Đón cơ hội bất động sản ngay nút giao Bình Thắng

Cần nhà ở để đáp ứng cho người lao động đến làm việc

Trong kế hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị TP Dĩ An đến năm 2040, để khai thác lợi thế vị trí cửa ngõ tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cùng với sở hữu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, Phường Bình Thắng sẽ phát triển mạnh về dịch vụ cảng (logistics), thương mại dịch vụ, và các khu hỗn hợp tích hợp đa chức năng,….

Điểm đặc biệt của Phường Bình Thắng là tiếp giáp sông Đồng Nai, cửa ngõ để hàng hoá di chuyển ra cảng Cát Lái, Cái Mép Thị Vải, cho nên hoạt động Logistics đã đem đến cho TP Dĩ An nguồn lợi lớn và trở thành lĩnh vực mũi nhọn.

Để phát huy thế mạnh, TP Dĩ An đang huy động nguồn lực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng Logistics, và hai phường là Bình Thắng và Bình An được chọn để phát triển. Theo thống kê, TP Dĩ An đang có 2 trung tâm ICD và hơn 50 doanh nghiệp hoạt động về Logistics. Đặc biệt, Cảng tổng hợp Bình Dương là cảng Container cửa khẩu quốc tế duy nhất của tỉnh.

Cơ hội rộng mở tại vị trí trọng yếu

Khi nói về nền tảng đáp ứng cho kinh tế phát triển, thì giao thông đóng vai trò quan trọng. Đến nay, các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối liên vùng đi qua địa bàn phường Bình Thắng thì ngoài Mỹ Phước Tân Vạn đã vận hành, các dự án khác đang được gấp rút triển khai gồm: đường Vành Đai 3, nút giao Tân Vạn – Xa lộ Hà Nội.

Song song đó, theo quy hoạch, mở rộng quy mô cho tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, phía Bình Dương sẽ đầu tư tuyến Metro vận hành dọc Mỹ Phước Tân Vạn kết nối qua bến xe Miền Đông. Ngoài ra, một tuyến đường sắt khác là Trảng Bom – Hoà Hưng cũng đã được lên kế hoạch, trong đó đoạn đi qua tỉnh Bình Dương dài 15,62 km.

Đầu tư Metro để phát triển giao thông công cộng kết nối nhanh chóng (Ảnh: Bcons)

Có thể thấy rằng, bằng lợi thế sở hữu cửa ngõ Xa lộ Hà Nội – tuyến đường huyết mạch giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực miền Trung, phường Bình Thắng hội tụ đầy đủ sự tiện lợi về giao thông, là cơ sở để kinh tế tăng trưởng vượt trội.

Thêm một điều đáng chú ý là, trong xu thế đô thị hoá, những nơi tiếp giáp TP Thủ Đức sẽ thụ hưởng được sự phát triển đô thị nhanh nhất. Sự xuất hiện của các chủ đầu tư tại khu vực này đang là minh chứng đậm nét về những cơ hội mới trong chu kì phát triển lần này.

Nơi có nguồn cung giá vừa túi tiền, khi thị trường khu Đông đang vượt mức 130 triệu đồng/m2

Nhờ không gian "sống xanh", giao thông thuận tiện vì có Metro, khu cửa ngõ Xa lộ Hà Nội xem là nổi trội hơn hẳn nhiều hướng cửa ngõ khác về điền kiện an cư.

Thêm nữa, tập quán an cư gần nơi làm việc là yếu tố đã củng cố mạnh mẽ về một vận hội mới cho bất động sản phường Bình Thắng. Như khảo sát, nhu cầu an cư và thuê ở tại khu vực này hiện khá sôi nổi. Tuy vậy, nguồn cung nhà ở rất khiêm tốn, đặc biệt vắng hẳn loại hình căn hộ giá vừa túi tiền trong suốt nhiều năm qua.

Để tăng nguồn cung nhà ở cho khu vực, mô hình không gian đô thị gắn liền các trục giao thông tiềm năng (TOD) được Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương lên kế hoạch triển khai. Điều đó dự báo về một không gian đô thị sầm uất tại khu vực này. Tuy nhiên, ở hiện tại, nguồn cung vẫn là bài toán khó, khi giá nhà khu Đông đang vượt hơn 130 triệu đồng/m2.

Chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn, Bcons Avenue đang thu hút sự quan tâm của người mua nhà (Ảnh: Bcons)

Theo báo cáo khảo sát của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện khan hiếm nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Bởi vậy, những dự án có sản phẩm mở bán tại khu Đông được nhà đầu tư đặc biệt lưu tâm. Các sản phẩm của chủ đầu tư uy tín, có tiến độ xây dựng tốt và pháp lý hoàn chỉnh, giá cạnh tranh … luôn hút khách. Song, ở quý 4/2024, ngoại trừ hơn 500 căn hộ Bcons Avenue của Tập đoàn Bcons giá từ 1,6 tỷ đồng thì gần như thị trường khu Đông đang chỉ có nguồn cung hơn 130 triệu đồng/m2.

Như báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Đoàn Giám sát số 3 của Quốc hội hồi tháng 7/2024, về việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến 2023, thì giá chung cư tại Thành phố đã tăng đều từ 15-20%/mỗi năm.

Cụ thể, từ năm 2015-2019, căn hộ bình dân giao động từ 25-35 triệu đồng/m2, cao cấp là 50-70 triệu đồng/m2 thì từ năm 2022-2023, phân cấp trung cấp đã là 35 – 50 triệu đồng/m2 và từ 70 – 100 triệu đồng/m2 sản phẩm cao cấp, vắng hẳn sản phẩm bình dân. Còn ở năm 2024, theo giá công bố của các dự án mở bán thì sản phẩm cao cấp đang vượt qua 130 triệu đồng/m2.

Với bất động sản, giá và vị trí đóng vai trò tạo nên cơ hội. Bởi vậy, nhiều yếu tố để nói rằng khu vực cửa ngõ Xa lộ Hà Nội giai đoạn này đang xuất hiện cơ hội để đầu tư là vậy.