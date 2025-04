Xinh nhất dàn WAG Việt, Doãn Hải My - vợ Văn Hậu vẫn thẩm mỹ 2 điểm trên mặt, nhan sắc hiện tại ra sao?

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - vợ hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu - thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về việc thẩm mỹ 2 điểm trên gương mặt - lông mày và môi. Vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì trong dàn vợ và bạn gái cầu thủ, Doãn Hải My được biết đến với nhan sắc tự nhiên, thanh thuần, từng tham gia đấu trường sắc đẹp và lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, để lại ấn tượng sâu sắc.

Tuy nhiên, hậu sinh con trai đầu lòng, Doãn Hải My trở nên bận rộn hơn với việc bỉm sữa, chăm sóc nhóc tỳ Minh Đăng. Cô nàng đã quyết định can thiệp thẩm mỹ vào gương mặt để có dung mạo xinh đẹp hơn, tự tin hơn khi ra ngoài mà không phải tốn quá nhiều thời gian để trang điểm, kẻ lông mày...

Doãn Hải My thẩm mỹ lông mày và môi hậu sinh con trai đầu lòng

Trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội mới đây, có thể thấy những thay đổi rõ rệt về nhan sắc Doãn Hải My trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ. Trước khi thẩm mỹ, bà xã Đoàn Văn Hậu sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với làn da trắng mịn, gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn, long lanh. Lông mày của cô khá mảnh, được kẻ nhẹ nhàng. Đôi môi được tô son màu hồng cam nhẹ, mang lại vẻ tươi tắn, trẻ trung. Mái tóc đen dài, để xõa tự nhiên, góp phần tôn lên nét nữ tính và mềm mại. Doãn Hải My chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào sự tự nhiên, không quá cầu kỳ, toát lên vẻ trẻ trung, năng động.

Còn khi thẩm mỹ, dung mạo của Doãn Hải My trở nên xinh đẹp và có nét hơn. Lông mày của cô nàng sau khi tác động thẩm mỹ đã có màu đậm và sắc nét hơn, mang lại vẻ sắc sảo và hiện đại. Đôi môi sau khi can thiệp cũng mang màu sắc nhẹ nhàng, thanh lịch. Môi xinh nở nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều làm tăng thêm sức hút cho tiểu thư Hà thành. Có thể thấy, từ phong cách tự nhiên, trẻ trung, Doãn Hải My hiện tại đã chuyển sang một diện mạo trưởng thành, tinh tế hơn, thần thái tự tin hơn.

Can thiệp thẩm mỹ để có nhan sắc xinh đẹp, tự tin hơn, Doãn Hải My vẫn có nhiều khoảnh khắc gây ấn tượng với người hâm mộ khi để mặt mộc, không trang điểm, ở nhà chăm con mà vẫn xinh hết nấc. Hậu sinh con đầu lòng, nhan sắc của Doãn Hải My ngày càng thăng hạng, đặc biệt là vóc dáng đầy đặn, nuột nà.

Từ vẻ tiểu thư đài các thời còn là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, Doãn Hải My hiện là hot mom với hình ảnh một người vợ, người mẹ dịu dàng nhưng vẫn giữ được sức hút khó cưỡng. Vẻ đẹp ngoại hình của Doãn Hải My mỗi lần xuất hiện trước công chúng là sự kết hợp giữa nét đẹp tự nhiên và sự chăm chút tinh tế. Nàng WAG luôn chú ý giữ gìn hình ảnh, rạng rỡ trong mắt người hâm mộ, xứng danh "gái một con trông mòn con mắt".