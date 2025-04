Tiểu thư Doãn Hải My thắng đậm trend hát tiếng Anh dạy trẻ, hút 13 triệu view, Chu Thanh Huyền bị réo tên so sánh

Doãn Hải My thắng đậm trend hát tiếng Anh cho trẻ

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu viral trên mạng xã hội với một video bắt trend hát bài hát tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, cùng cách phát âm nhẹ nhàng, chuẩn chỉnh, Top 10 Hoa hậu Việt nam 2020 nhanh chóng hút hơn 13 triệu lượt xem, gần 5.000 bình luận chỉ sau 1 ngày đăng tải, trở thành TikToker Việt Nam đu trend này thành công nhất.

Bài đồng dao trẻ con nổi tiếng "See You Later, Alligator" vốn là một ca khúc vui nhộn được trẻ em phương Tây hát với các câu từ ngộ nghĩnh như "See you later, alligator / In a while, crocodile"... để tạm biệt nhau. Các cô giáo trên TikTok đã khéo léo biến hoá thành bài học thú vị dành cho các bạn nhỏ khi học về giao tiếp cũng như học tên các loài động vật. Là một người trẻ luôn chịu khó cập nhật xu thế, nàng WAG Doãn Hải My đã nhanh chóng gia nhập đường đua trend cover bài hát này và nhận về phản hồi cực tốt của dân mạng. Văn Hậu cũng để lại bình luận khen cô vợ giỏi giang của mình, đồng thời đề xuất chính anh sẽ hát bản tiếng Việt cho bài hát này.

Doãn Hải My đỉnh nhất trend hát tiếng Anh cho trẻ

Nhiều trang mạng tổng hợp đã đăng tải lại video của Doãn Hải My và thu hút tương tác lớn. Người ta liên tục so sánh cách hát tiếng Anh trẻ em của bà xã Đoàn Văn Hậu với các hot TikToker và khẳng định cô nàng đang "đỉnh nhất trend". Trong phần bình luận dưới video của Doãn Hải My, ngoài việc khen giọng hát dễ thương của cô nàng, dân tình còn bàn luận rôm rả và so sánh cách hát của bà xã Văn Hậu với Rich Kid Chao, khẳng định Doãn Hải My "trên cơ" hơn hẳn.

Bên cạnh đó, một nàng WAG nổi tiếng khác - Chu Thanh Huyền - cũng bất ngờ bị réo tên. Bởi hai cô nàng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Trong khi Chu Thanh Huyền được khen với tài năng livestream bán hàng, kiếm doanh thu tiền tỉ nhưng ngoại ngữ vẫn hạn chế, thì Doãn Hải My lại ghi điểm bởi học vấn tốt, ngoại ngữ chuẩn và hoạt động như một KOL uy tín với nhiều hợp đồng quảng cáo, PR.

Doãn Hải My vốn có nền tảng tiếng Anh tốt với điểm IELTS 7.0, nên việc hát một bài tiếng Anh đơn giản như "See You Later, Alligator" có lẽ không quá khó với cô. Về khả năng hát, cô từng gây ấn tượng với các bản cover như "Phonecert" hay "Mất Kết Nối", thu hút hàng triệu lượt xem nhờ giọng hát ngọt ngào và cách phát âm tự nhiên. Dù "See You Later, Alligator" là một bài hát thiếu nhi với giai điệu đơn giản, khả năng phát âm tiếng Anh của cô được đánh giá rõ ràng, dễ nghe, và mang phong cách tự nhiên, phù hợp với tính chất vui tươi của bài hát.

Doãn Hải My có nền tảng ngoại ngữ tốt Một số bình luận của dân mạng dưới video của Doãn Hải My: "Giọng ngọt quá", "My hát kiểu giọng như công chúa, còn Chao kiểu như mấy bạn nhân vật hoạt hình con nít sẽ thích nghe", "Bản cover top 1 lòng tôi", "Ông trời cho bà ấy tất cả", "Tài sắc vẹn toàn", "Đây mới là con gái này, tôi là Chaien", "Bạn này tiếng như công chúa trong chuyện cổ tích, giọng hát thanh. Còn bạn Chao giọng hát y chang chú vịt gì trong truyện hoạt hình quên tên", "Bạn này phát âm gió bay nhẹ. Không phải ai cũng có âm gió hay như này. Phê", "Chị này hát nhấn nhá mình thấy hợp nhất, dịu", "My hát kiểu người mẹ ru con nhỏ nên dễ nghe quá", "Ngọt xỉu", "Hát chuẩn, phát âm tự nhiên, chất giọng baby voice không gượng gạo, mặt xinh nữa. Đỉnh nhất trong các bản cover", "Gọi Chu Thanh Huyền vào hát thử nào", "Những lúc này không thấy các bạn ai khen Chu Thanh Huyền giỏi hơn Hải My nữa nhỉ"...