Doãn Hải My - vợ Văn Hậu bùng nổ visual sau màn hát tiếng Anh, khí chất tiểu thư tràn màn hình

Tối 12/4, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu - khiến dân tình không thể rời mắt khi tung bộ ảnh nàng thơ khí chất, thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát và đầy sức sống, xứng danh top đầu nhan sắc trong dàn WAG Việt. Tiểu thư Hà thành diện một chiếc váy xanh pastel với kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, thiết kế không tay, ôm sát phần thân trên, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, phần chân váy xoè rộng tạo cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng. Màu xanh nhạt của chiếc váy làm nổi bật làn da trắng sáng của Doãn Hải My, lại hoà hoà với khung cảnh thiên nhiên xung quanh, mang lại cảm giác tươi mát, gần gũi.

Sở hữu gương mặt cân đối, làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi mắt long lanh đầy tự tin và duyên dáng trong từng cử chỉ, khi chụp cận dung nhan, Doãn Hải My cuốn hút người xem với nét trong trẻo, dịu dàng, khí chất tiểu thư tràn màn hình. Nàng WAG thể hiện khả năng "bắn ảnh" chuyên nghiệp chỉ với cách tạo dáng mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng lên, biểu cảm thư giãn đầy tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Có lúc, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nở nụ cười nhẹ nhàng làm sáng bừng cả khung hình, mang lại cảm giác vui tươi, yêu đời. Mái tóc đen dài óng ả, buông xõa tự nhiên, càng tôn lên nét nữ tính và mềm mại.

Doãn Hải My mang vibe chuẩn nàng thơ trong lòng người hâm mộ

Sau khi sinh con trai đầu lòng cho Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại thân hình mảnh mai, cân đối. Thần thái của mẹ bỉm sữa luôn toát lên sự tươi trẻ, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. Khi đứng trên con đường rợp bóng cây, Doãn Hải My lại mang dáng vẻ tự do, phóng khoáng. Cách tạo dáng nghiêng đầu, để tóc bay nhẹ trong gió, cùng nụ cười rạng ngời, cho thấy một tâm hồn tự tại, yêu đời. Dân mạng ví bộ ảnh của Doãn Hải My như làn gió mát lành vì người xem hầu như đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bà xã Đoàn Văn Hậu xinh nhất nhì làng WAG Việt

Bộ ảnh của Doãn Hải My mới đây nhận về nhiều sự chú ý một phần còn đến từ việc cô nàng đang là cái tên cực hot trên mạng xã hội sau màn hát tiếng Anh thu hút hơn 25 triệu lượt xem. Cover bài đồng dao "See you later, alligator" dành cho các em nhỏ, Doãn Hải My nhận về rất nhiều lời khen và khẳng định đẳng cấp "đỉnh nhất trend" với giọng hát ấm áp, truyền cảm, cách phát âm tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh và đặc biệt là màu giọng ngọt ngào, được ví như "công chúa" khiến người ta nghe đến mê mẩn.

Dù bài đồng dao được rất nhiều TikToker cover và đánh giá qua lại, viral suốt những ngày qua nhưng Doãn Hải My vẫn đang là người dẫn đầu về lượt xem cũng như lời khen ngợi. Nhiều trang mạng dùng giọng hát của Doãn Hải My để vẽ nên những bộ ảnh, video hoạt hình đáng yêu dạy trẻ em cách nhận biết cách con vật.

Dân mạng khen Đoàn Văn Hậu "thắng đời 1-0" khi có cô vợ vừa đẹp vừa giỏi giang

Doãn Hải My hút 25 triệu lượt xem với video hát tiếng Anh cực ngọt

Vóc dáng của Doãn Hải My