Đón chào năm 2024 với loạt ưu đãi thẻ tín dụng từ VIB

Ưu đãi hấp dẫn khi tổ chức tiệc cuối năm

Chủ thẻ tín dụng VIB khi đặt tiệc cuối năm sẽ được ưu đãi giảm đến 25% tại các nhà hàng sang trọng như Renaissance Riverside Saigon (nhà hàng Kabin, Viet Kitchen), Park Hyatt Saigon (nhà hàng Square One, Opera), InterContinental Saigon (nhà hàng Basilico, Yu Chu, Market 39), New World Saigon (nhà hàng Parkview, Whisper, Black Vinegar), Equatorial Saigon (nhà hàng Chit Chat at the Café), và các nhà hàng đẳng cấp khác như Shang Palace, El Gaucho Steakhouse, Octo Tapas Restobar, Miyen Japanese Cusine, Araham Vegan,…

Riêng với hội viên chương trình "Mở khóa đặc quyền 3.0", mỗi tháng khách hàng sẽ được tặng hai món ngon tự chọn nằm trong menu tại các nhà hàng được bình chọn Michelin Guide Selected 2023. Tại Hà Nội, chủ thẻ VIB sẽ được tặng món đặc biệt khi dùng bữa tại nhà hàng Hemispheres, SENTÉ - The Flavour of Lotus và Tanh Tách. Các điểm đến Michelin Guide Selected ở TP.HCM chào đón người dùng VIB với những món ngon đặc trưng trong không gian ấm cúng, thanh lịch của CoCo Dining Saigon, Nén Light, Madame Lam, Bờm Kitchen & Wine Bar, Sei Dining, Lai Cantonese, Stoker và Prime Steak Boutique & Chill,…

Chỉ cần liên hệ tổng đài 18008195 đặt dịch vụ trước 24h, chủ thẻ VIB và gia đình, bạn bè đã có thể tận hưởng ưu đãi dành riêng và trải nghiệm bữa ăn cao cấp, chất lượng.

Ưu đãi mua sắm đón năm mới

Mua sắm qua thẻ VIB được nhiều người dùng ưa chuộng bởi những tiện ích vượt trội. Như với thẻ trắng Super Card, người dùng có thể nhận điểm thưởng hoặc hoàn tiền đến 15%, tối đa 1.000.000 đồng trên mỗi kỳ sao kê tùy lĩnh vực chi tiêu, trong đó có mua sắm.

Chủ thẻ VIB Cash Back có thể được hoàn đến 10%, tối đa 2.000.000 đồng trên mỗi kỳ sao kê cho các giao dịch nằm trong nhóm Danh Mục Chi Tiêu (ẩm thực, bảo hiểm, giải trí…), và hoàn không giới hạn 0,1% toàn bộ số tiền chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao kê.

Riêng VIB Reward Unlimited thì được biết đến là dòng thẻ mua sắm tốt nhất với tính năng tích điểm thưởng không giới hạn. Dòng thẻ này đang áp dụng tỷ lệ thưởng đến 10 điểm cho mỗi 1.000 đồng chi tiêu, cao hơn so với bình quân thị trường. Đặc biệt, chỉ cần có tổng chi tiêu hợp lệ từ 10 triệu đồng trong kỳ sao kê, toàn bộ điểm thưởng trong kỳ của chủ thẻ sẽ được nhân đôi.

Dẫn đầu xu thế thanh toán qua các sàn thương mại điện tử, VIB đã ra mắt dòng thẻ LazCard mang đến đặc quyền hoàn đến 50% khi mua sắm online tại Lazada Việt Nam. Bên cạnh đó, thẻ Online Plus hoàn 3% trên số tiền chi tiêu trực tuyến trong nước, 6% chi tiêu trực tuyến tại nước ngoài.

Ưu đãi di chuyển mùa Tết

Cao điểm mùa Tết, giá vé máy bay thường tăng theo nhu cầu di chuyển của người dân. Sở hữu thẻ tín dụng VIB, người dùng có thể tận dụng các chương trình giảm giá vé máy bay để tiết kiệm tối đa cho vấn đề đi lại.

Chỉ cần lựa chọn lịch trình phù hợp và mua vé tại Vietnam Airlines, khách hàng sẽ được giảm ngay 5% cho vé máy bay quốc tế và 10% cho vé máy bay nội địa. Từ 15/12/2023 đến hết 15/2/2024, VIB hoàn tiền thêm 5% cho các giao dịch mua vé từ 5 triệu trên website Vietnam Airlines. Nếu là khách hàng sở hữu thẻ Premier Boundless, chủ thẻ sẽ được tặng thêm đến 1.000 dặm Bông Sen Vàng cho mỗi chặng bay. Riêng với hãng Qatar Airways và Singapore Airlines, chủ thẻ VIB được hưởng ưu đãi giảm đến 10% đến nhiều địa điểm tại Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.

Người dùng thẻ VIB còn được giảm ngay 400.000 VNĐ khi đặt vé máy bay trực tuyến tại Traveloka; giảm 250.000 VNĐ tại iVIVU.com; giảm đến 150.000 VNĐ cho vé nội địa, vé đến khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á khi mua qua Mytour.vn. Khi nhập mã "MCSKYVN", chủ thẻ VIB còn được giảm 21% khi chi tiêu tối thiểu 11.000.000 VNĐ cho vé máy bay tại Trip.com.

Ưu đãi nghỉ dưỡng tại các khách sạn và resort

Ngày càng nhiều người chọn trải nghiệm du lịch Tết thay vì ở nhà đón năm mới theo lối truyền thống. Để có một chuyến đi lý tưởng, nhiều người đã sử dụng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ tín dụng VIB như giảm đến 30% cho lưu trú, 15% cho ẩm thực và 30% cho spa tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nước như Ibis Styles Vũng Tàu, Pullman Phú Quốc, New World Phú Quốc, Boma Nha Trang, Legacy Yên Tử, Hôtel Perle d'Orient Cát Bà, Almanity Resort and Spa Hội An…

Tại nước ngoài, khách hàng VIB dễ dàng tìm được những điểm đến thú vị như Bangkok, Phuket, Krabi, Samui, Maldives và tận hưởng ưu đãi được tặng 1 đêm nghỉ tại chuỗi Centara Hotels & Resorts.

Riêng phần mua sắm, khi thanh toán mua sắm bằng thẻ Super Card tại Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Anh, Colombia, Singapore, Hong Kong... chủ thẻ sẽ được giảm đến 20% với mã "AMEX20".

Ngoài ra, VIB Travel Élite có mức phí giao dịch ngoại tệ tốt nhất thị trường, 0% cho 3 kỳ sao kê đầu tiên và chỉ 1% cho các kỳ tiếp theo, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể khi chi tiêu tại nước ngoài.

Mở thẻ VIB ngay hôm nay để được hoàn phí thường niên năm đầu nếu thỏa điều kiện chi tiêu thẻ 1-20 triệu đồng và trọn đời nếu chi tiêu 60-100 triệu đồng (tùy vào dòng thẻ) trong 30 ngày mở thẻ, đồng thời nhận thêm tai nghe không dây Anker cho giao dịch 1 triệu đầu tiên.