPT luôn nhận được sự đồng hành, tin tưởng và yêu mến của khách hàng.

Với mong muốn đồng hành cùng cuộc sống mỗi gia đình, mỗi khách hàng, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc, tri ân những người luôn ủng hộ FPT trong chặng đường 35 năm đã qua và sắp tới, lần đầu tiên FPT triển khai đồng loạt chương trình ưu đãi Happy Day trên toàn hệ thống từ 1/9/2023 - 13/9/2023, mang tên Chương trình ưu đãi - Siêu Sale - Vạn quà tặng, triệu niềm vui, Chương trình Vòng quay may mắn và Thử thách Leng Keng Du hí.

Hưởng ứng Happy Day, FPT IS mang tới HappBiz - chương trình ưu đãi công nghệ lớn chưa từng có cho doanh nghiệp. Cụ thể, từ nay tới 30/9, doanh nghiệp có thể truy cập vào đường link tại đây để cập nhật những ưu đãi công nghệ đặc biệt từ FPT IS. Với vị thế là đơn vị đi đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam và khu vực, thiết kế và triển khai nhiều dự án CNTT tổng thể, nhiều dịch vụ và giải pháp góp phần cải cách các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam, FPT IS thấu hiểu bài toán của doanh nghiệp, từ đó mang tới các chương trình ưu đãi, giải quyết đúng, trúng các trở ngại trong vận hành.

Thông tin chương trình ưu đãi HappyBiz dành cho doanh nghiệp.

Để thúc đẩy kinh doanh, FPT IS đề xuất tổ chức ứng dụng Gói Giao dịch số.

Khi mua 1 sản phẩm trong bộ giải pháp Giao dịch số, doanh nghiệp được tặng 3 năm phí bản quyền của sản phẩm tương ứng. Tổ chức cũng sẽ được nhận thêm gói dùng 5 sản phẩm: FPT.eContract, FPT.eInvoice, FPT.ePIT, FPT.eSign, FPT.CeCA (giới hạn 50 hợp đồng, 50 hóa đơn, 50 chứng từ, 50 lượt ký số 1 lần eSign, 50 lượt chứng thực).

Trong 3 năm ra mắt, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract trở thành một trong những giải pháp dẫn đầu trên thị trường ký kết điện tử với những dấu ấn như: Hơn 2.000.000 giao dịch, hơn 4.000.000 đối tác ký và hơn 1.500 khách hàng doanh nghiệp đã và đang ký kết từ xa trên nền tảng FPT.eContract, tiêu biểu như: VNPay, Vietjet, Be, Tiki, 30Shine...

Hóa đơn điện tử - FPT.eInvoice là giải pháp hỗ trợ khách hàng lập, ký duyệt hóa đơn điện tử 24/7, đáp ứng quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử, phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế. Giải pháp Quản lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử - FPT.ePIT giúp tự động hóa khâu quản lý và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN để doanh nghiệp, tổ chức chi trả thuế TNCN cung cấp chứng từ cho người lao động và liên thông hệ thống Tổng Cục Thuế.

Thêm vào đó, FPT.eSign là dịch vụ ký số dẫn đầu thị trường Việt Nam với hơn 70% thị phần, cấp phát hơn 10.000.000 chứng thư số mỗi năm. FPT.eSign đang trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các giao dịch điện tử thuộc mọi lĩnh vực như Ngân hàng - Tài chính, Bảo hiểm, Chứng khoán, Bất động sản, Thuế, Kho bạc, Hải quan…

Nhằm giúp doanh nghiệp tăng tốc vận hành, FPT IS đồng thời giới thiệu ưu đãi với Gói Tự động hóa.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được tặng gói License akaBot (bao gồm 1 Studio, 1 Agent) thời hạn 6 tháng, áp dụng cho 35 khách hàng đầu tiên đăng ký; ngoài ra mỗi doanh nghiệp sẽ có quyền lợi mua gói giải pháp UBot - tự động xử lý 35 hóa đơn chỉ với giá 1$.

akaBot là giải pháp Tự động hóa quy trình nghiệp vụ (Robotic Process Automation - RPA) toàn diện cho doanh nghiệp với các “trợ lý robot ảo” có khả năng mô phỏng thao tác của con người, giúp thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại với số lượng lớn. Tính đến hiện tại, akaBot đã phục vụ hơn 3.500 doanh nghiệp tại 21 quốc gia với hơn 10,000 robot ảo được triển khai. Các trợ lý ảo của akaBot đã giải phóng hơn 11 triệu nhân viên của toàn bộ khách hàng khỏi các tác vụ nhàm chán; rút ngắn 70% thời gian xử lý quy trình và tiết kiệm tới 21.9 triệu giờ làm việc/ năm.

Hệ sinh thái tự động hóa nghiệp vụ toàn diện cho doanh nghiệp - UBot là giải pháp một cửa cho bộ phận Kế toán & Tài chính, với các công cụ đắc lực trong quy trình mua hàng (UBot Invoice, Ubot Matching, UBot ePayment, UBot Statement Checking) và quy trình bán hàng (với UBot Sales Order, UBot Sale Invoice, UBot Payment Reminder). Hệ thống công nghệ tiên tiến của UBot chứa hàng trăm robot ảo có khả năng mô phỏng thao tác của con người trong các tác vụ lặp đi lặp lại trên môi trường máy tính, thực hiện liên tục các tác vụ theo chương trình tuần tự và tự động hóa các hoạt động kinh doanh.

Trong 35 năm đã qua cũng như chặng đường sắp tới, FPT IS nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung luôn mong muốn nỗ lực phát triển các sản phẩm dịch vụ tốt nhất theo cách ngày càng cá thể hoá và thấu hiểu khách hàng. Hệ sinh thái FPT sẽ mang tới sức mạnh công nghệ mới góp phần chuyển đổi số, kiến tạo hạnh phúc trong cuộc sống của hàng chục triệu người dân tại Việt Nam.

Doanh nghiệp, tổ chức quan tâm tới chương trình HappyBiz có thể đăng ký tại đây.