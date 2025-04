Đăng nhập tài khoản Vietcombank, người phụ nữ bỗng phát hiện bị rút mất 20 triệu: Công an lập tức điều tra, lý do đến từ chiếc thẻ ATM và tờ giấy 2 dãy số

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04/4/2025, chị N. T. S., sinh năm: 1978, hiện trú tại thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là thợ cắt tóc làm việc tại quán cắt tóc, gội đầu N. (thuộc khối phố Bồng Lai, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) đến Trực ban Công an phường Điện Minh trình báo về việc bị mất 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng.

Theo trình báo của chị N. T. S., vào lúc 08 giờ cùng ngày, khi chị đến quán cắt tóc, gội đầu N. để làm việc, chị đăng nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank trên điện thoại của mình thì phát hiện tài khoản bị mất số tiền 20 triệu đồng. Ngay lập tức, chị N. T. S. kiểm tra túi xách thường dùng để cất giữ thẻ ATM của mình, thường để ở ghế gội đầu của quán N., thì đã không còn.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an phường triển khai ngay lực lượng đến hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, triển khai nhiều mũi trinh sát truy vết, khoanh vùng đối tượng. Từ lời khai ban đầu của nạn nhân, các dấu vết thu thập từ hiện trường, cùng nhiều nguồn tin trinh sát, một số đặc điểm, nhận dạng của đối tượng và phương tiện gây án đã được các trinh sát phát hoạ sơ bộ; đối tượng có khả năng không phải là người địa phương, có thể trú tại các địa bàn thuộc huyện Duy Xuyên. Trước yêu cầu khám phá nhanh vụ việc, không để đối tượng có thời gian tẩu tán tài sản trộm cắp, lãnh đạo Công an phường đã khẩn trương triển khai 03 tổ công tác, và huy động lực lượng an ninh cơ cở phối hợp tiến hành tuần tra công khai và bí mật trên các tuyến đường trọng điểm nối từ thị xã Điện Bàn đến huyện Duy Xuyên.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút ngày 04/4/2025, Tổ tuần tra bí mật phát hiện 01 đối tượng có đặc điểm nhân dạng và phương tiện khá tương đồng với nhận định, phân tích của trinh sát, đang di chuyển từ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên về hướng Điện Bàn nên bí mật bám theo. Khi đối tượng vừa đặt chân vào địa phận phường Điện Minh thì đã bị các Tổ công tác còn lại phối hợp đón lỏng, áp sát, mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, xác định đối tượng nghi vấn trên tên là Trần Quốc Linh, sinh năm 1978, trú tại thôn An Hòa, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ban đầu, Trần Quốc Linh tìm nhiều cách quanh co, đối phó với cơ quan Công an; tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu sắc bén, và tinh thần đấu tranh kiên quyết với tội phạm của các trinh sát, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 00 phút ngày 03/4/2025, Trần Quốc Linh đã điều khiển xe hiệu Honda Lead, màu đỏ, biển kiểm soát 92F1-442.60 đến quán cắt tóc N. thuộc khối phố Bồng Lai, phường Điện Minh để cắt tóc. Khi đến quán, thấy vắng người, nên Linh đã lấy một túi xách màu đỏ để tại ghế gội đầu của quán, rồi điều khiển xe chạy về hướng thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Trong quá trình di chuyển, Linh kiểm tra và thấy trong túi xách có 02 thẻ ATM (một thẻ ngân hàng MB Bank, một thẻ ngân hàng Vietcombank), 01 căn cước công dân và một tờ giấy ghi 02 dãy số.

Linh suy đoán 02 dãy số ghi trong tờ giấy có thể là mật khẩu của thẻ ATM nên đã đến trụ ATM ngân hàng Vietcombank (tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để thử rút tiền. Tại đây, Linh đã sử dụng thẻ ATM ngân hàng Vietcombank cùng dãy số trên và rút thành công nhiều lần, với tổng số tiền rút được là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Linh vứt túi xách, bên trong có 02 thẻ ATM và 01 căn cước công dân tại một bụi cây ven đường rồi về nhà. Đến trưa ngày 04/4/2025, Linh điều khiển xe di chuyển về hướng Điện Bàn, khi đến địa phận phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn thì bị Tổ tuần tra bí mật của Công an phường Điện Minh phát hiện, tiếp cận, áp sát, mời về làm việc.

Đối tượng Trần Quốc Linh và số tiền trộm cắp

Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật liên quan gồm toàn bộ số tiền 20 triệu đồng đã được Trần Quốc Linh rút từ trụ ATM; 01 xe mô tô hiệu Honda Lead, màu đỏ, biển kiểm soát 92F1-442.60. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Linh về hành vi “Trộm cắp tài sản” và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để kịp thời động viên, vào chiều ngày 04/4/2025, lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Điện Minh đã tổ chức khen thưởng “nóng” đối với thành tích đột xuất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an phường; mong muốn Công an phường tiếp tục phát huy khí thế tấn công, trấn áp tội phạm, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự thời gian tới.